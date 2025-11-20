María Becerra publicó un adelanto de la canción con su novio, J Rei: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”

María Becerra y J Rei presentan 'Mi Amor', una canción marcada por la pérdida gestacional y la superación personal (Video: Instagram)

María Becerra publicó en sus redes el primer adelanto oficial de “Mi Amor”, la colaboración con J Rei que formará parte de su nuevo álbum Quimera, disponible a partir de este jueves 20/11 a las 21hs (hora argentina). El fragmento que compartió la cantante anticipa tanto el sonido íntimo de la canción, como también el trasfondo emocional más profundo que atraviesa a la pareja desde los dos embarazos que no llegaron a término este año. Ese dolor, vivido puertas adentro y transitado en simultáneo, aparece por primera vez transformado en música.

En el video se ve a María y J Rei abrazados, con una estética minimalista y cargada de simbolismo: fondo gris, humo blanco en el piso y una coreografía suave que acompaña la letra. “Estaban las pruebas de lo que yo siento y decía, amor: ‘vos sos La Nena de Argentina, pero para mí la mujer de mi mundo’”, canta él en la primera parte del video. Luego, continuó con los versos más sensibles: “Me encanta perdernos, armarlo, prenderlo, vayamos de viaje sin rumbo. Yo siempre te amé, pero eso es al margen. Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”. El clip dura apenas segundos, pero alcanzó para que sus fanáticos detectaran que se trata de la canción más personal que lanzaron juntos.

El adelanto de 'Mi Amor' revela el trasfondo emocional de los dos embarazos ectópicos que atravesó María Becerra

A los pocos minutos de la publicación, J Rei dejó dos comentarios sobre la letra, además de republicar el video en redes, ansioso por el lanzamiento de la artista. Las palabras del cantante no pasaron inadvertidas: al hablar de “ángeles” alude directamente a los dos embarazos ectópicos que atravesó la artista durante los últimos meses y que pusieron en riesgo su vida.

Ese contexto marcó a ambos de manera profunda. A fines de abril de este año, María fue internada de urgencia tras sufrir una hemorragia interna severa. Perdió más de la mitad de su sangre, debió ser transfundida, quedó en terapia intensiva y fue intubada. J Rei fue quien la llevó al hospital cuando comenzó el cuadro clínico. Desde entonces, la pareja detuvo su actividad pública para priorizar la recuperación física y emocional de la cantante.

En paralelo, María eligió expresarse a través del arte. En su cuenta secundaria compartió un cuadro que pintó sobre su útero, con símbolos de dolor, cirugía y esperanza. Allí confesó por primera vez entre lágrimas que aún no podía terminar la obra porque cada intento la desbordaba emocionalmente. Ese proceso íntimo, que mantuvo alejado de la exposición mediática, ahora encuentra una puerta de salida en Mi Amor.

La pareja transforma el dolor de las pérdidas en música, mostrando una faceta íntima y vulnerable en su nuevo álbum Quimera

Por eso, el adelanto publicado no es un simple fragmento musical: funciona como una declaración pública de sanación. La letra aborda directamente las pruebas que enfrentaron como pareja, el amor que sobrevivió a escenarios traumáticos y la unión que se reforzó después de haber atravesado juntos dos pérdidas sucesivas. “Una parte de nosotros en esta canción”, escribió J Rei en sus historias, donde volvió a difundir el clip y sumó una imagen de sus manos entrelazadas.

Minutos después, María también replicó el adelanto en stories con un mensaje breve pero contundente: “Te amo, mi vida”, acompañado de emojis de corazón y tristeza. El tono confirma que se trata de uno de los temas más sensibles del disco, inspirado en un período extremadamente doloroso.

Para sus seguidores, que ya posicionaron a Quimera entre los lanzamientos más esperados del año, este adelanto confirma que el nuevo material de Becerra está atravesado por su experiencia más reciente: la fragilidad de la salud, la pérdida gestacional, el miedo, la supervivencia y el amor incondicional. Junto a J Rei, logró convertir ese dolor en un mensaje compartido que ahora toma forma de canción.