Teleshow

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La diva y su nieta se preparan para dos programas con invitados que abordan desde historias personales hasta los desafíos actorales, políticos y tecnológicos en la medicina

Guardar
La televisión argentina vive un
La televisión argentina vive un fin de semana especial con el regreso de Mirtha Legrand y Juana Viale a la pantalla de El trece

La televisión argentina se prepara para un fin de semana destacado con la emisión de dos de sus programas más emblemáticos: La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Tanto el sábado como el domingo, Mirtha Legrand y Juana Viale recibirán a figuras del espectáculo, la literatura y la actualidad en la pantalla de El trece, con quienes discutirán los temas más destacados de sus carreras y de la coyuntura nacional.

El sábado 6 de diciembre a las 21:30, Legrand conducirá una nueva edición de su tradicional ciclo, mientras que el domingo 7 de diciembre a las 13:45, Viale estará al frente de la pantalla de eltrece.

Ambos programas, reconocidos por reunir a personalidades influyentes y generar debates de interés nacional, renuevan su propuesta con una selección de invitados que abordarán temas de actualidad, historias personales y novedades del mundo cultural.

El regreso de Mirtha Legrand
El regreso de Mirtha Legrand a la televisión, impulsado por Carlos Rottemberg, marca 35 años de un clásico que sigue vigente en la cultura argentina

La mesa del sábado contará con la presencia de Eduardo Sacheri, escritor y guionista argentino, quien presentará su libro “Demasiado lejos”, una obra en la que explora la guerra de Malvinas, uno de los episodios más emblemáticos de la historia reciente del país. Guillermina Valdés, actriz, modelo y empresaria, participará de la velada y compartirá su experiencia sobre sus relaciones con Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli, así como el proceso de superación de esas etapas de su vida.

La periodista María Julia Oliván relatará su recuperación tras un accidente doméstico que le provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo. Su testimonio aportará una mirada sobre la resiliencia y la superación personal. El Dr. Carlos Regazzoni, médico, político y escritor, analizará el impacto de la inteligencia artificial en la medicina, advirtiendo sobre los desafíos que la adopción masiva de estas tecnologías puede representar para la formación de los profesionales de la salud y el empleo ilustrado a nivel global.

El domingo, Juana Viale recibirá a un grupo diverso de invitados. El comediante Campi Campilongo compartirá un momento emotivo vivido recientemente con su hija Emma, quien lo conmovió con palabras de admiración. Además, hablará sobre su relación de 19 años con Denise Dumas, aportando una perspectiva íntima sobre la familia y los afectos.

El comediante Campi Campilongo
El comediante Campi Campilongo hablará de su relación con Denise Dumas

Ernestina Pais, periodista y conductora, abordará su proceso de desintoxicación y su lucha contra la adicción al alcohol, un testimonio que busca generar conciencia sobre la salud mental y las adicciones. Pato Galván, periodista, analizará la coyuntura nacional y la actualidad de los medios de comunicación, además de referirse a su vínculo con la religión, su relación con sus hijos y su encuentro con Jorge Bergoglio antes de que se convirtiera en el Papa Francisco. También recordará sus inicios en el medio junto a Juan Castro.

La actriz María Abadi hablará sobre su papel en la serie de Netflix “Envidiosa”, donde interpreta a Lola, una chef que genera tensiones en la trama. Su participación permitirá conocer detalles sobre la producción y el desarrollo de su personaje. Por último, el actor Juan Pablo Geretto, protagonista de la obra teatral “Las cosas maravillosas”, compartirá su experiencia en esta propuesta escénica dirigida por Mey Scápola, que ha contado con la participación de diversos artistas a lo largo de los años.

La expectativa crece ante la llegada de un nuevo fin de semana en la televisión, donde las tradicionales “mesazas” de Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a reunir a figuras centrales de la cultura y la actualidad argentina, reafirmando el atractivo de estos clásicos televisivos.

