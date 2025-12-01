El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

La influencer expresó su tristeza al recordar a su mamá en un nuevo aniversario de su fallecimiento (Captura de Cuestión de Peso)

En los últimos meses, Camila Deniz, conocida como Camilota por sus seguidores, ha experimentado una verdadera montaña rusa de emociones. Tras el angustiante accidente de su hermano Thiago Medina en septiembre y el delicado período de recuperación que lo mantuvo alejado de la vida pública, la familia celebró la llegada de un nuevo integrante: Ehidan, el hijo recién nacido de su hermana menor, Brisa. Entre el susto, la espera y la alegría reciente, Camila transita un presente marcado por reencuentros, proyectos y recuerdos. Pero este fin de semana, la añoranza se transformó en nostalgia profunda y ternura, cuando la influencer decidió compartir con sus seguidores un sentido homenaje a su mamá, a 14 años de su partida.

Las palabras de Camila resonaron en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de su mamá disfrutando de un mate al aire libre, con el paisaje de fondo. La imagen, simple y cálida, fue acompañada por un texto cargado de sinceridad y emoción. “Te extraño todos los días de mi vida, los años pasan y aun te espero”, escribió la joven, dejando al descubierto el peso del tiempo y el vacío persistente que suele dejar una pérdida temprana.

No fue solo una alabanza al recuerdo: Camilota profundizó en lo que implica, aun hoy, vivir su camino sin esa presencia materna. “Te extraño, a veces me pesa admitirlo, pero hoy siento que necesito de tu abrazo más que nunca”, confesó en voz alta, apelando a quienes viven procesos similares. Fue entonces que, desde la reflexión, eligió reconocer la fortaleza y la herencia emocional que recibió: “Sé que trajiste al mundo a una mujer fuerte que tuvo que aguantar un montón de cosas. Y aun así sigo logrando salir adelante día a día”.

Camilota se sinceró ante sus seguidores y abrió su corazón al recordar a su mamá (Instagram)

En el mismo posteo, Camila decidió abrir aun más su intimidad y compartir cómo se siente a casi 15 años del fallecimiento de su mamá. “Te quiero contar un montón de cosas: hoy estoy viviendo sola, haciendo mi camino”, expresó, mostrando orgullo por su presente, pero sin ocultar el hueco que perdura: “Hay momentos en los que no estoy llena porque me faltás vos. Este mes se cumplió 14 años que ya no estás”.

El movido presente emocional de Camila había sumado otra alegría días atrás, con la llegada al mundo de Ehidan. La familia Medina celebró la noticia compartiendo imágenes que se viralizaron entre seguidores, donde la influencer aparece acompañando a su hermana Brisa en la primera foto junto al bebé, y otras postales mostrando al pequeño con distintos pijamas coloridos y gorritos. Camila no solo se permitió mostrar la dulzura del instante, sino dejar registro de su sentir más profundo: “Fui testigo del momento en el que la vida grita. Ver nacer a este pequeño fue ver nacer un milagro frente a mis ojos”, sintetizó, y remató con una frase llena de emoción: “No hay palabras para describir la fuerza, el amor y la magia de este momento. Bienvenido Ehidan. Gracias por enseñarme que la vida siempre empieza con un latido de amor”.

La secuencia familiar se completó con cientos de felicitaciones, saludos, buenos deseos y mensajes que celebraban el renacer de la familia tras tanto dolor y turbulencia.“¡Qué hermoso momento! Felicitaciones mami y madrina”; “Va a ser un sagitariano hermoso”; “Felicitaciones familia y bienvenido al mundo”; “Ese bebé va a tener mucho amor en su vida”, fueron solo algunos de los comentarios destacados, marcando cómo cada etapa de la familia Medina es acompañada y seguida con cariño por una comunidad que siente propias sus alegrías y tristezas.

Camilota junto a su hermana y su hijo recién nacido, Ehidan (Instagram)

Así, Camila Deniz atraviesa el delicado equilibrio de volver a empezar: saber encontrar motivos para sonreír, incluso entre la nostalgia y el duelo que no se borra, y celebrar las nuevas llegadas que traen esperanza y reencuentro. En sus palabras y en sus imágenes, la influencer dejó claro que mientras la vida sigue sumando capítulos de dolor y alegría, la fuerza para avanzar también se hereda y se aprende, todos los días.