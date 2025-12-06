La impactante transformación del Mago Black tras bajar 28 kilos en cuestión meses

El Mago Black contó sus secretos para bajar 28 kilos en cuatro meses: “No podía atarme los cordones”

El Mago Black experimentó un cambio radical al perder 28 kilos en solo cuatro meses, impulsado por una transformación personal profunda. El reconocido ilusionista, quien tuvo su pico de fama cuando participaba en el programa de Susana Giménez, sorprendió a todos sus seguidores al compartir su nueva imagen.

El detonante fue una llamada de su hija Evelyn, quien desde Estados Unidos lo confrontó con una sinceridad que, según él, no había recibido ni de sus amigos más cercanos. “Me llamó mi hija desde Nueva York. Me dijo ‘¿Vos te viste cómo estás?’”, relató el artista, recordando cómo ese diálogo directo lo llevó a replantear su estilo de vida. “No podía atarme los cordones”, confesó en diálogo con A la tarde (América), describiendo el punto de inflexión que lo motivó a iniciar su camino hacia el bienestar.

El primer paso tras esa conversación fue dejar el sedentarismo. Al día siguiente, se levantó temprano y comenzó a caminar, compartiendo cada jornada con su hija a través de fotos. “El problema de los que somos gorditos es que creemos que vamos a adelgazar en diez días, cuando comimos mal toda nuestra vida y esto es tiempo”, reflexionó, subrayando la importancia de la paciencia y la constancia. Para él, la clave no estuvo en rutinas de gimnasio ni en dietas extremas, sino en la simplicidad de caminar a diario, ordenar su rutina y priorizar el autocuidado. “Olvidate del gimnasio, andá a caminar, no vayas al gimnasio a una cinta”, aconsejó, enfatizando la necesidad de encontrar hábitos sostenibles.

El ilusionista argentino atribuye su cambio físico a la constancia, la paciencia y la adopción de hábitos saludables

El proceso de transformación incluyó cambios integrales en su vida cotidiana. Black dejó de consumir alcohol y cigarrillos, ajustó sus horarios para levantarse temprano y se enfocó en mantener una alimentación saludable. “Es ordenarte, levantarte temprano, bañarte, quererte un poco”, explicó, destacando que su objetivo principal no era solo perder peso, sino sentirse bien consigo mismo. “No lo hice nunca para adelgazar, lo hice para estar bien. Me quise un poco más y ahora hace 4 meses y medio que hago todos los días lo mismo”, afirmó, evidenciando el valor de la disciplina y el amor propio en su recorrido.

Entre los consejos que comparte, el ilusionista insiste en la importancia de la constancia y la sencillez: caminatas diarias, alimentación equilibrada, hidratación adecuada, descanso de ocho horas y la eliminación de hábitos nocivos como el alcohol. “Caminatas, comiendo sano, mucha agua, sin alcohol, descansando 8 horas. Vivir ordenado”, resumió en sus redes sociales, donde documentó su evolución con imágenes del antes y después. Para Black, el verdadero secreto radica en la perseverancia y en no obsesionarse con la balanza, sino en construir una rutina saludable y sostenible.

La caminata diaria y el abandono del sedentarismo fueron claves en el proceso de bienestar de Mago Black

El impacto de su cambio trascendió el ámbito personal y se reflejó en la respuesta de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y palabras de aliento, celebrando no solo su transformación física, sino también el ejemplo de superación que representa. “¡Vamos! Nueva vida para lo mejor que está por venir”, escribió un seguidor, mientras otro destacaba: “Era cuestión de arrancar y comprometerte con vos mismo... se te ve increíble”. La publicación de Black, acompañada de una imagen íntima frente al espejo, transmitió una sensación de reconciliación consigo mismo y de orgullo por el camino recorrido.

El contexto previo de Black estuvo marcado por años de adicciones y dificultades personales. Hace poco más de un año, el artista había relatado públicamente su lucha contra el alcohol, el cigarrillo y la adicción al juego. “La adicción te hace mentir, mentís y te mentís a vos mismo”, reconoció en una entrevista anterior, donde también confesó haber gastado grandes sumas de dinero en estos hábitos y haber perdido incluso bienes materiales. Este pasado le da un significado aún más profundo a su reciente transformación, que él mismo describe como un “renacer”.

La historia de Mago Black demuestra que un cambio de hábitos sostenido puede abrir la puerta a una vida más plena y saludable, inspirando a otros a buscar su propio bienestar.