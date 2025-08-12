Susana Roccasalvo mostró la primera imagen de su nieto, Simón: “¡Acá estoy!”

Susana Roccasalvo presentó la primera imagen de su nieto Simón en redes sociales (Instagram)

Susana Roccasalvo publicó en sus redes sociales la primera fotografía de su nieto, Simón, tras anunciar emocionada el nacimiento del hijo de su única hija, María Belén Soro. La imagen subida por la conductora de Implacables (El Nueve) muestra al recién nacido, vestido con un conjunto de peluche a rayas, junto a un cartel escrito a mano donde se lee “¡Acá estoy! Simón” y los datos del nacimiento.

Además, la misma abuela escribió con las herramientas de texto de Instagram: “¡Holaaa! ¡Soy Simón!“, añadiendo varios emojis de corazones en la historia. Un detalle fundamental es la decisión de cuidar la privacidad del bebé: el mismo emoticón replicado en varias partes del post, sirvió para cubrir la cara del recién nacido.

La llegada de su primer nieto había sido anunciada cuando abrió su programa del sábado dando la grata noticia. La misma la tiene emocionadísima y contó que tanto el bebé como su hija se encontraban en perfecto estado tras el parto.

La conductora de Implacables compartió la emoción por el nacimiento de Simón, hijo de su única hija, María Belén Soro (Video: Implacables, El Nueve)

“Como algunos se habrán enterado y para los que no, a partir de este momento este programa tiene un televidente más. El señor se llama Simón y es mi nieto”, anunció, en medio de aplausos por su “abuelazgo”.

“Beso grande a mi querida y amada hija Belén y a Rodrigo que me han hecho tan feliz el lunes 4 de agosto. Estamos todos bien, todos contentos, todos bárbaros y en su casa”, completó. Luego, confesó que aún se siente algo abrumada por esta bienvenida. “No sé cómo me siento. Tengo muchos sentimientos encontrados. Siento que todavía no lo puedo creer. Lo miraba, lo tenía en brazos...”, reconoció la periodista.

La periodista expresó su felicidad y agradeció a su hija Belén y a Rodrigo por la llegada de su primer nieto

“Las fotos vendrán pronto cuando el chico tenga 17 o 18 años. No se las voy a mostrar porque no me dejan, pero lo único que les puedo decir es que tiene la marca en el orillo”, compartió, divertida mientras señalaba su boca. “Tiene la ‘trompita Roccasalvo’ y yo ya con eso estoy más que contenta”, detalló la conductora.

“Belén está bien y seguramente nos está mirando y controlando lo que digo. Tengo toda la libertad del mundo...”, ironizó, sobre el pedido que le realizó su hija, fruto de su primer matrimonio con José Luis Soro. “Estoy muy contenta y todos felices como solo puede darlo la llegada de un niño y, sobre todo, cuando se lo espera”, destacó.

La animadora también reconoció que fue parte de la elección del nombre, aunque ella no terminó teniendo la decisión final. “Se lo pusieron los padres, pero la abuela lo había elegido. Yo lo puse en un papelito y coincidimos. Había otro nombre, que nunca me enteré cuál era. Es solo Simón. En algún momento fue Pedro. Que sea con todas las bendiciones”, concluyó, extasiada por la llegada de tanto amor a su familia.

La noticia del embarazo fue compartida por Roccasalvo en abril, mostrando su emoción ante la llegada de Simón (Video: Implacables, El Nueve)

En abril de este año Susana Roccasalvo había compartido entre lágrimas la novedad. “¡Voy a ser abuela!”, exclamó con la voz entrecortada, después de varios intentos fallidos por disimular la emoción. “Pensé en muchas cosas, en hacerlo más teatralizado, pero estoy muy emocionada. Un beso grande a Belén y a Rodrigo, que me han hecho muy feliz en los últimos meses. No pude ni puedo decir nada porque no me dejan”, señaló, conmovida sobre la discreción que quería mantener su hija y su yerno.

“Primero pensé en mi Instagram, y después dije que primero era en mi programa y con mi público”, reconoció, sobre las posibilidades que barajó para realizar el anuncio. “Va a nacer, por supuesto, dentro de este año. Va a ser un varoncito, cosa que me alegra muchísimo”, compartió en su ciclo de El Nueve en donde se mostró agradecida con su equipo y su audiencia, reiterando que la decisión de comunicarlo en Implacables respondía a su vínculo con el público. “Como compartí con ustedes muchos momentos tristes de mi vida y otros también muy lindos, esto lo quería contar”, señaló la periodista.