A finales de noviembre se cumplieron 35 años del regreso de Mirtha a la tevé. Nacido como Almorzando con las estrellas, la primera etapa del mítico programa de Mirtha Legrand se emitió entre 1968 y 1980 y su despedida parecía definitiva. Durante diez años su rostro no se vio en la pantalla chica y la diva se enfocó en otras ramas del espectáculo. Su nombre empezó a estar asociado a una televisión del pasado y nadie daba mucho por un formato que parecía haber cumplido un ciclo, hasta que a alguien se le ocurrió que podía ser una buena idea. Y si ese alguien se llama Carlos Rottemberg nadie puede dudar que lo iba a conseguir.

El productor, figura clave del espectáculo argentino del último medio siglo, es el responsable del regreso triunfal de Mirtha Legrand a la televisión. Una historia con un poco de novela quijotesca y otro de intuición propia de un hombre con la capacidad de hacer realidad lo imposible.

Temas Relacionados

La Noche de MirthaAlmorzando con JuanaMirtha LegrandJuana Viale

Últimas Noticias

Tucu López recordó frente a la hija de Ricardo Fort el día que el millonario quiso seducirlo: “Me quería llevar a Miami”

El conductor, con Marta Fort como invitada en su ciclo de streaming, habló del acercamiento que buscó el mediático cuando surgió en los medios. La reacción de la joven

Tucu López recordó frente a

Nicole Neumann contra sus vecinos que quieren acabar con los carpinchos: “Váyanse ustedes a otra zona”

La modelo usó sus redes sociales para contar la situación que vivió en su barrio privado. Su enérgica defensa como proteccionista de animales y la polémica siempre vigente en el delta

Nicole Neumann contra sus vecinos

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los rumores de que Wanda Nara habría intentado seducir a Nico Occhiato

La influencer opinó sobre la conductora de MasterChef y defendió a Laurita Fernández y Julieta Poggio, dos figuras que también se vieron envueltas en el escándalo

La palabra de Flor Jazmín

El paso de Rocío Pardo por el Bailando: del debut con el Dipy a la renuncia en vivo con Ulises Bueno

Cuando todavía no era una figura mediática, la bailarina participó del show de Marcelo Tinelli junto al cantante de cumbia y el cuartetero, con quien estaba de novia. Los videos y las perlitas de la mujer que hoy está en boca de todos por su boda con Nicolás Cabré

El paso de Rocío Pardo

Ivana Figueiras habló de su distanciamiento con Darío Cvitanich: “Él es buena persona, pero hoy estoy sola”

La modelo y empresaria explicó el cansancio que le provoca la atención sobre su vida familiar y recalcó su deseo de priorizar la paz mental y la privacidad

Ivana Figueiras habló de su
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber de la final del Abierto de Polo entre La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú

El papel protagónico que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Las intimidades de la cena anual de la Fórmula 1: las tres ausencias, el código en la vestimenta y el detalle de Colapinto

“Le arranco la cabeza”: Luquitas Rodríguez reveló que Marcos Rojo estuvo a punto de pelear en Párense de Manos y nombró a su rival

La frase de la mánager de Franco Colapinto que generó ilusión sobre su futuro en la Fórmula 1

TELESHOW
Tucu López recordó frente a

Tucu López recordó frente a la hija de Ricardo Fort el día que el millonario quiso seducirlo: “Me quería llevar a Miami”

Nicole Neumann contra sus vecinos que quieren acabar con los carpinchos: “Váyanse ustedes a otra zona”

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los rumores de que Wanda Nara habría intentado seducir a Nico Occhiato

El paso de Rocío Pardo por el Bailando: del debut con el Dipy a la renuncia en vivo con Ulises Bueno

Ivana Figueiras habló de su distanciamiento con Darío Cvitanich: “Él es buena persona, pero hoy estoy sola”

INFOBAE AMÉRICA

Hallan caracolas de 6.000 años

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio

Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo

EEUU impuso una millonaria multa a una empresa en Nueva York por gestionar bienes de un oligarca ruso aliado de Putin