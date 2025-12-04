Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La televisión argentina vive un fin de semana especial con el regreso de Mirtha Legrand y Juana Viale a la pantalla de El trece

La televisión argentina se prepara para un fin de semana destacado con la emisión de dos de sus programas más emblemáticos: La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Tanto el sábado como el domingo, Mirtha Legrand y Juana Viale recibirán a figuras del espectáculo, la literatura y la actualidad en la pantalla de El trece, con quienes discutirán los temas más destacados de sus carreras y de la coyuntura nacional.

El sábado 6 de diciembre a las 21:30, Legrand conducirá una nueva edición de su tradicional ciclo, mientras que el domingo 7 de diciembre a las 13:45, Viale estará al frente de la pantalla de eltrece.

Ambos programas, reconocidos por reunir a personalidades influyentes y generar debates de interés nacional, renuevan su propuesta con una selección de invitados que abordarán temas de actualidad, historias personales y novedades del mundo cultural.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión, impulsado por Carlos Rottemberg, marca 35 años de un clásico que sigue vigente en la cultura argentina

La mesa del sábado contará con la presencia de Eduardo Sacheri, escritor y guionista argentino, quien presentará su libro “Demasiado lejos”, una obra en la que explora la guerra de Malvinas, uno de los episodios más emblemáticos de la historia reciente del país. Guillermina Valdés, actriz, modelo y empresaria, participará de la velada y compartirá su experiencia sobre sus relaciones con Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli, así como el proceso de superación de esas etapas de su vida.

La periodista María Julia Oliván relatará su recuperación tras un accidente doméstico que le provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo. Su testimonio aportará una mirada sobre la resiliencia y la superación personal. El Dr. Carlos Regazzoni, médico, político y escritor, analizará el impacto de la inteligencia artificial en la medicina, advirtiendo sobre los desafíos que la adopción masiva de estas tecnologías puede representar para la formación de los profesionales de la salud y el empleo ilustrado a nivel global.

El domingo, Juana Viale recibirá a un grupo diverso de invitados. El comediante Campi Campilongo compartirá un momento emotivo vivido recientemente con su hija Emma, quien lo conmovió con palabras de admiración. Además, hablará sobre su relación de 19 años con Denise Dumas, aportando una perspectiva íntima sobre la familia y los afectos.

El comediante Campi Campilongo hablará de su relación con Denise Dumas

Ernestina Pais, periodista y conductora, abordará su proceso de desintoxicación y su lucha contra la adicción al alcohol, un testimonio que busca generar conciencia sobre la salud mental y las adicciones. Pato Galván, periodista, analizará la coyuntura nacional y la actualidad de los medios de comunicación, además de referirse a su vínculo con la religión, su relación con sus hijos y su encuentro con Jorge Bergoglio antes de que se convirtiera en el Papa Francisco. También recordará sus inicios en el medio junto a Juan Castro.

La actriz María Abadi hablará sobre su papel en la serie de Netflix “Envidiosa”, donde interpreta a Lola, una chef que genera tensiones en la trama. Su participación permitirá conocer detalles sobre la producción y el desarrollo de su personaje. Por último, el actor Juan Pablo Geretto, protagonista de la obra teatral “Las cosas maravillosas”, compartirá su experiencia en esta propuesta escénica dirigida por Mey Scápola, que ha contado con la participación de diversos artistas a lo largo de los años.

La expectativa crece ante la llegada de un nuevo fin de semana en la televisión, donde las tradicionales “mesazas” de Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a reunir a figuras centrales de la cultura y la actualidad argentina, reafirmando el atractivo de estos clásicos televisivos.

A finales de noviembre se cumplieron 35 años del regreso de Mirtha a la tevé. Nacido como Almorzando con las estrellas, la primera etapa del mítico programa de Mirtha Legrand se emitió entre 1968 y 1980 y su despedida parecía definitiva. Durante diez años su rostro no se vio en la pantalla chica y la diva se enfocó en otras ramas del espectáculo. Su nombre empezó a estar asociado a una televisión del pasado y nadie daba mucho por un formato que parecía haber cumplido un ciclo, hasta que a alguien se le ocurrió que podía ser una buena idea. Y si ese alguien se llama Carlos Rottemberg nadie puede dudar que lo iba a conseguir.

El productor, figura clave del espectáculo argentino del último medio siglo, es el responsable del regreso triunfal de Mirtha Legrand a la televisión. Una historia con un poco de novela quijotesca y otro de intuición propia de un hombre con la capacidad de hacer realidad lo imposible.