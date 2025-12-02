Teleshow

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

En medio del revuelo entre los integrantes del clan por el futuro de la empresa, la modelo habló cómo atraviesa la situación y ahondó sobre el vínculo con su tío Eduardo y su primo Thomas

Frente a las cámaras, Marta Fort se sincero sobre la relación con su familia y su participación en la empresa (Desayuno Americano - América)

A pesar de intentar mantenerse al margen de las polémicas que su apellido despierta, Marta Fort afronta con honestidad los desafíos y tensiones que atraviesan a los integrantes de uno de los clanes familiares más conocidos del país. A solo dos semanas de haber hablado públicamente sobre el vínculo distante y las diferencias con su tío Eduardo, la joven modelo volvió a sincerarse frente a las cámaras. En diálogo con Desayuno Americano (América), Marta abordó desde su lugar en la empresa familiar, pasando por las idas y vueltas con Rocío Marengo, hasta llegar a la compleja relación con su primo Thomas Fort.

Cuando el notero del ciclo matutino le preguntó sobre el presente en la empresa, Marta no esquivó la autocrítica ni el contexto familiar: “Bueno, tuvo sus idas y vueltas, pero yo creo que ahora me voy a reincorporar de buena manera, así que bien, por el momento…”. Reconoció que si bien hubo distancia y desacuerdos, hoy se siente lista para retomar el trabajo en el ámbito familiar y seguir creciendo en el espacio que le corresponde.

La relación con su tío Eduardo es otro de los interrogantes. “Sí, hubo un impasse. Sin hablar de la fábrica, pero bueno, yo sé que él está pasando junto a Rocío por un momento importante, en el que es al pedo sumar problemáticas, ¿no? Entonces estamos bien. No hablamos, pero estamos bien”, explicó la modelo, con el tono maduro de quien elige no poner leña al fuego y prioriza el bienestar general antes que conflictos internos.

La joven volvió a ahondar sobre el conflicto familiar y su rol en la empresa (Instagram)

Al preguntarle si fue ella quien intentó dar el primer paso para dejar los roces atrás, la joven no dudó: “Y sí, porque yo sé que tanto Rocío como él están en una etapa en la que es mucha información todo. Entonces no quiero sobrepreocuparlos o pelearme por cosas. Yo igualmente puedo volver a la fábrica, puedo reincorporarme y hablar ahí tranquila”.

Sin embargo, la lucha por el reconocimiento dentro de la empresa familiar es un tema que para Marta todavía se hace presente. El notero recordó el comunicado que hizo hace casi mes, donde expresó que sentía trabas o impedimentos para crecer como empresaria. La hija de Ricardo Fort fue clara: “No, es que es obvio que al ser más chicos y al recién adentrarnos en la fábrica, nos vamos a tener que ganar un derecho de piso. Entonces sí, me fue difícil que me dé mi lugar, o que me reconozcan como una dueña más”. Entiende que la diferencia generacional y la experiencia de sus tíos hace esperable que lleve tiempo ganarse el mismo nivel de respeto y lugar en la toma de decisiones.

El periodista se interesó por el vínculo con Thomas, otro de los personajes que marcan el pulso actual del clan Fort. “No, sí hablamos, pero… Yo con Thomas tengo un problema personal aparte, que por más hablado que esté, yo no tengo relación porque yo elijo no tenerla con él. Él, para mí, personalmente, pasó una línea, pasó un punto en el que ya eso me supera. Que no es lo mismo que, ah, que yo considero con John o con otras personas de mi familia. Entonces, con él tengo un vínculo más distante. Tampoco vi la entrevista, nunca la terminé viendo, porque como te digo, no… prefiero no reaccionar a algo que no veo. Es eso”.

"No quiero sobrepreocuparlos o pelearme por cosas", explicó Marta al referirse a su vínculo con su tío y Rocío (Instagram)

El testimonio de Marta deja en claro que, más allá del apellido y la herencia, abrirse camino en la “fábrica Fort” no es sencillo ni exento de dificultades. Entre la búsqueda de un espacio propio, el respeto a la situación personal de sus tíos, las distancias asumidas con algunos miembros de la familia y la exposición mediática —que nunca termina de apagarse del todo—, Marta Fort transita estos meses intentando construir su destino con madurez, autoconsciencia y el deseo de que, con el tiempo, pueda lograr la paz y el reconocimiento que busca tanto en lo personal como en lo profesional.

Mientras tanto, la joven modelo y empresaria sigue apostando al diálogo, el trabajo y la calma, con la convicción de que, lejos de los escándalos que suelen envolver su apellido, su historia puede escribirse por mérito propio y con pasos firmes dentro y fuera del universo Fort.

