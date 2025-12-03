El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

La periodista deportiva participó de una trivia en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La noche de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un inicio inesperadamente desopilante cuando, antes de comenzar la instancia de cocina, los participantes debieron enfrentar una trivia sobre cultura argentina. Lo que parecía un juego sencillo derivó en respuestas insólitas, pero ninguna tanto como la equivocación de Sofía Martínez, quien falló en una pregunta que parecía imposible de errar para alguien de su especialidad, el periodismo deportivo.

La consigna venía recorriendo sin demasiadas sorpresas: Andy Chango respondió correctamente un fragmento del tango “Mi Buenos Aires querido”, Miguel Ángel Rodríguez dominó la pregunta sobre el recorrido de la línea 60, Sofi Martínez acertó otra consigna sobre subtes, y Julia Calvo, Emilia Attias y Sofía “La Reini” Gonet también avanzaron sin inconvenientes. Pero la racha duraría poco.

Cuando le tocó nuevamente a la comunicadora, Wanda Nara, conductora del certamen de cocina y encargada de leer las consignas, lanzó la pregunta que haría estallar de sorpresa al estudio: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial ’86?”.

Apenas terminó la frase, todos reaccionaron como si la respuesta fuese obvia. Desde el fondo se escuchó un coro espontáneo: “¡Nooo! ¡Noooo!” mientras Wanda bromeaba: “¡Justo le cayó a ella!”, siendo que la interrogación le tocó a una especialista en deporte.

La reacción de Wanda Nara ante el insólito error de Sofi Martínez

Lejos de acertar la respuesta correcta que todos estaban esperando con atención, la periodista contestó: “El gol del siglo”. La reacción fue inmediata. Andy Chango, fiel a su estilo, remató entre risas: “¡Buscate otro trabajo!”. Alex Pelao también se sumó al desconcierto: “¿Vos realmente hacés fútbol?”, consultó, divertido, en la pregunta individual ante las cámaras. La presentadora del reality culinario, sorprendida, no podía creerlo: “¡La mano de Dios, Sofi! Era la mano de Dios”, corrigió con algo de resignación por el error de la participante.

Sofía intentó defenderse mientras todos seguían riéndose de la inesperada e insólita confusión. La periodista explicó que había escuchado mal y pensó que la pregunta hacía referencia al otro gol icónico del mismo partido, el que Diego Maradona convirtió, eludiendo a medio equipo inglés, en una corrida histórica de 53 metros en 10 segundos que fue inmortalizada en la emblemática voz del relator uruguayo Víctor Hugo Morales.

“¡Ah, ‘con la mano’ no escuché! El ‘de los ingleses’ pensé”, se lamentó frente a sus compañeros, el jurado y la presentadora. Durante la entrevista individual, tras la grabación, la periodista no ocultó su frustración tras el error que cometió: “Me quiero matar. Pero lo escuché mal, escuché mal. ¿Podemos hacer otra vez? Porque yo lo sé, obviamente que lo sé, como todo el país”.

“¡Ah, ‘con la mano’ no escuché! El ‘de los ingleses’ pensé”, se lamentó Sofi

Su blooper se volvió uno de los momentos más virales de la gala, tanto por lo inesperado, como por la ironía: fue justamente la especialista en deportes quien cayó en una de las preguntas más básicas del fútbol mundial.

Mientras tanto, la competencia siguió adelante: Miguel Ángel Rodríguez se convirtió en el ganador de la trivia y tuvo el beneficio de armar las duplas para la cocción del plato patrio del día, la tradicional torta argentina de 25 capas con dulce de leche y glasé real presentada por Damián Betular.

En la gala, Miguel Ángel formó dupla con Sofía Gonet. Pero lejos de ser una ventaja, su propuesta terminó convirtiéndose en el gran desastre de la noche: presentaron una torta argentina desprolija, irregular y criticada por todo el jurado, que la calificó directamente como “un caos”. En contraste, pese a que Sofía Martínez había protagonizado el blooper al confundirse, su equipo junto a Andy Chango logró reponerse en la prueba culinaria: prepararon la mejor versión del postre y se aseguraron un lugar en el balcón, quedando a salvo de la eliminación.