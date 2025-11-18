Del look deportivo al estilo europeo: el antes y después de L-Gante

Del look deportivo al estilo sobrio: el antes y después de L-Gante en sus viajes (Instagram)

L-Gante sorprendió a sus seguidores durante su viaje por Europa al mostrar un cambio de look que se aleja de la estética recargada y urbana a la que tiene acostumbrado a su público. En su último carrete de fotos en redes sociales, el cantante de cumbia 420 apostó por estilos más sobrios y sofisticados, captados en diversos escenarios europeos y ubicaciones interiores que aportan un aire cosmopolita a su imagen.

En las primeras fotos, L-Gante aparece con un abrigo largo negro de corte clásico, pantalón oscuro y una gruesa cadena de oro con medallón rectangular, protagonista absoluta del look. El outfit se completa con unas gafas de sol negras de montura ancha, y en algunas tomas suma una gorra rosa claro con el logotipo de una marca deportiva, aportando un contraste informal y moderno. El cantante luce su tradicional mechón de cabello rubio en el flequillo, detalles de tatuajes visibles en el rostro y las manos y unas zapatillas negras que cierran el estilismo con toques de rebeldía. Este conjunto lo luce tanto en interiores elegantes —pasillos de paredes blancas, alfombras oscuras, decoración clásica y arreglos florales rojos— como en espacios más distendidos, como un baño con puerta de madera.

El segundo look que eligió para su estadía europea se inclina hacia una propuesta deportiva y monocromática. Viste una campera y pantalón cargo en tono beige claro de material técnico, junto a zapatillas verdes que aportan un inesperado giro de color en la base del conjunto. La escena se completa en el espacio exterior de un edificio, sobre baldosas grises y rodeado de macetas, pequeños árboles, sillas y mesas coloridas, con puertas de vidrio y vegetación de fondo. El ambiente refuerza el carácter relajado y la tendencia urbana de su imagen, apostando por la comodidad sin resignar estilo.

L-Gante cambió su look y apostó por la sobriedad: tapado de paño, remera negra, pantalón del mismo color y sus características cadenas de oro

Pantalón cargo y campera a juego fueron los elegidos por Elián

Este juego entre la sofisticación del primer conjunto y la frescura relajada del segundo demuestra la versatilidad de L-Gante a la hora de explorar distintas tendencias. Aun en clave elegante, mantiene sus señas de identidad y ese carácter audaz que lo caracteriza como referente de la nueva música popular argentina, capaz de reinventarse y marcar tendencia también fuera de los escenarios.

El reciente cambio de estilo de cantante de cumbia 420 durante su viaje a Europa marcó un contraste claro respecto a la imagen que mostró en junio mientras estuvo de gira, la última que hizo junto a Maxi El Brother, su exmanager y amigo. En aquella ocasión, el cantante apostó por un look mucho más llamativo y deportivo: posó junto a una motocicleta Ducati en un espacio moderno y vidriado, vistiendo un mono de competencia blanco y rojo de una reconocida marca de lujo a esto le sumó una gorra y zapatillas rojas a juego. Sobre la imagen, la frase “SOY GARDEL CON GUITARRA ELÉCTRICA CONJUNTO Y LLANTAS” reforzó su perfil audaz y urbano.

Ese look, relacionado con la cultura streetwear y el impacto visual típico del trap y la cumbia 420, incluyó gorra recta, prendas de piloto y accesorios vistosos, resaltando la velocidad y la potencia de una motocicleta como símbolo de status y energía. En comparación con su vestimenta actual, más sobria y compuesta por abrigos largos, cadenas doradas y gafas oscuras en escenarios europeos, la transformación fue notoria: L-Gante pasó de priorizar la exuberancia y el color a explorar una imagen sofisticada, confirmando su capacidad de adaptarse y reinventarse según el entorno y el momento de su carrera.

En junio, el cantante estuvo de gira y apostó por todos looks oversize y deportivos (Instagram)

No es menor recordar que el músico está iniciando una nueva etapa en su carrera luego de ponerle fin a su relación profesión con Maxi el Brother, quien fue su mánager desde que se lanzó a la música. En este contexto marcado por el cambio no es inusual pensar que esta nueva apuesta con su vestimenta también se trata de una nueva etapa en su vida.