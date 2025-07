El enojo de Susana Roccasalvo en el Martín Fierro de Radio: “Me fui a mi casa y me puse el pijama”

Susana Roccasalvo denunció un desplante en los Martín Fierro de Radio tras quedarse sin mesa en la gala (Video: LAM, América TV)

La noche prometía ser de celebración para las figuras de la radio argentina, pero para Susana Roccasalvo el evento terminó en decepción y enojo. La conductora de Implacables y miembro de APTRA fue protagonista involuntaria de un episodio inusual: se encontró sin mesa en medio de la gala de los Premios Martín Fierro de Radio, un desplante que definió como “una falta de respeto”.

“Me fui a mi casa y me puse el pijama”, contó la periodista al recordar el abrupto desenlace de la velada en diálogo con LAM (América TV). La conductora de Implacables (El Nueve) llegó confiada en poder compartir la noche con colegas. “Yo estaba invitada por Aptra como siempre. Este año no tenía terna”, recordó. Sin embargo, la situación cambió apenas ingresó al salón: “Llegué y al rato no había mesa para mí”.

Según expresó, su lugar estaba ocupado por un periodista de Mitre que se negó a desocupar su asiento. “Vi que alguien estaba sentado en la mesa que correspondía a mi nombre. El señor Tommy Reynolds estaba sentado en mi lugar”, aseveró Roccasalvo, indignada mientras detallaba que en todas las ceremonias un integrante de la organización ocupa un lugar en cada mesa y que ese era su sitio.

La conductora acusó al periodista de Mitre Tommy Reynolds de ocupar su lugar

Lejos de provocar un escándalo público, la conductora optó por la discreción y dio un paso al costado. “No quise hacer un escándalo, así que preferí irme”. El silencio posterior agudizó su malestar. “No me llamaron para pedir disculpas. Es una actitud lamentable”, declaró, en el ciclo de Ángel de Brito. “Nunca antes había pasado algo así en los Martín Fierro de Radio”, señaló.

“Me parece una falta de respeto. Soy miembro de Aptra hace años. En nuestra entidad hay que cuidar a los socios, no desplazar”, continuó, en comunicación telefónica. “Que alguien de otra radio se quede con mi lugar es insólito. Lo que ocurrió habla de la organización. No es serio. No recibí explicación de Tommy Reynolds”, se despachó.

“Fue doloroso porque hay muchos años de trabajo y respeto. Espero que en próximas ediciones no se repita. Para los que amamos la radio, esto duele”, cerró la conductora, quien fue captada por las cámaras de Intrusos (América TV) cuando se retiraba del lugar.

Roccasalvo expresó su malestar por la falta de disculpas y cuestionó el trato a los miembros de Aptra (Captura de video)

Unos minutos antes, en un mensaje de voz que le envió a la producción del ciclo de América, le dedicó duras palabras al periodista que ocupó su lugar. “En la mesa de dos estoy yo y en la mesa diez está este pibe. Este Tommy Reynolds, que hoy me llamó una persona muy cercana a Mitre y me dijeron que es un comodín, por ejemplo, falta Isabel Sánchez y lo ponen a él o a Tato Young. Mitre le está dando una manito. El pibe está subido al caballo”. La periodista aseguró que su entorno intentó evitar el desplante: “Las productoras no querían que yo me fuera. Me pusieron de espalda. No me pusieron el lugar en la mesa que correspondía”.

Afirmó que todo ello fue develándose con el correr de los minutos: “Todo esto me lo voy enterando a medida que va pasando. Las chicas, que fueron mis productoras, me dijeron ‘Susana, no pudimos hacer nada, no se quiso levantar’”. Además, Roccasalvo disparó críticas por la versión que dio Reynolds en la emisora: “El muy cagón hoy le dijo en Radio Mitre a María Isabel Sánchez que si a él le hubieran dicho que era mi lugar, él se levantaba inmediatamente. ¿Cómo iba a hacer una cosa así? Mentira, no se quiso levantar. Si me viste. Es poco hombre, cagón y mentiroso”.