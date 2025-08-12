Teleshow

Susana Roccasalvo mostró la primera imagen de su nieto, Simón: “¡Acá estoy!”

La conductora compartió en redes sociales la imagen del recién nacido, cuidando su privacidad y expresando su alegría por la llegada del hijo de María Belén Soro

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Susana Roccasalvo presentó la primera
Susana Roccasalvo presentó la primera imagen de su nieto Simón en redes sociales (Instagram)

Susana Roccasalvo publicó en sus redes sociales la primera fotografía de su nieto, Simón, tras anunciar emocionada el nacimiento del hijo de su única hija, María Belén Soro. La imagen subida por la conductora de Implacables (El Nueve) muestra al recién nacido, vestido con un conjunto de peluche a rayas, junto a un cartel escrito a mano donde se lee “¡Acá estoy! Simón” y los datos del nacimiento.

Además, la misma abuela escribió con las herramientas de texto de Instagram: “¡Holaaa! ¡Soy Simón!“, añadiendo varios emojis de corazones en la historia. Un detalle fundamental es la decisión de cuidar la privacidad del bebé: el mismo emoticón replicado en varias partes del post, sirvió para cubrir la cara del recién nacido.

La llegada de su primer nieto había sido anunciada cuando abrió su programa del sábado dando la grata noticia. La misma la tiene emocionadísima y contó que tanto el bebé como su hija se encontraban en perfecto estado tras el parto.

La conductora de Implacables compartió la emoción por el nacimiento de Simón, hijo de su única hija, María Belén Soro (Video: Implacables, El Nueve)

“Como algunos se habrán enterado y para los que no, a partir de este momento este programa tiene un televidente más. El señor se llama Simón y es mi nieto”, anunció, en medio de aplausos por su “abuelazgo”.

“Beso grande a mi querida y amada hija Belén y a Rodrigo que me han hecho tan feliz el lunes 4 de agosto. Estamos todos bien, todos contentos, todos bárbaros y en su casa”, completó. Luego, confesó que aún se siente algo abrumada por esta bienvenida. “No sé cómo me siento. Tengo muchos sentimientos encontrados. Siento que todavía no lo puedo creer. Lo miraba, lo tenía en brazos...”, reconoció la periodista.

La periodista expresó su felicidad
La periodista expresó su felicidad y agradeció a su hija Belén y a Rodrigo por la llegada de su primer nieto

“Las fotos vendrán pronto cuando el chico tenga 17 o 18 años. No se las voy a mostrar porque no me dejan, pero lo único que les puedo decir es que tiene la marca en el orillo”, compartió, divertida mientras señalaba su boca. “Tiene la ‘trompita Roccasalvo’ y yo ya con eso estoy más que contenta”, detalló la conductora.

Belén está bien y seguramente nos está mirando y controlando lo que digo. Tengo toda la libertad del mundo...”, ironizó, sobre el pedido que le realizó su hija, fruto de su primer matrimonio con José Luis Soro. “Estoy muy contenta y todos felices como solo puede darlo la llegada de un niño y, sobre todo, cuando se lo espera”, destacó.

La animadora también reconoció que fue parte de la elección del nombre, aunque ella no terminó teniendo la decisión final. “Se lo pusieron los padres, pero la abuela lo había elegido. Yo lo puse en un papelito y coincidimos. Había otro nombre, que nunca me enteré cuál era. Es solo Simón. En algún momento fue Pedro. Que sea con todas las bendiciones”, concluyó, extasiada por la llegada de tanto amor a su familia.

La noticia del embarazo fue compartida por Roccasalvo en abril, mostrando su emoción ante la llegada de Simón (Video: Implacables, El Nueve)

En abril de este año Susana Roccasalvo había compartido entre lágrimas la novedad. “¡Voy a ser abuela!”, exclamó con la voz entrecortada, después de varios intentos fallidos por disimular la emoción. “Pensé en muchas cosas, en hacerlo más teatralizado, pero estoy muy emocionada. Un beso grande a Belén y a Rodrigo, que me han hecho muy feliz en los últimos meses. No pude ni puedo decir nada porque no me dejan”, señaló, conmovida sobre la discreción que quería mantener su hija y su yerno.

“Primero pensé en mi Instagram, y después dije que primero era en mi programa y con mi público”, reconoció, sobre las posibilidades que barajó para realizar el anuncio. “Va a nacer, por supuesto, dentro de este año. Va a ser un varoncito, cosa que me alegra muchísimo”, compartió en su ciclo de El Nueve en donde se mostró agradecida con su equipo y su audiencia, reiterando que la decisión de comunicarlo en Implacables respondía a su vínculo con el público. “Como compartí con ustedes muchos momentos tristes de mi vida y otros también muy lindos, esto lo quería contar”, señaló la periodista.

Temas Relacionados

Susana RoccasalvoMaría Belén SoroImplacables

Últimas Noticias

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

La modelo contó la traición que vino a manos de la progenitora de la empresaria y que lastimó a Rosi

Nora Colosimo, la mamá de

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

Ante la llamativa teoría de que las exparejas se reconcilian en el mes de agosto, la periodista habló con el conductor y le expresó sus sentimientos

Sofía Martínez llamó a Diego

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”

El exfutbolista sorprendió al dedicar un mensaje a su pareja, mostrando una faceta íntima y relajada tras su reciente separación y el episodio mediático que lo involucró en Banfield

El saludo de Daniel Osvaldo

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía

La pareja eligió alejarse de la ciudad, luego de que la actriz terminara con sus compromisos laborales y partieron rumbo a la costa

La escapada romántica de Luciano

María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

La cita será el 12 de diciembre, en el estadio Monumental del Núñez, frente a 85 mil personas y con un atípico show en modalidad 360°

María Becerra y otro récord
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo detectar los síntomas silenciosos

Cómo detectar los síntomas silenciosos de deshidratación y prevenir riesgos para la salud

Crimen de Coghlan, en vivo: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf

Receta de galletas de maicena y leche condensada, rápida y fácil

El caso Diego Fernández Lima: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf, ex compañero del chico hallado enterrado en Coghlan y principal sospechoso

Cómo un diagnóstico temprano y preciso puede mejorar el abordaje de las enfermedades respiratorias

INFOBAE AMÉRICA
Jhon Durán marcó y se

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

La inflación de Brasil se mantuvo por debajo de las previsiones pero las tasas siguen altas

Netanyahu anunció que autorizará a los palestinos salir de Gaza

Condenaron a seis ex funcionarios por la muerte de 41 niñas en un incendio en un hogar estatal de Guatemala

Estados Unidos, Venezuela y el dilema de Port Royal

TELESHOW
Sofía Martínez llamó a Diego

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía

María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara luego de confirmar su reconciliación con Tamara Báez