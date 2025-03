Susana Roccasalvo habló sobre la operación de Wanda Nara antes del escándalo con Mauro Icardi: “Es una cirugía estética”

La versión de Susana Roccasalvo sobre la operación de Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi: “Es una cirugía estética” (Video: Implacables, El Nueve)

El escándalo que se vivió el viernes en la casa de Wanda Nara con Mauro Icardi y sus hijas le dio un capítulo muy triste al divorcio que viene transitando el exmatrimonio. Una información había generado preocupación luego de que se conociera que la conductora había tenido una intervención quirúrgica justo antes del violento episodio.

Una de las versiones más fuertes sobre la salud de la conductora estaba relacionada con el diagnóstico de leucemia que tuvo en julio de 2024, sin embargo Susana Roccasalvo en Implacables aseguró que en realidad se trataba de un tema estético.

“Así como el viernes fue un escándalo y ayer hubo mucho movimiento en la Avenida Libertador, en el chateau donde Wanda se está reponiendo. Algunos dicen que es por un cambio de prótesis mamarias y otros dicen otras cosas, pero todo tiene que ver con una cirugía estética”, aseveró la conductora del ciclo de El Nueve. “No hay ninguna enfermedad, ni nada por el estilo”, resaltó, sobre el estado de salud de la influencer.

Imágenes de Mauro Icardi con su hija en el edificio de Wanda Nara

Este sábado Ángel de Brito, a través de una transmisión especial en el streaming Bondi Live, se refirió a qué es lo que le pasó a la empresaria. “Wanda está recién operada. No se sabe de qué puntualmente. La gente cercana a ella me dice que tiene que ver con un coletazo de la leucemia, como un edema que se le hizo”, señaló.

“Es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos inclusive, donde tiene vendados los brazos, los codos… No sé, acá hay otra cosa que todavía no conocemos. Por eso ella no podía agarrar ni abrazar a la nena, y Wanda le pedía que baje a la nena para poder agarrarla de la mano”, detalló el conductor de LAM.

Mientras que Matías Payarola, el abogado defensor de la conductora, se refirió en el mismo programa al tema y aseguró que la operación está vinculada al diagnóstico de la empresaria. “Tenía un tema de salud que tenía que ver con el tratamiento que venía haciendo. Se tuvo que hacer los prequirúrgicos con urgencia minutos antes de que la operen porque no fue algo programado ni con tiempo”, afirmó. “Después, en cuanto al contenido, sobre si es algo estético o eso, no es algo en lo que yo me pueda meter”, concluyó.

La intervención de la policía en el chateau en donde vive Wanda Nara

Como si Icardi afrontara una difícil situación, Santiago Riva Roy, uno de los panelistas del programa del programa especial de Ángel de Brito y el cronista que cubrió todo lo que sucedió el viernes, comentó la frase que habría dicho una de sus hijas en ese contexto: “Cuando vayan a declarar, ¿saben qué van a declarar los policías? Que una de las nenas le dijo papá me lastimó, ese es un textual que escucharon todos”, dijo.

Pepe Ochoa también se refirió al accionar de la policía y cómo este podría ser uno de los puntos que argumente el delantero del Galatasaray cuando vaya a declarar: “Otro de los temas tiene que ver con si la policía actuó bien o mal y que Mauro podría ir contra el protocolo que la policía utilizó dentro de todo esto. Y también Wanda, primero, cómo dejan al menor en brazos del padre siendo que esta pedía auxilio. Eso no se puede hacer”, detalló.

“Obviamente los oficiales de policía intentan contener la situación porque era de un desborde total. En ese caso se debe resguardar al menor de este tipo de violencia y exposición, tanto para los medios como para con los padres. Y hay un protocolo donde la policía, en caso de violencia familiar, debe automáticamente actuar y retirar al menor a un lugar seguro”, completó.