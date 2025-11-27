Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

La influencer compartió algunas imágenes de su sobrino a poco tiempo de llegar al mundo (Instagram)

Después de meses intensos y una seguidilla de emociones fuertes para la familia Medina, una noticia trajo luz y alegría al presente de Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota. Tras el susto y la angustia por el grave accidente que sufrió su hermano Thiago Medina en septiembre, la influencer se reencontró con un motivo profundo para celebrar: su hermana y melliza de Thiago, Brisa, se convirtió en mamá por primera vez el pasado martes, recibiendo en familia a Ehidan, el nuevo integrante del clan.

La llegada de Ehidan no pasó desapercibida entre quienes siguen a los Medina y Camilota en redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, la influencer no tardó en compartir la feliz noticia, acompañada de imágenes que resumían la emoción de una jornada que dejó huella. En la primera, Camila aparece sonriendo junto a Brisa, que sostiene a su bebé recostado en su pecho, en una postal íntima y cargada de ternura. Las siguientes imágenes mostraron al pequeño Ehidan vistiendo diferentes pijamas: uno blanco con estampado de arcoíris y otro verde oliva con gorrito haciendo juego, sumando nuevos detalles al álbum recién iniciado por la familia.

Camila junto a su hermana y su sobrino a poco tiempo de dar a luz

Pero la influencer fue más allá de las imágenes y eligió plasmar sus emociones con palabras profundas. “Fui testigo del momento en el que la vida grita. Ver nacer a este pequeño fue ver nacer un milagro frente a mis ojos”, confesó Camila, sintetizando el asombro y la maravilla de presenciar un nacimiento. “No hay palabras para describir la fuerza, el amor y la magia de este momento. Bienvenido Ehidan. Gracias por enseñarme que la vida siempre empieza con un latido de amor”, agregó, emocionada. El posteo se volvió viral en la comunidad, despertando cientos de reacciones y comentarios.

En cuestión de horas, los mensajes de apoyo, felicitaciones y afecto se multiplicaron en el perfil de Camilota. “¡Qué hermoso momento! Felicitaciones mami y madrina”; “Va a ser un sagitariano hermoso”; “Felicitaciones familia y bienvenido al mundo”; “Ese bebé va a tener mucho amor en su vida”, fueron solo algunos de los comentarios destacados, reflejando cómo el nacimiento de Ehidan movilizó no solo a los protagonistas directos, sino también a quienes siguen de cerca la historia de la familia.

El pequeño Ehidan sosteniendo la mano de su tía

Vale recordar que fue la propia Brisa la encargada de anunciar la llegada de su hijo con un mensaje breve y sentido. “Mi peque Ehidan. Bienvenido al mundo, te amo hijo”, escribió la joven junto a una imagen con el recién nacido durmiendo plácidamente, ataviado con un conjunto blanco de arcoíris, imagen que enseguida recorrió grupos y cuentas de seguidores de la familia Medina.

El propio Thiago vivió el acontecimiento con intensidad. Ahora padrino oficial y derretido de amor por Ehidan, el joven, surgido de Gran Hermano 2022, no dudó en dedicarle un mensaje directo al recién llegado. “Sos hermoso, ahijado. Te prometo que voy a estar para vos siempre. Sos un hijo más para mí y gracias hermana por darme una responsabilidad tan hermosa como tu hijo. Te felicito mucho por el bebé tan hermoso que tuviste”, expresó en Instagram, acompañado por una tierna foto del pequeño. La relación entre mellizos quedó una vez más reflejada en la complicidad y en la compañía a lo largo de la vida, ahora profundizada por el rol de padrino que Thiago asume con compromiso y orgullo.

También Thiago expresó su emoción ante el nacimiento de su ahijado (Instagram)

La familia Medina atraviesa días de gratitud y felicidad. Después de meses donde la preocupación marcaba la jornada diaria debido al accidente que vivió Thiago, el nacimiento de Ehidan se transformó en símbolo de esperanza y nuevos comienzos, de fuerza y reencuentro. En cada foto, cada mensaje cruzado entre hermanos o comentarios de los seguidores, se lee una historia de resiliencia, aprendizaje y amor compartido, donde la llegada de un bebé vuelve a centrar las emociones en el milagro de empezar otra vez. Para Camila, Brisa, Thiago y todo el clan, el presente adquiere ahora un sentido renovado: el de celebrar la vida, los vínculos esenciales y el poder de los afectos para transformar cualquier adversidad.