La reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara que sorprendió a Mario Pergolini: “Aprendí mucho de eso”

L-Gante habló con Mario Pergolini sobre su relación con Wanda Nara (Video: Otro día perdido. El Trece)

L-Gante, uno de los referentes de la música urbana argentina, habló abiertamente sobre su vínculo con Wanda Nara durante una reciente entrevista con Mario Pergolini, en Otro día perdido.

Consultado sobre sus sentimientos, el artista respondió sin dudar: “Uy, sí”, en alusión a estar enamorado. La charla, distendida y con complicidad, evocó recuerdos compartidos en París, donde ambos vivieron momentos que, según el propio L-Gante, marcaron su vida, reflejando un profundo contraste con su pasado de carencias y su historia de superación

L-Gante revela su vínculo sentimental con Wanda Nara durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido

La conversación abordó la percepción pública que rodea a L-Gante, especialmente la etiqueta de “mujeriego” que suele acompañarlo en medios y redes sociales. Ante la pregunta directa de Pergolini, sobre si se considera así, el cantante profundizó en las consecuencias de esa imagen: “La gente me ve como mujeriego y después me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore”. Esta reflexión dio pie a comentarios a los integrantes del programa, en tono irónico, sobre la dificultad de encontrar relaciones auténticas bajo el escrutinio de la fama.

L-Gante comparte anécdotas de viajes y experiencias junto a Wanda Nara, destacando su paso por la Torre Eiffel

En el transcurso de la charla, L-Gante compartió anécdotas recientes, marcadas por viajes, fotografías y experiencias junto a Wanda Nara, mientras en las pantallas recordaban las imágenes de ambos cuando eran pareja, frente sitios emblemáticos del mundo, como la Torre Eiffel.

Eso fue el disparador para que el artista contrastara su presente con su pasado: “No te imaginás de estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes a ver si una chica me da bola para por lo menos ir a tomar una gaseosa, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel...“, comparó. La evocación de estos recuerdos estuvo acompañada por risas y comentarios sobre la intensidad de su vida actual.

El artista urbano contrasta su pasado en el barrio con su presente de fama y exposición mediática

“Buena foto. La pasamos bien, buenos recuerdos, vacaciones en familia”, soltó Elián, invitado a ver esa típica postal de vacaciones. Al referirse al impacto de la fama y la exposición mediática, y retomando esa fama de mujeriego, L-Gante reconoció que intentó modificar su manera de relacionarse: “Fue un modo que traté de cambiar, no estar tan a la exposición para no errarle a las próximas acciones que vaya a hacer en lo que tenga que ver con lo amoroso. Aprendí mucho de eso”, remarcó.

Las intervenciones de Laila Roth, Soy Rada y el propio Mario Pergolini, con risas y complicidad, acompañaron el relato del músico, quien no esquivó ninguna pregunta y se mostró dispuesto a compartir tanto sus aciertos como sus errores.

En el cierre de la entrevista, el cantante resumió el valor de sus experiencias recientes y el aprendizaje que le dejaron. Tras la exposición y los desafíos personales, L-Gante destacó que ha encontrado en la tranquilidad un bien esencial que ahora prioriza.

L-Gante y Wanda no cerraron las puertas

Durante una reciente entrevista en A la Barbarossa (Telefe), el cantante se refirió a su relación con Wanda Nara a nueve meses de su separación, y no descartó la posibilidad de retomar el vínculo en el futuro. “Por como quedamos, creo que no hay ninguna puerta cerrada. Respeto que ella esté en pareja, la veo bien, pero no sé, en negativo no estamos”. Además, señaló que en el último tiempo no han mantenido contacto, aunque considera que la relación entre ambos sigue siendo buena.

L-Gante no descartó una segunda vuelta con Wanda Nara, las puertas no se cerraron, aclaró el cantante

También abordó los rumores sobre un supuesto acuerdo comercial relacionado con su romance, que habría incluido hasta una Ferrari, y aclaró: “Yo lo vi como una propuesta indecente”. En otra aparición televisiva, L-Gante habló sobre su situación sentimental actual y aseguró: “Estoy soltero, re soltero. Estoy enfocado en mí totalmente, quizás porque las relaciones o las parejas me distrajeron en algún punto y quizás me han generado un trauma, pero pronto volveremos a abrir esa puerta de lo sentimental”.