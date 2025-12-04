Teleshow

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

La bailarina fue señalada como la joven que se acercó de más al conductor de Luzu mientras Juan Etchegoyen contó que estaría iniciando una relación con su compañero de teatro

Guardar
Los rumores de romance entre Laurita Fernández y Martín Bossi

Desde que Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca confirmaron su separación, los rumores de romance no dejaron de aparecer en la vida, sin embargo, en las últimas horas se abrieron dos frentes inesperados para Fernández: rumores de romance con Martín Bossi, su compañero de La Cena de los Tontos y la acusaron de “bebotear” con Nico Occhiato en la foto de los Personajes del año.

Por un lado, Juan Etchegoyen detalló en Infobae en Vivo los crecientes rumores de romance entre Laurita y Bossi, quienes desde hace meses trabajan juntos en la obra La Cena de los Tontos. Todo comenzó, según Etchegoyen, con datos que le acercó una fuente confiable: “Hace meses que están trabajando juntos en la escena de Los Tontos... Y ahora la misma persona que me contaba, eh, en el invierno pasado o en el otoño pasado, ya no me acuerdo bien las fechas, es la misma persona que ahora, desde hace un tiempo atrás, me está diciendo: ‘Investigá, estate cerca, porque acá están pasando cosas. Si no pasó nada, seguramente va a pasar’”.

El periodista adelantó que la temporada de verano los tendrá juntos en Mar del Plata y que, incluso antes de que los rumores tomen estado público, él ya viene siguiendo el tema: “El 4 o 5 de enero van a ver... Che, ¿qué pasa? El rumor de romance de Laurita y de Martín Bossi, y antes te lo contamos acá, un mes antes”. Como ejemplo del vínculo, Etchegoyen mostró una imagen del Superclásico en la Bombonera: “Esta foto es del Superclásico, en la cancha de Boca, en la Bombonera, donde Laurita Fernández, me cuentan, invitó a Martín Bossi. Es una foto que se los ve de la mano, la verdad que se los ve muy cómplices”.

Según Etchegoyen desde que comenzaron
Según Etchegoyen desde que comenzaron la obra se empezaron a mostrar juntos

No solo el ámbito laboral nutre las habladurías: “¿Saben quién fue, quién formó parte ese día del palco donde estuvieron Laurita y Martín Bossi? El padre de Laurita. Lo cual también me da a pensar, por ahí, un poco extraño, como diciendo: vine con mi chongo, mi novio, y vine con mi papá. ¿No?”.

El día anterior, la clásica tapa de los personajes del año de revista Gente volvió a convertirse en fuente de polémica y rumores cruzados. En esta edición, el centro de la tormenta fue un supuesto “triángulo” entre Flor Jazmín Peña, Laurita y Wanda Nara, con Nico Occhiato en el rol inesperado de protagonista. El evento, realizado este martes, reunió a decenas de figuras del espectáculo, pero detrás de los flashes y los looks de gala, un rumor comenzó a circular y encendió las redes sociales.

Yanina Latorre fue quien comenzó con la noticia luego de subir un video en sus historias desde la gala y luego aclaró la versión al aire de SQP (América), la incomodidad de Flor se debió a que Fernández, “semidesnuda”, comentó ante alguien “qué bueno que está Nico Occhiato”, dejando entrever que la declaración fue escuchada por la propia Flor Jazmín.

La respuesta de Laurita luego
La respuesta de Laurita luego de que la señalaran como la que intentó conquistar a Nico Occhiato

Como era de esperarse, la versión se viralizó y los usuarios rápidamente coparon la cuenta de Instagram de Laurita Fernández con comentarios negativos y críticas. Frente al aluvión de acusaciones, la actriz y conductora decidió salir a aclarar la situación de manera tajante en sus redes: “Es mentira. Es falso. Me encanta la pareja de Flor y Nico. Y me hace sentir mal que inventen eso”, respondió Laurita, negando cualquier tipo de avance o coqueteo con el conductor.

Temas Relacionados

Laurita FernándezMartín BossiNico OcchiatoFlor Jazmín Peña

Últimas Noticias

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

En medio del gran momento que atraviesan como pareja, el actor y su flamante esposa se refirieron a su boda íntima entre familiares y amigos

La emoción de Nicolás Cabré

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

La conductora usó su cuenta de Instagram para dedicarle unas enternecedoras palabras a su exsuegro, quien celebró la llegada de sus 64 años

El emotivo saludo de cumpleaños

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

El influencer se sinceró acerca del TCA que tuvo que atravesar desde una temprana edad y cómo el reality de cocina lo ayudó a amigarse con su pasado

Alex Pelao abrió su corazón

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Tras su comentada visita promocional y el éxito global de su nuevo álbum, la artista española anunció su regreso al país y promete dos noches para la historia

Rosalía vuelve a Buenos Aires

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

El actor y la bailarina oficializaron su relación y este sábado celebrarán su unión en un festejo inolvidable en Córdoba

Cómo fue el momento íntimo
DEPORTES
La Semana del Tenis, el

La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

Se conoció la dura sanción que recibió una estrella de los Springboks por su desagradable agresión ante Gales

El contundente apoyo de Verstappen a Antonelli tras las críticas que recibió en Qatar: “No te preocupes por esta clase de gente”

Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

TELESHOW
La emoción de Nicolás Cabré

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador desvinculó al gerente de

Ecuador desvinculó al gerente de un hospital público tras entregar el cuerpo de una niña a su madre en una caja de cartón

Kate Winslet y su debut como directora: “Estoy tan orgullosa de mí misma”

Una monumental torre diseñada por Norman Foster transforma el horizonte urbano de Manhattan

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

Una biblioteca giratoria deslumbra en la playa de Miami