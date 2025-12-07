Teleshow

El emotivo cumpleaños de Gustavo Yankelevich: “Mi corazón está con Romina y Mila”

En el día que el productor compartió una publicación por sus 76 años, compartió sus sensaciones a 4 meses de la trágica muerte de su nieta y el recuerdo siempre presente de su hija

Guardar
El emotivo cumpleaños de Gustavo
El emotivo cumpleaños de Gustavo Yankelevich: “Mi corazón está con Romina y Mila” (Instagram)

El cumpleaños número 76 de Gustavo Yankelevich en 2025 estuvo marcado por una profunda carga emocional. El reconocido productor eligió compartir un mensaje emotivo en sus redes sociales, donde, lejos de centrarse en la celebración, puso en primer plano el recuerdo de su hija Romina Yan y de su nieta Mila, fallecida apenas cuatro meses antes.

“¡Hoy cumplo 76 años! Rodeado de los quiero, acompañado por muchos que me quieren y que me hicieron llegar muy lindos mensajes. ¡Gracias! Mi corazón hoy y todos los días está con Romina y con Mila”, escribió Yankelevich, reflejando el peso del duelo familiar en una fecha tan significativa.

Las redes sociales se llenaron de respuestas y muestras de afecto por parte de colegas y amigos del mundo del espectáculo. Figuras como Jey Mammon, Patricia Viggiano, China Suárez, Marcela Coronel, Gastón Dalmau, Gabriel Schultz, Diego Torres, Nico Vázquez, Corina Fiorillo y Mariana Laterza, entre otros, se sumaron a los saludos.

China Suárez expresó: “¡Te quiero mucho, Gus! ¡Feliz cumpleaños! Celebro que estés rodeado de tanto amor siempre. Muchos besos”. Nico Vázquez, por su parte, le dedicó: “Merecés todo ese amor, Gus. Te quiero y admiro con todo mi corazón”, a lo que Yankelevich respondió con gratitud. Los mensajes, cargados de cariño y reconocimiento, evidenciaron el aprecio que el productor cosecha en el ambiente artístico y la importancia de la red de apoyo en momentos de adversidad.

Las palabras de Gustavo Yankelevich
Las palabras de Gustavo Yankelevich en su cumpleaños número 76 (Instagram)

El trasfondo de este cumpleaños estuvo atravesado por la reciente muerte de Mila, nieta de Yankelevich, ocurrida el 29 de julio en Miami. La tragedia golpeó a la familia apenas cuatro meses antes de la fecha, sumándose a la pérdida de Romina Yan, hija del productor y de la también reconocida Cris Morena. El dolor por la ausencia de Mila se hizo presente en cada gesto y palabra, y la familia debió enfrentar el desafío de sobrellevar el duelo en medio de la exposición pública y el afecto de su entorno.

En este contexto, Cris Morena, exesposa de Yankelevich y madre de Romina, compartió recientemente sus reflexiones sobre el proceso de duelo. “El dolor no se puede explicar”, afirmó en una entrevista en Olga, dejando en claro la magnitud de la pérdida. La productora relató cómo la tragedia la alcanzó en un momento de plenitud personal y profesional, y cómo la preocupación por el bienestar de su hijo Tomás, su nuera Sofía y su nieto Inti, quienes residen en Miami, se convirtió en una prioridad. “Me importa mucho el cuidado de ellos, que estén juntos, que estén apoyándose”, sostuvo, evidenciando la fortaleza familiar ante la adversidad.

La conmovedora creación por inteligencia
La conmovedora creación por inteligencia artificial que compartió Cris Morena de su hija Romina Yan junto a su nieta Mila en brazos

La productora también abordó la conexión espiritual que mantiene con sus seres queridos fallecidos. “Mila está en nuestra vida. Hablo de la presencia y la ausencia: está presente permanentemente con nosotros. A veces es doloroso, a veces es una sonrisa...”, compartió Morena, quien encuentra consuelo en la idea de que el alma trasciende y permanece en otros planos. “No creo en un final. Siento que somos el principio de algo gigantesco que no sabemos. Y que en nuestras noches y sueños estamos en otros planos también”, reflexionó, abriendo una ventana a la esperanza y la búsqueda de sentido.

El apoyo mutuo y la unión familiar se convirtieron en pilares fundamentales para atravesar el dolor. Morena destacó la importancia de mantenerse cerca de sus seres queridos y de encontrar refugio en el trabajo y en los proyectos que considera un legado. “Mi trabajo me salva porque lo amo. Nunca trabajé en algo que no me gustara y Margarita también me salva. Es un legado, no un negocio”, explicó, subrayando el valor de la pasión y la creatividad como herramientas para sanar.

Temas Relacionados

Gustavo YankelevichCris MorenaRomina YanDuelo familiarMila YankelevichMiami

Últimas Noticias

Campi recordó el día que con Diego Capusotto y Fabio Alberti actuaron en un colegio de curas: “Nos echaron a los botellazos”

El comediante rememoró en la mesa de Juana Viale una de sus historias más insólitas junto a los humoristas, cuando su humor desató el caos en un evento escolar. La divertida anécdota

Campi recordó el día que

El mensaje de Beto Casella a Edith Hermida tras anunciar su salida de Bendita: “Mi amor incondicional”

La animadora visitó Qué tupé, de Eltrece Streams, y el conductor le dedicó emotivas palabras luego de contar su partida del ciclo de El Nueve después de 20 años

El mensaje de Beto Casella

La divertida salida de Tamara Báez con Jamaica: compras navideñas y espíritu festivo en familia

La influencer compartió imágenes de su recorrido por supermercados y tiendas, entre adornos, muñecos y cintas rojas y verdes, anticipando un fin de año especial junto a su hija y su pareja

La divertida salida de Tamara

La pasión deportiva de Lola Demichelis que llena de orgullo a Evangelina Anderson: las fotos

En medio de sus ocupados días entre grabaciones para Masterchef y compromisos laborales, la modelo destacó la actividad predilecta de su hija ante sus seguidores

La pasión deportiva de Lola

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

La conductora apostó por reutilizar un impactante diseño de Gino Bogani, combinando moda consciente, peinado sofisticado y una personalidad que acaparó todas las miradas

Lila suave, gasa natural y
DEPORTES
Boca Juniors y Racing empatan

Boca Juniors y Racing empatan en La Bombonera en la semifinal del Torneo Clausura

La reacción de Marcos Rojo cuando La Bombonera entonó “el que no salta es un traidor” antes de Boca-Racing

La dramática definición en el Brasileirao que condenó al descenso al Fortaleza de Martín Palermo: los clasificados a las copas

Se lesionó cuando se acercaba al saque inicial y se retiró llorando: la curiosa secuencia que dio la vuelta al mundo

La llamativa reflexión de Pierre Gasly para despedir el monoplaza de Alpine: “No lo quiero ver nunca más”

TELESHOW
Campi recordó el día que

Campi recordó el día que con Diego Capusotto y Fabio Alberti actuaron en un colegio de curas: “Nos echaron a los botellazos”

El mensaje de Beto Casella a Edith Hermida tras anunciar su salida de Bendita: “Mi amor incondicional”

La divertida salida de Tamara Báez con Jamaica: compras navideñas y espíritu festivo en familia

La pasión deportiva de Lola Demichelis que llena de orgullo a Evangelina Anderson: las fotos

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se ofreció a recibir

Panamá se ofreció a recibir a miembros de la dictadura de Nicolás Maduro para facilitar una transición en Venezuela

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza