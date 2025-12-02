Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

Beto Casella prepara su regreso a la televisión con el programa 'Bendito Tú Eres' en América TV (Video: LAM, América TV)

Hace algunas horas, Ángel de Brito sorprendió en LAM (América TV) al adelantar información sobre el desembarco de Beto Casella al canal. Según explicó el conductor, el histórico conductor de Bendita estaría ultimando los preparativos para su nuevo ciclo en América TV, que marcará su nueva aparición en la pantalla después de su salida de El Nueve, que tendrá lugar en los próximos días.

De acuerdo con lo que comentó el periodista, el programa podría llamarse “Bendito Tú Eres”, título que funcionaría como un guiño directo al clásico que encabezó durante casi dos décadas. Además, sostuvo que la producción evaluaría ubicar el ciclo en el horario de las 22, una franja históricamente competitiva dentro de la televisión abierta.

El conductor también deslizó que el estreno sería en febrero, coincidiendo con el relanzamiento de la grilla de verano de América. En ese marco, Bendito Tú Eres reemplazaría a Pasó en América, el ciclo de Sabrina Rojas y Tartu, que actualmente ocupa ese segmento nocturno.

El nuevo ciclo de Beto Casella podría ocupar la franja de las 22 horas, reemplazando a Pasó en América

Durante la emisión, el animador mencionó que el nuevo ciclo contaría con figuras históricas del universo de Casella, lo que permitiría mantener el estilo clásico de su programa anterior. Entre los nombres tentativos que enumeró al aire, aseguró que podrían sumarse Any Ventura, Horacio Pagani, Alejandra Maglietti (cuyo pase aún no estaría cerrado pero sería “muy probable”) y Enzo Aguilar, formando lo que definió como “Bendita, básicamente”.

En su cuenta de X, De Brito había confirmado quiénes continuarían en Bendita (El Nueve) tras la salida de Casella: Edith Hermida asumiría la conducción, mientras que el panel estaría conformado por Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios. Aunque América aún no realizó un anuncio oficial, Ángel aseguró que estas serían las primeras definiciones del proyecto y que en las próximas semanas podrían conocerse más detalles sobre el formato y el equipo que acompañaría a Casella en esta nueva etapa televisiva.

A pesar de que la llegada de Hermida a la presentación sería un hecho, hace unas semanas se especuló con la posibilidad de que Jorge Rial ocupara el lugar de Casella en Bendita. Tras la difusión de esta versión por parte del periodista Gustavo Méndez, Pablo Layus se comunicó directamente con Rial y compartió su respuesta en Intrusos: “Le consulté si había una posibilidad y la respuesta fue tajante: ‘Ni en pedo. No me puedo bajar de un éxito como Argenzuela y tengo muchísimo trabajo’. No sé si lo llegaron a tentar”.

Edith Hermida asumirá la conducción de Bendita en El Nueve tras la salida de Beto Casella (Video: Ángel Responde, Bondi Live)

En el mismo espacio, Rodrigo Lussich opinó sobre la situación, señalando que le resultaba poco probable que Jorge Rial aceptara conducir un formato ajeno, considerando su agenda actual. Lussich expresó: “A mí me sonaba insólito que agarrara una marca televisiva que no es suya. Él ya hace radio a la mañana, Argenzuela y el streaming... En Bendita, para mí, Edith Hermida es el reemplazo natural”.

Por otro lado, De Brito aseguró que LAM y SQP continuarían durante todo el verano. Según contó, SQP se mantendría a las 19, mientras que LAM seguiría saliendo a las 20, en vivo. También informó que Sabrina Rojas podría reemplazar a Yanina Latorre durante sus vacaciones de enero.

Cómo quedaría la noche de América TV

19:00 – SQP , con Sabrina Rojas reemplazando a Yanina Latorre en el verano.

20:00 – LAM , en vivo, con Ángel de Brito al frente.

22:00 – Polémica en el Bar , con Mariano Iúdica, hasta el arribo del nuevo ciclo.

Febrero – Posible estreno de Bendito Tú Eres, el programa de Beto Casella.

De este modo, Casella regresaría a la televisión con un formato que conservaría el humor, el comentario filoso y la mirada editorial que lo caracterizan, acompañado por un panel que estaría integrado por varios de sus históricos colaboradores.