El video de Rocío Marengo tras su internación en la etapa final de su embarazo: “Bebito, te esperamos con mucho amor”

La animadora relató su experiencia en el sanatorio y el apoyo recibido de familiares y amigos. La visita de los famosos

La animadora relató su experiencia en el sanatorio y el apoyo recibido de familiares y amigos

Rocío Marengo, embarazada de 33 semanas, fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. A través de sus publicaciones en Instagram, la modelo llevó tranquilidad a sus seguidores al afirmar que tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado de salud.

El 28 de noviembre trascendió la noticia de la internación de Marengo, lo que generó preocupación entre sus seguidores y el entorno mediático. En una publicación en Instagram, la figura televisiva compartió una imagen desde la habitación del sanatorio, acompañada por su pareja Eduardo Fort, y explicó los motivos de su hospitalización: “Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”, afirmó. Marengo añadió que permanecería algunos días más bajo observación médica y expresó su optimismo: “Serán unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor”.

La mediática destacó la atención recibida en el centro de salud y remarcó que la situación se encuentra bajo control. “Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”, señaló en la misma red social.

Rocío Marengo replicó en sus redes sociales las visitas que recibió durante su internación (Instagram)
Rocío Marengo recibió la visita de Belu y Emily Lucius: "¡Qué linda visita! ¡Las amo! ¡Gracias por venir!" (Instagram)

Horas después de su primer mensaje, la actriz volvió a pronunciarse en Instagram para manifestar su descontento con la cobertura mediática que generó su internación. Compartió la captura de una nota periodística cuyo titular rezaba: “Cadena de oración por Rocío Marengo”, y expresó su molestia: “Me parece una barbaridad y una falta de respeto”.

En su descargo, la mediática explicó que había decidido no hacer público su estado para evitar preocupaciones innecesarias entre sus familiares y amigos. “No quise hacer público mi estado para no preocupar a mi familia y amigos. Una vez que llega a la prensa que yo estaba en el sanatorio, evitando justamente estos títulos espantosos o que especulen y digan cosas que no son, cuento mi realidad para que no alarme la gente que nos quiere”, escribió. La actriz criticó la utilización de titulares alarmistas y concluyó: “Pero que me pongan este título, solamente para ganar visualizaciones, me parece un montón. Los infelices y pelotudos existen. Bebito y yo estamos bien”.

Rocío Marengo rodeada de sus seres queridos

La noticia de la internación de Rocío generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Diversas figuras del espectáculo, entre ellas Belén Francese, Aníbal Pachano, Daniel Ambrosino, Maypi Delgado, Emiliano Rella, Adriana Constantini y Leandro Rud, le enviaron saludos y muestras de afecto a través de comentarios en sus publicaciones.

Durante su estadía en el Sanatorio Otamendi, Marengo recibió la visita de la abogada Ana Rosenfeld, quien le llevó un obsequio para el bebé. También se acercaron las hermanas influencers Belu y Emily Lucius, quienes la agasajaron con cookies y alfajores. En un video publicado en Instagram, Marengo relató que se despertó a las seis de la mañana por una patada del bebé y destacó el acompañamiento de su pareja: “Papito acompañando. ¡Tengo al mejor compañero de vida del mundo! Bebito, te esperamos con mucho amor”. En la misma publicación, agradeció el apoyo de Fort: “Edu que está acá al pie del cañón bancando todo y más!!! Bebito te esperamos con mucho mucho amor!!! Te amamos, mamá y papá!!”.

Ana Rosenfeld fue una de las visitas que recibió Rocío Marengo

Tras superar diversas dificultades para concebir, Rocío y Eduardo finalmente aguardarán la llegada de su primer hijo varón. La pareja, que compartió la noticia en septiembre en una reunión íntima con familiares y amigos, lleva casi doce años de relación y alcanzó este embarazo después de varios años de intentos fallidos, según explicaron. Aunque ya celebraron el sexo del bebé en ese emotivo encuentro, hasta el momento prefirieron mantener en reserva el nombre elegido para su hijo. Las preocupaciones y complicaciones quedaron atrás tras la confirmación de la gestación, marcando así el comienzo de una etapa esperada y anunciada con profunda felicidad.

