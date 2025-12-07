El emotivo cumpleaños de Gustavo Yankelevich: “Mi corazón está con Romina y Mila” (Instagram)

El cumpleaños número 76 de Gustavo Yankelevich en 2025 estuvo marcado por una profunda carga emocional. El reconocido productor eligió compartir un mensaje emotivo en sus redes sociales, donde, lejos de centrarse en la celebración, puso en primer plano el recuerdo de su hija Romina Yan y de su nieta Mila, fallecida apenas cuatro meses antes.

“¡Hoy cumplo 76 años! Rodeado de los quiero, acompañado por muchos que me quieren y que me hicieron llegar muy lindos mensajes. ¡Gracias! Mi corazón hoy y todos los días está con Romina y con Mila”, escribió Yankelevich, reflejando el peso del duelo familiar en una fecha tan significativa.

Las redes sociales se llenaron de respuestas y muestras de afecto por parte de colegas y amigos del mundo del espectáculo. Figuras como Jey Mammon, Patricia Viggiano, China Suárez, Marcela Coronel, Gastón Dalmau, Gabriel Schultz, Diego Torres, Nico Vázquez, Corina Fiorillo y Mariana Laterza, entre otros, se sumaron a los saludos.

China Suárez expresó: “¡Te quiero mucho, Gus! ¡Feliz cumpleaños! Celebro que estés rodeado de tanto amor siempre. Muchos besos”. Nico Vázquez, por su parte, le dedicó: “Merecés todo ese amor, Gus. Te quiero y admiro con todo mi corazón”, a lo que Yankelevich respondió con gratitud. Los mensajes, cargados de cariño y reconocimiento, evidenciaron el aprecio que el productor cosecha en el ambiente artístico y la importancia de la red de apoyo en momentos de adversidad.

Las palabras de Gustavo Yankelevich en su cumpleaños número 76 (Instagram)

El trasfondo de este cumpleaños estuvo atravesado por la reciente muerte de Mila, nieta de Yankelevich, ocurrida el 29 de julio en Miami. La tragedia golpeó a la familia apenas cuatro meses antes de la fecha, sumándose a la pérdida de Romina Yan, hija del productor y de la también reconocida Cris Morena. El dolor por la ausencia de Mila se hizo presente en cada gesto y palabra, y la familia debió enfrentar el desafío de sobrellevar el duelo en medio de la exposición pública y el afecto de su entorno.

En este contexto, Cris Morena, exesposa de Yankelevich y madre de Romina, compartió recientemente sus reflexiones sobre el proceso de duelo. “El dolor no se puede explicar”, afirmó en una entrevista en Olga, dejando en claro la magnitud de la pérdida. La productora relató cómo la tragedia la alcanzó en un momento de plenitud personal y profesional, y cómo la preocupación por el bienestar de su hijo Tomás, su nuera Sofía y su nieto Inti, quienes residen en Miami, se convirtió en una prioridad. “Me importa mucho el cuidado de ellos, que estén juntos, que estén apoyándose”, sostuvo, evidenciando la fortaleza familiar ante la adversidad.

La conmovedora creación por inteligencia artificial que compartió Cris Morena de su hija Romina Yan junto a su nieta Mila en brazos

La productora también abordó la conexión espiritual que mantiene con sus seres queridos fallecidos. “Mila está en nuestra vida. Hablo de la presencia y la ausencia: está presente permanentemente con nosotros. A veces es doloroso, a veces es una sonrisa...”, compartió Morena, quien encuentra consuelo en la idea de que el alma trasciende y permanece en otros planos. “No creo en un final. Siento que somos el principio de algo gigantesco que no sabemos. Y que en nuestras noches y sueños estamos en otros planos también”, reflexionó, abriendo una ventana a la esperanza y la búsqueda de sentido.

El apoyo mutuo y la unión familiar se convirtieron en pilares fundamentales para atravesar el dolor. Morena destacó la importancia de mantenerse cerca de sus seres queridos y de encontrar refugio en el trabajo y en los proyectos que considera un legado. “Mi trabajo me salva porque lo amo. Nunca trabajé en algo que no me gustara y Margarita también me salva. Es un legado, no un negocio”, explicó, subrayando el valor de la pasión y la creatividad como herramientas para sanar.