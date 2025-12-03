María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

De cara a sus dos shows en el Estadio Monumental, María Becerra contó que se está mudando a una nueva casa junto a su pareja, Rei (X)

El año de María Becerra estuvo marcado por desafíos personales, emociones a flor de piel y un ritmo profesional arrollador que la llevó de la pantalla de la televisión española a la antesala de sus dos conciertos en el Estadio Monumental, un hito que ya la ubica como una de las artistas argentinas más exitosas del pop actual. Sin embargo, lejos de contentarse solo con brillar en los escenarios y los rankings, la cantante enfrenta en estos días uno de los procesos más intensos en la vida de toda pareja: la mudanza a su nueva casa junto a J Rei, su novio y compañero de ruta en lo sentimental y lo artístico.

En una entrevista reciente en El Vicky Van Show, conducido por la periodista Vicky Van, María se mostró tan auténtica como siempre al describir cómo atraviesa este cambio vital. “Estamos sufriendo porque estamos haciendo toda la mudanza nosotros. No contratamos una empresa de mudanzas que nos envuelva las cosas, no nada, es todo nosotros”, contó entre risas, pero sin disimular el agotamiento y la dosis de estrés que implica llevar cada caja, cada objeto y cada recuerdo al nuevo hogar.

Consultada por la razón de esa decisión, la cantante fue concreta y sincera. “Mi novio y yo somos muy reservados, y yo no quiero que nadie esté doblando mis tangas”, lanzó, desatando las carcajadas de la periodista. María sumó detalles que dejan en claro cuán celosos son de su intimidad: “No quiero que nadie esté viendo las condiciones de mi ropa interior. Es propio, es tan íntimo… Nosotros somos muy celosos de nuestra intimidad, y no dejamos entrar a nadie a la casa”.

Luego de atravesar un año lleno de éxitos y pérdidas juntos, la pareja se prepara para mudarse a su nuevo hogar juntos (Instagram)

Además, recordó una experiencia fea en una mudanza anterior: “Una vez hicimos una mudanza y tuvimos una mala experiencia porque le sacaron fotos a nuestras cosas. Nadie las publicó, pero una persona los vio sacando fotos de las cosas y quedamos traumados. Dijimos, la próxima la hacemos nosotros… lo cual fue la peor decisión del mundo. No quiero ver más papel burbuja en mi vida, ni cajas ni nada, no quiero”.

Mientras la mudanza avanza a pulmón, con cajas que van y vienen, la artista no detiene su faceta más creativa. Hace apenas dos semanas compartió otro proyecto que mezcla lo profesional y lo personal: el lanzamiento del tema “Mi amor”, una colaboración muy íntima con su pareja que vio la luz el 20 de noviembre. El fragmento que María mostró en redes no solo anticipó un sonido nuevo, sino que también tocó un trasfondo muy profundo: la canción nace tras los dos embarazos que no llegaron a término este año, una experiencia dolorosa que la pareja atravesó en silencio y que por primera vez logran transformar en arte.

El impacto no tardó en sentirse: en apenas minutos, J Rei celebró el estreno con dos comentarios especiales en redes, donde puso palabras a un duelo que venían transitando en privado. En su texto, el cantante aludió a “ángeles”, recordando los dos embarazos ectópicos que atravesaron y que pusieron en riesgo la vida de María, especialmente el ocurrido en abril. La sinceridad, tanto en el mensaje como en la música, fue conmovedora para los seguidores, que rápidamente inundaron las publicaciones de emojis de corazones, mensajes de aliento y agradecimiento por la valentía de hacer visible el dolor.

María Becerra y J Rei presentan 'Mi Amor', una canción marcada por la pérdida gestacional y la superación personal (Instagram)

Para ambos, estos meses fueron un vaivén: a los motivos de celebración se suman dolores personales y desafíos, pero sobre todo una identidad compartida que ya no teme mostrarse vulnerable y auténtica. En cada entrevista, publicación o canción, María refuerza que detrás de la fuerza y el brillo del personaje hay una mujer real, capaz de emocionarse y emocionar hablando de todo lo que atraviesa a puertas adentro: pérdidas, miedos, amor y nuevos comienzos.

El episodio de la mudanza es otro recordatorio de que el show y la vida no siempre transcurren por carriles separados. Los seguidores de la cantante agradecen el acceso a esa intimidad: además de admirar su profesionalismo y talento, encuentran inspiración y compañía en su honestidad brutal. María y J Rei siguen apostando juntos, derribando mitos sobre cómo deben vivir, compartir y superar las olas de la vida: con música, trabajo en equipo, vulnerabilidad y, sobre todo, el coraje suficiente para construir y habitar una casa propia, a su modo y a su tiempo.