La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

La periodista desafía los prejuicios, y una conversación con Wanda Nara destapó secretos y risas sobre los hombres

La periodista de espectáculos aclara que no tiene pareja estable, pero disfruta de una compañía especial sin compromiso formal

La periodista de espectáculos Susana Roccasalvo sorprendió al público al compartir detalles inéditos sobre su vida sentimental durante una charla distendida con Wanda Nara en el programa Masterchef Celebrity Argentina. En un ambiente relajado, Roccasalvo se animó a hablar abiertamente sobre su situación amorosa actual, diferenciando entre una relación formal y un vínculo más casual, y dejando en claro que, aunque no tiene pareja estable, disfruta de una compañía especial.

El intercambio comenzó cuando Nara, conductora del ciclo, se interesó por la vida personal de Roccasalvo mientras conversaban sobre preferencias culinarias. Ante la consulta sobre con quién suele salir a cenar, la periodista respondió con franqueza: “Hoy te diría que un amorío no tengo”. La conversación tomó un tono lúdico cuando Roccasalvo confesó su deseo de compartir una salida a bailar con Maxi López, y agregó con humor: “No necesito que me pague él pero me encantaría que pague Maxi”.

A medida que la charla avanzaba, Roccasalvo se mostró aún más abierta y detalló el tipo de relación que mantiene actualmente. “No estoy en pareja pero salgo con un cincuentón. Es una linda alegría últimamente, un touch and go como dice Moria. Nos vemos los fines de semana después de mi programa”, reveló, utilizando términos coloquiales para describir un vínculo sin compromiso formal, pero que le aporta satisfacción y alegría.

En cuanto a las costumbres compartidas con su acompañante, Roccasalvo fue categórica al afirmar: “No le voy a cocinar porque con mi último marido comía afuera todas las noches, por lo que quiero seguir en esa línea”. De este modo, dejó en claro su preferencia por mantener la independencia y disfrutar de salidas a restaurantes, incluso mientras participa activamente en el certamen culinario.

Lejos de dar señales de retiro en el plano sentimental, la periodista dejó entrever que su vida amorosa sigue activa y abierta a nuevas experiencias, manteniendo la expectativa y la curiosidad de quienes la siguen de cerca.

La llegada de Simón, el primer nieto de Susana Roccasalvo, ha llenado de alegría a la reconocida conductora, quien compartió la noticia en la apertura de su programa Implacables por El Nueve. En medio de una ovación del público y la emoción visible en su rostro, Roccasalvo anunció que tanto el recién nacido como su hija, María Belén Soro, se encuentran en perfecto estado de salud.

Durante la transmisión, la periodista expresó su gratitud y felicidad hacia su hija y su yerno, Rodrigo, por este acontecimiento que, según sus palabras, la hizo “tan feliz el lunes 4 de agosto”. Roccasalvo detalló que toda la familia está “bien, contenta y en su casa”, y confesó sentirse abrumada por la intensidad de las emociones que le provoca este nuevo rol.

“No sé cómo me siento. Tengo muchos sentimientos encontrados. Siento que todavía no lo puedo creer. Lo miraba, lo tenía en brazos...”, reconoció la conductora, dejando entrever la magnitud de este momento en su vida.

La presentadora, fiel a su estilo, compartió con humor que las primeras imágenes de su nieto no serán públicas por ahora, ya que la familia prefiere mantener la privacidad. “Las fotos vendrán pronto cuando el chico tenga diecisiete o dieciocho años. No se las voy a mostrar porque no me dejan, pero lo único que les puedo decir es que tiene la marca en el orillo”, comentó divertida, señalando su boca y destacando que “tiene la ‘trompita Roccasalvo’ y yo ya con eso estoy más que contenta”.

En su relato, Roccasalvo también hizo referencia a la actitud protectora de su hija Belén, quien, según la conductora, sigue de cerca cada una de sus declaraciones. “Belén está bien y seguramente nos está mirando y controlando lo que digo. Tengo toda la libertad del mundo...”, ironizó, aludiendo al pedido de discreción que le hizo su hija, fruto de su primer matrimonio con José Luis Soro.

La conductora subrayó la felicidad compartida por toda la familia ante la llegada de Simón, afirmando que “todos felices como solo puede darlo la llegada de un niño y, sobre todo, cuando se lo espera”. Roccasalvo reveló que participó en la elección del nombre de su nieto, aunque la decisión final recayó en los padres. “Se lo pusieron los padres, pero la abuela lo había elegido. Yo lo puse en un papelito y coincidimos. Había otro nombre, que nunca me enteré cuál era. Es solo Simón. En algún momento fue Pedro. Que sea con todas las bendiciones”, concluyó, visiblemente emocionada por la llegada de Simón a la familia.

El anuncio de la futura abuela ya había sido realizado por Roccasalvo en abril de este año, cuando, entre lágrimas, compartió la noticia con su audiencia. “¡Voy a ser abuela!”, exclamó entonces, sin poder ocultar la emoción. En esa ocasión, la periodista explicó que había considerado distintas formas de comunicarlo, pero finalmente optó por hacerlo en su programa, priorizando el vínculo con su público. “Pensé en muchas cosas, en hacerlo más teatralizado, pero estoy muy emocionada. Un beso grande a Belén y a Rodrigo, que me han hecho muy feliz en los últimos meses. No pude ni puedo decir nada porque no me dejan”, relató, haciendo referencia a la discreción que le pidió su hija y su yerno.

