Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

La cantante de "Fanático" enfrentó las críticas que surgieron en redes sociales por sus supuestas cirugías estéticas

Desde sus primeras apariciones en series de televisión a sus innumerables shows por todo el país, Lali Espósito se mantuvo ligada al mundo del espectáculo desde muy joven. A partir de entonces, cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a debatir sobre su aspecto y la posibilidad de que la cantante se realizara retoques estéticos en su cara. Así las cosas, este miércoles, la intérprete de “Fanático” decidió aclarar la situación.

Durante su visita al estudio de Luzu TV, Lali abordó los rumores sobre supuestos retoques estéticos. La artista, que inició su carrera en la televisión siendo una niña, recordó sus primeros años en la pantalla y cómo la exposición desde pequeña generó comentarios sobre su imagen.

La reacción de Lali Espósito ante las críticas por sus supuestos retoques estéticos

En la entrevista, Martín Garabal intervino con humor al señalar que su cara no había cambiado mucho con el tiempo. Espósito respondió de manera directa: “Estoy bárbara, también digamos todo, nada hay acá, esta es mía”, afirmó señalando sus labios y pómulos, dejando claro que no se realizó procedimientos en esa zona.

La conversación continuó con la participación de Momi Giardina, quien aportó su experiencia personal y un tono distendido al diálogo. La influencer comentó: “Y no te la toques, te digo yo que ya me hice de todo…”. Espósito, entre risas, replicó: “Vos estás toda hecha”, a lo que la panelista confesó: “Unos rellenos tengo”. El intercambio, marcado por el humor, permitió a la cantante reafirmar su postura sobre los retoques estéticos y la naturalidad de su imagen.

Lali respondió los comentarios sobre su imagen

A principios de junio, la intérprete de “Lokura” volvió a ser objeto de críticas en X, donde varios usuarios cuestionaron su apariencia y sugirieron que se había sometido a múltiples procedimientos. Entre los comentarios se leían frases como: “La amo, pero no le entra una jeringa más de botox en la frente, esa de hacerse la desentendida ya no da, queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo”, o “Después de todas las cirugías para quedar linda, es más fácil decir que se acepta tal y como es”. Otros usuarios agregaron: “Tiene varias jeringas por toda la cara y ni hablar de la boca”.

Frente a la ola de comentarios, Lali Espósito decidió responder públicamente a través de su cuenta de X. En su mensaje, aclaró: “No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras y cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones”, expresó la artista en X. Además, subrayó que su postura no constituye una crítica hacia quienes eligen realizarse procedimientos, sino hacia la presión social que impone un único modelo de belleza: “No es una crítica a quienes lo hacen. Para nada. Es una crítica a quienes consideran que existe un tipo de belleza que hay que copiar. Y es una opinión sobre las presiones que hay sobre nosotras con respecto a crecer”. Finalmente, Espósito fue contundente con quienes afirman que necesita operarse para aceptarse: “Esta cara la tengo de nacimiento. Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta, pues no. En fin, besitos”, concluyó en su publicación.

La contundente respuesta de Lali Espósito ante las críticas que recibió por su físico

El debate sobre la imagen de Espósito coincide con el estreno de su documental LALI: la que le gana al tiempo, disponible en plataformas digitales. La producción recorre los momentos más significativos de su vida y carrera, desde sus inicios en la actuación hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música y la televisión en Latinoamérica. A través de imágenes inéditas y testimonios, el documental muestra cómo la artista ha enfrentado los desafíos de la exposición mediática y la presión sobre los estándares de belleza en el mundo del espectáculo.

En sus declaraciones recientes, Espósito reafirmó la importancia de que cada persona tenga la libertad de decidir sobre su imagen y cuestionó la presión social que enfrentan las figuras públicas respecto a los estándares de belleza.