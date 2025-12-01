Teleshow

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

El exfutbolista estuvo como invitado en SQP. Recordó los años sin poder ver a sus hijos y tuvo duras declaraciones contra el jugador y su expareja

Maxi López estuvo como invitado en el estudio de SQP (América) y, como nunca, se refirió a su relación actual con Wanda Nara y no evitó abordar algunos de los momentos más escandalosos de su divorcio de la madre de sus tres hijos varones. Allí lanzó fuertes declaraciones contra Mauro Icardi y otras, contra su exesposa.

Yanina Latorre y su equipo le recordaron algunas de las denuncias que realizó la conductora de MasterChef Celebrity cuando se estaban divorciando que incluso incluían acusaciones de violencia física. “Ella te acusó de golpes. Yo me acuerdo allá por 2016, Ángel tiene un chat con Wanda. Ella dice que te denunció por golpes a los dos chicos, cosa que no creo que sea cierto, por supuesto. Esto sería una fábula de ella, pero, ¿cómo se vuelve de eso? ¿Perdonando?“, indagó Ximena Capristo.

“Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie”, respondió Maxi, quien se reencontró con Wanda en el ciclo culinario de Telefe y dieron una vuelta de página a tantos años de polémicas, peleas y controversias. En ese momento, lanzó una punzante aclaración. “Hay uno que sí se la merecería, pero tampoco lo hice”, se despachó en alusión a Icardi.

“¿Estás hablando de Mauro?“, preguntó Yanina. ”Tendríamos que tener una charla, por ejemplo, pero jamás hice nada porque para mí era más importante el ejemplo que yo le tenía que dejar a mis hijos que cualquier pelea con cualquier persona", señaló. “¿Por qué creo que se lo merecería? Porque cuando yo me estaba separando me llamaba y ponía a mis hijos y metía a mis hijos en el medio en situaciones que no están buenas. Hay muchas cosas que yo jamás las conté y preferí dejarlas ahí“, afirmó.

Otro de los temas que abordó fue el de una denuncia sobre un hecho de violencia que involucra a Icardi con uno de sus hijos y si su enojo con el jugador del Galatasaray está relacionada con esta situación. “Esa es una cosa de yo me enteré ahora hace poco, que Benedicto exteriorizó en el cole. La institución actúa de oficio, pero yo soy el padre”, señaló.

Sobre la famosa “icardiada” y si era amigo de Mauro Icardi cuando Wanda comenzó a salir con él, explicó su postura. “Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina de amor“, sentenció. “Cuando uno intenta durante mucho tiempo seguir por los chicos, eso no se tiene que volver tóxico y no tiene que perjudicar a los chicos. Llegamos a un límite”, reflexionó.

“Hay uno que sí se
“¿Vos decís que Wanda mentía o se hacía la víctima en muchas situaciones?“, arremetió Yanina. ”No, bueno, qué sé yo. Estaba en su papel. O sea, a ver, no voy a volver a todas las cosas que pasaron porque no me parece bueno tampoco tirarlo para afuera ni nada", aseguró.

Maxi negó haber tenido una amistad con Mauro, pero sí que tenía una relación cercana. “Yo lo ayudé a él, como a un montón de chicos argentinos. Aparte, yo crecí de esa manera. A mí me ayudaron también. Entonces, es una cosa que fue normal. A mí lo único que no me gustó, siendo sincero, es que metieron a los chicos para hacerme daño a mí”, manifestó. “Decís ‘metieron’. Hablás en plural”, acotó la conductora, en alusión a Wanda, mientras él ratificaba sus dichos, pero sin rencores.

“No es odio. Yo creo que soy diferente. Con Wanda somos diferentes, nos manejamos diferente”, señaló, con tranquilidad. En ese momento, le preguntaron si creía que la situación que él vivió en el pasado con sus hijos se repetía con Icardi y sus hijas. “Te repito. Cuando no me dejaban ver a los chicos, eran los dos. Y yo recibía llamadas y mensajes de los dos”, enfatizó.

