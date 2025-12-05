Rocío Marengo compartió una foto del calostro para su hijo Isidro, tras convertirse en mamá: “Oro líquido”

Rocío Marengo celebró el nacimiento de su primer hijo Isidro en el Sanatorio Otamendi tras un embarazo muy esperado (Instagram)

Rocío Marengo vive por estas horas uno de los momentos más emocionantes de su vida. Tras un embarazo muy deseado, la modelo finalmente se convirtió en mamá por primera vez de Isidro y decidió compartir una imagen que resume la intensidad de estas horas: un pequeño frasco con calostro rotulado con el nombre de su hijo.

“‘Oro líquido’ para el rey”, escribió en su cuenta de Instagram, donde suele comunicarse con sus seguidores, mientras sostenía el envase con la pulsera de internación aún en su muñeca. Una postal íntima, sencilla, pero llena de significado para cualquier madre reciente y que, en su caso, simboliza la culminación de una búsqueda larga y emocional.

Isidro nació ayer, 3 de diciembre, en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 de la mañana y pesó 2,480 kilos. Prematuro, pero en perfecto estado según confirmó a Teleshow el abogado y amigo cercano de la familia Fort, César Carozza, que acompañó cada instancia del embarazo.

Tanto él como Eduardo Fort, pareja de Rocío desde hace doce años, se mantuvieron en silencio público, pero presentes de manera incondicional durante los días previos al parto, especialmente desde la internación del 29 de noviembre, cuando la modelo debió quedar en reposo absoluto para evitar complicaciones en la semana 33 de gestación. En esos días, cada avance, cada mensaje y cada control medicalizado fueron parte de un tránsito delicado, al que Rocío decidió enfrentar con transparencia, compartiendo en redes su mezcla de temor, ansiedad y esperanza.

La modelo compartió en Instagram una foto del calostro, conocido como 'oro líquido', fundamental para la salud del recién nacido

Esa cercanía con sus seguidores hizo que la foto del calostro causara tanta reacción. Más allá del gesto tierno, la imagen tiene un trasfondo médico y emocional profundo. El calostro es la primera sustancia que produce el cuerpo después del parto: un fluido espeso, a veces amarillento o transparente, conocido popularmente como “oro líquido” por su alto contenido de nutrientes y anticuerpos. Para los recién nacidos, y especialmente para los prematuros como Isidro, constituye un aporte fundamental para fortalecer el sistema inmune en los primeros días de vida. Según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, es el alimento ideal para el bebé en esas primeras horas, un concentrado de defensas naturales y un puente hacia la lactancia plena, que suele establecerse entre el tercer y cuarto día posparto.

No todas las madres producen la misma cantidad de calostro y su flujo puede ser muy lento, algo completamente normal según los especialistas. La pediatra y neonatóloga Silvia García, jefa de Neonatología del Hospital Posadas, explicó a Infobae que existen numerosos factores que influyen en la producción inicial: desde los niveles hormonales y el estrés hasta la hidratación, la alimentación, la demora en la succión o el agarre del bebé. Nada de eso significa “falta de leche”, un mito muy extendido que frecuentemente angustia a las madres primerizas. “La producción se ajusta con el tiempo, y casi siempre se puede estimular con acompañamiento adecuado”, señaló la experta. El calostro, aun en mínima cantidad, alcanza para cubrir las necesidades del recién nacido, incluso en casos de prematuridad.

Isidro nació prematuro el 3 de diciembre, pesó 2,480 kilos y se encuentra en perfecto estado de salud según fuentes cercanas (Instagram)

En ese contexto, la foto de Rocío adquiere otra dimensión. Durante su internación, Rocío había mostrado su vulnerabilidad y su deseo de que todo llegara a buen puerto. También había recibido la visita y el cariño de amigas como Ana Rosenfeld, Belu y Emily Lucius, y mensajes de figuras como Belén Francese, Aníbal Pachano y Daniel Ambrosino, quienes siguieron cada actualización sobre su evolución.

Horas después del nacimiento, y todavía con la emoción fresca, Marengo compartió además un video donde se la ve camino al quirófano, sonriente y nerviosa, seguida por imágenes del primer contacto con su hijo. Eduardo aparece en la secuencia conmovido y sosteniendo a Isidro con cuidado y orgullo.

Con el nacimiento de Isidro, la familia Fort-Marengo inicia una etapa completamente nueva. Para Eduardo, es su cuarto hijo; para Rocío, el primero. Para los dos, es la concreción de un deseo profundo que atravesó intentos fallidos, tratamientos, expectativas frustradas y, finalmente, un embarazo que exigió paciencia y fortaleza.