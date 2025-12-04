Beto Casella, tras anunciar su salida de Bendita: “Edith Hermida no tiene la misma pasión por la tele que yo”

El conductor, tras comunicar su despedida del programa de El Nueve que conduce desde hace 20 años, habló en Intrusos de la continuidad del ciclo (Video: Intrusos/ América)

Mientras la expectativa crece por la inminente partida de Beto Casella de El Nueve, el conductor profundizó en Intrusos (América TV) sobre los motivos de su decisión de abandonar Bendita, el ciclo que conduce desde hace 20 años en El Nueve, y el impacto que esta tendrá en sus colegas, especialmente en Edith Hermida.

“El programa sigue y posiblemente algunos compañeros y compañeras se vendrán conmigo a esta aventura que me da un poco de vértigo y de responsabilidad. Mi respaldo es a muerte, pero ahora también tenemos que respaldarlo funcionando bien como programa”, aseguró en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre su pase a la misma pantalla.

La noticia de la salida de Casella tomó mayor notoriedad luego de varias semanas de rumores. El propio conductor consideró necesario que su público se enterara directamente por él: “Lo confirmé porque hay mucha gente preguntando y me parece que estaba bueno contar que me voy en mi propio programa”.

Consultado sobre la actitud y el sentir de ante el cambio, Casella fue directo y transparente. Reconoció la estima por su compañera, pero también diferencias esenciales: “Yo la quiero mucho. Ella va, se sienta y se hacen las diez de la noche. Si puede se divierte un rato. Si yo no estoy, me reemplaza. Tiene otras cosas en la cabeza”.

A juicio del presentador, existe una distancia en la dedicación diaria por la televisión y en los proyectos profesionales: “No tiene las mismas cosas en la cabeza que tengo yo, ni la misma pasión por la tele por todos los días reinventarse. Es otro carácter, otra personalidad y tiene otras formas de ingreso de dinero. Está en una comodidad que yo la entiendo”.

La noticia la anticipó Beto Casella este miércoles, quien se tomó un momento para detallar sus razones y adelantar cómo podría perfilarse su futuro inmediato en la pantalla chica: “No es una decisión que tome alegremente o que estoy aburrido y quiero cambiar de aire. No. Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a día para el trabajo y uno busca trabajar feliz. Así que es lo que uno va a buscar, un nuevo lugar donde se pueda trabajar con... no tengo nada para decir acá en este momento contra el canal, por supuesto”.

“El próximo 19 de diciembre, de acá a más o menos quince días, será el último programa que yo haga desde esta pantalla con este programa y en este horario, después de veinte años”. Además, dejó claro que su vínculo con parte del equipo podría continuar en un nuevo proyecto, señalando: “Supongo que algunos compañeros y compañeras, que todos los días están conmigo también, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo”.

Las primeras versiones sobre el futuro formato de Bendita indicaron que Edith Hermida asumiría la conducción principal, con un grupo renovado de panelistas que, según Ángel de Brito en LAM (América TV), estaría formado por Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios. Si bien América TV no lo oficializó, estas informaciones ya delinean el posible próximo esquema del ciclo.

Ángel de Brito aseguró que el nuevo proyecto llevaría por nombre Bendito Tú Eres, en una referencia al ciclo original. La fecha de estreno proyectada es febrero y el horario tentativo sería las 22, segmento relevante en la estrategia nocturna del canal. Se barajan algunos de los panelistas actuales del universo de Casella, entre ellos Any Ventura, Horacio Pagani, Alejandra Maglietti (con negociaciones avanzadas) y Enzo Aguilar.

Respecto al espíritu del nuevo ciclo, De Brito señaló en LAM que “la propuesta es ‘Bendita, básicamente’”, resumiendo: mantendría el humor, el comentario filoso y la mirada editorial que identifican a Casella.