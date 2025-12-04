Teleshow

Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show: “Soy Cande Vetrano”

La artista contó los cuidados a los que se somete antes de cada actuación y cómo el esfuerzo en el escenario repercute en su físico

Lali Espósito reveló los cambios físicos tras sus shows (Video: Luzu)

El brillo de los reflectores, la intensidad de la música y esa vorágine de energía compartida: así se vive un show de Lali Espósito. Pero, ¿qué sucede realmente detrás de escena, en esos momentos en que la artista debe prepararse para enfrentar al público y entregar cada fibra de su cuerpo sobre el escenario? La estrella argentina lo contó todo durante su reciente visita a Luzu TV, en el marco del programa Nadie dice Nada, donde desnudó no solo los detalles de su performance, sino también las experiencias personales que acompañan su vida dentro del mundo del espectáculo.

Martín Garabal, panelista del ciclo conducido por Nico Occhiato, abrió la puerta a una charla sobre los ritos y cuidados físicos que implica cada presentación. “Rituales físicos de alimentación el día del show o algo así. O sea, el día del show, ¿te comés unos fideos con albóndigas?”, lanzó Garabal, disparando la curiosidad de una audiencia ávida de intimidades.

“No”, respondió Lali, clara y directa. Explicó que, aunque es de buen comer y convive con Pedro Rosemblat, su novio, “que cocina bien y mide 1,90, o sea que para él, clavarse dos platos de algo no es para mí que mido 1,50”, en los días previos a los shows pide que le cocine “livianito”. Aquellas comidas abundantes no tienen espacio en una previa donde el cuerpo debe estar ligero, listo para el exigente baile y el despliegue físico sobre las tablas.

Lali Espósito y Cande Vetrano
Lali Espósito y Cande Vetrano son amigas muy cercanas que se conocen desde que eran niñas, y su relación se describe como una hermandad

En tono de broma, Garabal preguntó si Pedro en realidad era novio o abuela, por su afán de insistirle en una segunda porción. “Es una abuela. Pedro es una abuela”, soltó Lali, regalando risas y espontaneidad a todos en el piso.

¿Cómo son entonces esos preparativos previos? “No son rituales, pero como bailamos tanto, medio que no puedo estar hasta acá”, graficó, señalándose la garganta, reflejando la sensación de saciedad. “Entonces, el día del show como muy liviano, cositas medio energéticas, estoy comiendo boludeces todo el tiempo, pero no me clavo un plato”. El menú se reduce y la suplementación energética toma la delantera. ¿El resultado? Cambios rápidos en el cuerpo visibles hasta en los detalles más pequeños.

“Y llegás a bajar de peso en un show así”, preguntó Garabal. Lali lo ratificó entre carcajadas: “Instantáneamente”. La imagen resultó irresistible: “Soy Cande Vetrano cuando termina el show. Empiezo como yo y cierro como Cande”, al graficar la forma en que su cuerpo cambia, y tomando como ejemplo la delgadez de una de sus grandes amigas del medio. La artista describió cómo la transpiración extrema hace que después del show, la ropa le “quede grande”, y todo se recupera con una bebida energética postshow. La imagen final resume la exigencia física de cada espectáculo de la estrella: “El pantalón con el que fuiste puesto te queda grande después del show. Eso es una locura”.

La cantante de "Fanático" enfrentó las críticas que surgieron en redes sociales por sus supuestas cirugías estéticas (Video: Luzu TV)

Pero la exposición sobre el escenario y en los medios también tiene una cara menos amable. Desde sus primeros pasos en la televisión argentina, el aspecto físico de Lali fue un tema ineludible en las redes sociales. ¿Cuáles fueron los rumores? Los eternos debates sobre si la intérprete de “Fanático” se habría sometido a retoques estéticos. De inmediato, cientos de usuarios analizaron su rostro, sus expresiones, sus fotos. ¿Cómo afecta eso a alguien que crece bajo el ojo feroz del público?

Sin eludir la cuestión y con naturalidad, Lali Espósito atacó el tema de frente durante esa misma visita al estudio de Luzu TV. Rememorando sus inicios como niña actriz, reveló la presión silenciosa pero constante de los comentarios sobre su imagen personal.

Martín Garabal, esta vez con humor, le dijo: “Tu cara no cambió tanto con el tiempo”. Espósito no dudó y, marcando los límites con simpatía, respondió: “Estoy bárbara, también digamos todo, nada hay acá, esta es mía”, señalando con énfasis sus labios y pómulos. La actriz de tantas ficciones no dejó margen a la especulación: rechazó haber recurrido a cualquier procedimiento estético en su rostro.

La charla se enriqueció cuando Momi Giardina aportó su propia experiencia y autoironía. “Y no te la toques, te digo yo que ya me hice de todo…”, le aconsejó a Lali en tono distendido. “Vos estás toda hecha”, contestó la cantante, y la panelista redobló la apuesta: “Unos rellenos tengo”. El clima de complicidad permitió a Espósito afianzar su postura sobre la naturalidad de su imagen y la distancia frente a los retoques.

