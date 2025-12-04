La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

Luego de la ceremonia civil, Nico Cabre y Rocio Pardo expresaron su alegria en medio del gran momento que atraviesan como pareja (Intrusos – America)

Entre abrazos, sonrisas y la emoción de sus seres queridos, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron el “sí, quiero” este miércoles 3 de diciembre en una ceremonia civil marcada por la sencillez y la alegría en Córdoba. La pareja, que desde hace tiempo venía soñando con este paso, eligió la tierra natal de la actriz para sellar su amor y dar inicio a una nueva etapa juntos, acompañados por familiares y amigos en un evento íntimo y lleno de sentimiento.

El punto de encuentro fue Villa Carlos Paz, el escenario donde Rocío se siente en casa y donde Nicolás encontró no solo el amor, sino también una nueva pertenencia. Al salir de la ceremonia, ambos hablaron brevemente con Intrusos (América), en un móvil comandado por Pablo Layús, quien fue el primero en lograr declaraciones del flamante matrimonio. “Fue lindo momento con la familia, los recuerdos…”, expresó Cabré, aún emocionado por lo vivido. Por su parte, Rocío explicó la elección del lugar: “Los dos… Nico ya es parte de Córdoba. Fue la mejor decisión juntos”, subrayó, sellando el sentido familiar y la importancia de la provincia en la relación.

La ceremonia civil tuvo cerca de cien invitados, una cifra que sorprendió por lo íntima si se tiene en cuenta la notoriedad de la pareja. Cabré confirmó que quisieron mantener la celebración lo más reservada posible: “Más o menos, queríamos hacerlo lo más íntimo que pudimos”. Consultado por el momento de las promesas, el actor fue de lo más natural: “No, promesas no. Nosotros somos felices y este es un paso más desde el amor que tenemos”.

"Nosotros somos felices y este es un paso más desde el amor que tenemos", aseguró el actor

El propio Layús remarcó el aspecto de “flechazo” que tuvo la relación, recordando que fue en la temporada teatral de verano de 2024, en Córdoba, donde ambos se conocieron, y desde entonces decidieron construir una historia juntos. A corazón abierto, Cabré se mostró reflexivo sobre el amor: “Ya van casi dos años y fue un descubrir… No sabía que se podía amar de esta manera, que me podían hacer sentir bien amado. Estoy feliz”.

El actor profundizó aun más en el presente de la pareja: “Descubro cosas todos los días, estoy más grande, vamos creciendo, nos vamos ayudando y aprendiendo. Hoy estoy más tranquilo, estamos haciendo esta nota… Es un agradecimiento”. Rocío, consultada sobre qué la enamoró de Cabré, cerró el segmento con una sonrisa radiante: “Un montón de cosas, siempre hablamos bien el uno del otro y hoy lo demostramos con casarnos”.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la presencia activa y emotiva de Rufina Cabré, la hija que Nicolás tuvo junto a la China Suárez. Desde un primer momento, Rufina acompañó cada etapa del proceso y, en palabras del actor, fue pieza central de la celebración: “Sí, Rufi es la protagonista de esto y que esté acá conmigo es lo más hermoso del mundo”, dijo, visiblemente conmovido.

Rocío, Nicolás y su hija Rufina, quien tuvo un rol protagónico según el actor en el casamiento (Instagram)

El anuncio oficial del casamiento llegó en las primeras horas del jueves, cuando la pareja utilizó sus redes para compartir la gran noticia con sus seguidores: “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, titularon junto a una serie de imágenes que mostraron no solo la alegría irreprimible de la pareja, sino también el cariño palpable de quienes los rodean. Vestidos de blanco y visiblemente plenos de felicidad, Cabré y Pardo firmaron la libreta matrimonial y se fundieron en un beso entre los aplausos y las risas de familiares y amigos.

Uno de los retratos familiares más comentados en redes fue el de Cabré, Pardo y Rufina. Los tres, de la mano, posaron en la clásica foto de boda, todos vestidos de blanco, con la naturalidad y la complicidad que los une: una verdadera muestra de familia ensamblada. Los gestos de amor entre padre e hija, la sonrisa cómplice de Rocío y el clima casi de cuento dieron testimonio de una ceremonia que, lejos del ruido o la ostentación, apostó por la autenticidad y el valor de los vínculos.

Así, Nicolás y Rocío celebran el inicio de un nuevo capítulo: el de una vida juntos, construida sobre el amor, la confianza y la familia. Con Rufina como protagonista indiscutida y rodeados de los suyos, la pareja vivió una jornada que seguramente quedará guardada entre sus recuerdos más felices y marcó el verdadero comienzo de su historia como marido y mujer.