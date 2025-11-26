Teleshow

L-Gante habló de su vínculo actual con Wanda Nara y sorprendió al responder si volvería a salir con ella

El cantante de cumbia 420 contó cómo se encuentra hoy en día su relación con la conductora, a nueve meses de su separación

Guardar
L-Gante no descartó una posible segunda vuelta con Wanda Nara (Video: A la Barbarossa. Telefe)

Wanda Nara y L-Gante vivieron una apasionada relación, con sus idas, vueltas y una amplia exposición mediática. Este vínculo llegó a su final en abril de este año y al poco tiempo Wanda comenzó una relación con un nuevo hombre, Martín Migueles, a quien poco a poco fue develando en las redes sociales.

En un móvil con La mañana con Moria (El Trece), el cantante de cumbia 420 se refirió a esta nueva relación y no tuvo más que palabras de cariño para con su ex pareja. “Me hizo muy bien en cierta etapa. No tenemos tanta comunicación, pero todo bien”, comenzó diciendo el músico.

Debido a que siempre aseguraron tener buena relación, y en especial debido a los rumores de que podría reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), el cronista quiso saber si conocer a la nueva pareja de Nara, quien siempre está acompañándola en las grabaciones. “No lo conozco todavía. He visto fotos, nada más. Lo que sí es que a ella la veo bien y para mí eso es perfecto”.

L-Gante habló de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles (Video: Puro Show- El Trece)

Sobre su propia vida sentimental dijo: “Estoy soltero, re soltero. Estoy enfocado en mí totalmente, quizás porque las relaciones o las parejas me distrajeron en algún punto y quizás me han generado un trauma, pero pronto volveremos a abrir esa puerta de lo sentimental”.

Entrando en la polémica que tiene a Nara como protagonista hace cuatro años, el enviado por el programa de Moria Casán quiso saber si era team Wanda o team China y fue tajante: “Me arruinaste, me arruinaste ahí. Soy team L-Gante, yo soy el team sin problemas, siempre estoy dispuesto. Si tengo que estar hablando con la China o con Wanda no pasa nada. El conflicto es ajeno”, analizó.

L-Gante contó que no conoce
L-Gante contó que no conoce al nuevo novio de Wanda

Horas más tarde estuvo en el piso de A la Barbarossa (Telefe) y luego de una picante pregunta por parte de Mariana Brey confesó que no descarta una posible vuelta con la presentadora: “Yo, la verdad, estoy en otra. Por como quedamos, creo que no hay ninguna puerta cerrada. Respeto que ella esté en pareja, la veo bien, pero no sé, en negativo no estamos", aseguró, antes de contar cómo es su vínculo actual con la empresaria: “Este último tiempo no hablamos, pero sigo creyendo que estamos bien. Si hay algo serio que hablar con ella o ella conmigo estaríamos”.

El día anterior, el cantante de cumbia había estado en Tarde o Temprano (El Trece), donde no esquivó ningún tema y abordó desde el costado sentimental hasta las consecuencias mediáticas y materiales de la relación. El músico reconoció, con honestidad, que en aquel momento su vida estaba desordenada y que el romance con Wanda apareció como una vía de escape: “Me quise distraer”, confesó.

Consultado sobre el costo económico de la exposición junto a Wanda, ironizó: “Espero aún no darla por perdida… la plata. Con Wanda no la di por perdida. Ella me dijo que, cuando la precise, iba a estar”. El diálogo se puso más intenso cuando Silvia Fernández Barrio lanzó la pregunta directa: “¿Lo de Wanda fue amor o fue sexo?”. L-Gante respondió sin vueltas: “Podemos decir ambas”. Luego amplió sobre qué lo había mantenido en la relación: “Primero, por amor. Y por la cama íbamos bien. Hay un motivo por el cual no me quedé enganchado… quizá eso que me distraía mucho en la situación que necesitaba ordenar”.

L-Gante habló de como era su relación con Wanda Nara (Video: Tarde o temprano- El Trece)

Sobre el piso de los rumores que rodearon al romance, se refirió a la supuesta propuesta “comercial” en torno a la historia con Wanda: un acuerdo que, según trascendidos, incluía hasta una Ferrari. L-Gante cerró sin vueltas: “Yo lo vi como una propuesta indecente”, dejando el tema abierto a la interpretación, pero marcando distancia respecto al costado utilitario de su vínculo con la mediática.

Temas Relacionados

L-GanteWanda NaraMartín MiguelesMauro Icardi

Últimas Noticias

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

Sofía Solá se animó a rankear las cualidades que tiene que tener un hombre para conquistarla

La hija de Maru Botana

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

En pleno apogeo artístico y popular, el grupo liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas afronta rumores de distanciamiento, mientras proyecta su música hacia España

El sorpresivo anuncio de Miranda!

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

La actriz se animó a contar los planes a futuro que tiene con el delantero del Galatasaray y también se refirió a la polémica por una cartera Louis Vuitton y la supuesta competencia con las hijas del deportista

La China Suárez contó si

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

La ex Gran Hermano pasó por el quirófano para someterse a un aumento de busto y salió al cruce de la catarata de comentarios negativos

Flor Regidor respondió a las

La China Suárez fue contundente sobre su vínculo con Wanda Nara: “Nunca fui amiga de ella”

A cuatro años del estallido del Wandagate, la actriz se sinceró sobre la relación que tenía con la empresaria previo a su encuentro con Mauro Icardi en 2021. Además, se refirió al tratamiento de los medios sobre su vida privada

La China Suárez fue contundente
DEPORTES
Nuevo capítulo del escándalo de

Nuevo capítulo del escándalo de una figura de Inglaterra con Los Pumas: la provocadora frase contra Felipe Contepomi

Boca Juniors y River Plate se desmarcaron de la decisión de la AFA de otorgarle un título a Rosario Central

Los hinchas del Nápoli recordaron a Maradona a cinco años de su muerte y Conte le dedicó el triunfo

El crudo relato de un subcampeón con Argentina en 2014 sobre el dolor que vivió tras el retiro: “Estaba en un pozo”

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibirá al Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

TELESHOW
La hija de Maru Botana

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

La China Suárez fue contundente sobre su vínculo con Wanda Nara: “Nunca fui amiga de ella”

INFOBAE AMÉRICA

La Bolsa de París encabezó

La Bolsa de París encabezó una buena jornada para las acciones europeas

Evo Morales y dirigentes cocaleros pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para discutir demandas sindicales

La pobreza en Latinoamérica alcanzó su nivel más bajo desde que existen registros

El día en que la Biblioteca Nacional recuperó la voz de Liliana Bodoc

Israel entregó otros 15 cuerpos palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego