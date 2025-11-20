Teleshow

María Becerra publicó un adelanto de la canción con su novio, J Rei: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”

La pareja presentó un fragmento de su nuevo tema, inspirado en las pérdidas gestacionales que atravesaron, mostrando una faceta íntima y emotiva que impactó a sus seguidores en redes sociales

Guardar
María Becerra y J Rei presentan 'Mi Amor', una canción marcada por la pérdida gestacional y la superación personal (Video: Instagram)

María Becerra publicó en sus redes el primer adelanto oficial de “Mi Amor”, la colaboración con J Rei que formará parte de su nuevo álbum Quimera, disponible a partir de este jueves 20/11 a las 21hs (hora argentina). El fragmento que compartió la cantante anticipa tanto el sonido íntimo de la canción, como también el trasfondo emocional más profundo que atraviesa a la pareja desde los dos embarazos que no llegaron a término este año. Ese dolor, vivido puertas adentro y transitado en simultáneo, aparece por primera vez transformado en música.

En el video se ve a María y J Rei abrazados, con una estética minimalista y cargada de simbolismo: fondo gris, humo blanco en el piso y una coreografía suave que acompaña la letra. “Estaban las pruebas de lo que yo siento y decía, amor: ‘vos sos La Nena de Argentina, pero para mí la mujer de mi mundo’”, canta él en la primera parte del video. Luego, continuó con los versos más sensibles: Me encanta perdernos, armarlo, prenderlo, vayamos de viaje sin rumbo. Yo siempre te amé, pero eso es al margen. Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”. El clip dura apenas segundos, pero alcanzó para que sus fanáticos detectaran que se trata de la canción más personal que lanzaron juntos.

El adelanto de 'Mi Amor'
El adelanto de 'Mi Amor' revela el trasfondo emocional de los dos embarazos ectópicos que atravesó María Becerra

A los pocos minutos de la publicación, J Rei dejó dos comentarios sobre la letra, además de republicar el video en redes, ansioso por el lanzamiento de la artista. Las palabras del cantante no pasaron inadvertidas: al hablar de “ángeles” alude directamente a los dos embarazos ectópicos que atravesó la artista durante los últimos meses y que pusieron en riesgo su vida.

Ese contexto marcó a ambos de manera profunda. A fines de abril de este año, María fue internada de urgencia tras sufrir una hemorragia interna severa. Perdió más de la mitad de su sangre, debió ser transfundida, quedó en terapia intensiva y fue intubada. J Rei fue quien la llevó al hospital cuando comenzó el cuadro clínico. Desde entonces, la pareja detuvo su actividad pública para priorizar la recuperación física y emocional de la cantante.

En paralelo, María eligió expresarse a través del arte. En su cuenta secundaria compartió un cuadro que pintó sobre su útero, con símbolos de dolor, cirugía y esperanza. Allí confesó por primera vez entre lágrimas que aún no podía terminar la obra porque cada intento la desbordaba emocionalmente. Ese proceso íntimo, que mantuvo alejado de la exposición mediática, ahora encuentra una puerta de salida en Mi Amor.

La pareja transforma el dolor
La pareja transforma el dolor de las pérdidas en música, mostrando una faceta íntima y vulnerable en su nuevo álbum Quimera

Por eso, el adelanto publicado no es un simple fragmento musical: funciona como una declaración pública de sanación. La letra aborda directamente las pruebas que enfrentaron como pareja, el amor que sobrevivió a escenarios traumáticos y la unión que se reforzó después de haber atravesado juntos dos pérdidas sucesivas. “Una parte de nosotros en esta canción”, escribió J Rei en sus historias, donde volvió a difundir el clip y sumó una imagen de sus manos entrelazadas.

Minutos después, María también replicó el adelanto en stories con un mensaje breve pero contundente: “Te amo, mi vida”, acompañado de emojis de corazón y tristeza. El tono confirma que se trata de uno de los temas más sensibles del disco, inspirado en un período extremadamente doloroso.

Para sus seguidores, que ya posicionaron a Quimera entre los lanzamientos más esperados del año, este adelanto confirma que el nuevo material de Becerra está atravesado por su experiencia más reciente: la fragilidad de la salud, la pérdida gestacional, el miedo, la supervivencia y el amor incondicional. Junto a J Rei, logró convertir ese dolor en un mensaje compartido que ahora toma forma de canción.

Temas Relacionados

María BecerraJ ReiEmbarazo ectópico

Últimas Noticias

El conmovedor texto que escribió María Julia Oliván para su hijo y celebrar sus avances: “Mi orgullo más grande”

La periodista publicó el momento en que Antonio iza la bandera y habla en público en el patio de su escuela. Durante su internación por una grave quemadura, el niño estuvo a su lado y fue la gran inspiración para no bajar los brazos

El conmovedor texto que escribió

El orgullo de Adrián Pallares por su hija Mía: “La primera de la familia con título universitario”

El conductor de Intrusos compartió su felicidad y satisfacción al asistir al acto de graduación de su hija mayor. Su emoción

El orgullo de Adrián Pallares

Santiago del Moro recorrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó grandes cambios: “Prepárense”

El conductor mostró por primera vez el interior de la vivienda antes de su remodelación, anticipando una transformación total y cambios inéditos en la próxima edición del reality que llegará en 2026

Santiago del Moro recorrió la

La furia de María Eugenia Ritó: pagó por error $750.000 por un champagne y dice que no le devolvieron el dinero

La exvedette contó a través de sus redes sociales que sufre por haber sido estafada por un vendedor

La furia de María Eugenia

La angustia de Juana Repetto por el viaje de su hijo mayor: “Re movilizada”

La actriz e influencer preparó el equipaje de Toribio, que se va con su papá. Sus reflexiones y el primer objeto que será sólo de Timoteo, el hijo que lleva en su vientre

La angustia de Juana Repetto
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la primera

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El dobles peleó hasta el final, pero no pudo y Argentina cayó frente a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis

La llamativa frase de Yuki Tsunoda sobre su futuro en la F1: cuándo se definirá su situación en Red Bull

La nueva cábala de Boca en la antesala de una nueva “final” por el Clausura y las dudas de Úbeda pensando en Talleres

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

TELESHOW
El conmovedor texto que escribió

El conmovedor texto que escribió María Julia Oliván para su hijo y celebrar sus avances: “Mi orgullo más grande”

El orgullo de Adrián Pallares por su hija Mía: “La primera de la familia con título universitario”

Santiago del Moro recorrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó grandes cambios: “Prepárense”

La furia de María Eugenia Ritó: pagó por error $750.000 por un champagne y dice que no le devolvieron el dinero

La angustia de Juana Repetto por el viaje de su hijo mayor: “Re movilizada”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Bolivia eliminó

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras la destitución de Freddy Vidovic por ocultar una condena

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas

El hijo del ex contralor correísta fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos

El narco ecuatoriano alias Pipo sostiene que su acta de defunción está vigente pese a su captura en España

Reportan el sobrevuelo de al menos cinco aviones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela