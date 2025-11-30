Adriana Salgueiro quebró en llanto al relatar las amenazas de muerte que recibió en redes: “Es injusto y horrible”

Adriana Salgueiro se quebró al hablar al relatar las amenazas que recibió en redes sociales: "Es injusto y horrible"

El drama de Adriana Salgueiro quedó expuesto en la mesa de Mirtha Legrand, donde la actriz relató el calvario que atraviesa tras recibir amenazas de muerte a través de redes sociales. La situación, que derivó en la entrega de un botón antipánico y la apertura de una causa judicial, generó un profundo impacto emocional en la actriz, quien se mostró visiblemente afectada durante su charla con la diva.

“En realidad, yo tuve una amenaza de muerte”, comenzó diciendo Salgueiro al describir el inicio de los hechos. La actriz explicó que todo comenzó mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales: “Yo estaba haciendo un vivo en una de las redes sociales y me empezaron a poner: ‘Cuidate, Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte’, bueno, un montón de cosas”. El episodio tomó un giro más grave cuando los mensajes incluyeron información personal: “Pusieron una dirección exacta. En realidad, era la dirección exacta donde yo hacía un año que no vivía. Ellos no lo sabían, pero pusieron la dirección. Yo dije: ‘Esto ya no es un chiste, ya me están avisando seriamente’.”

La causa judicial por amenazas a Adriana Salgueiro ya cuenta con la identificación de la presunta responsable

El relato de Salgueiro se tornó aún más inquietante al detallar la presencia de dos personas en su antiguo domicilio durante la madrugada. “Fueron a las tres de la mañana dos personas y se quedaron hasta las cinco de la mañana, no sé haciendo qué adentro del edificio”, relató con angustia. Las cámaras de seguridad del edificio registraron la secuencia: “Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y entonces se tapaban, entraban con una ganzúa. Yo todo esto lo tengo grabado, obviamente, y mi abogado, Pablo Gómez de Olivera, lo presentó a la causa”. La actriz confirmó que presenció a los individuos: “Sí, los vi. Los vi venir caminando, vi cómo abrían con una ganzúa la puerta de entrada, la otra puerta también”.

En cuanto a las medidas de protección, Salgueiro detalló el acompañamiento policial y la entrega de un dispositivo de seguridad: “Sí, mañana exactamente a las catorce horas tengo que ir a una dirección especial a retirar mi botón antipánico y además me han dado los números telefónicos. Se comunicaron conmigo para hacerme un seguimiento permanente en todos estos días, para saber cómo estoy y cómo están las cosas”.

La actriz recibió un botón antipánico y acompañamiento policial tras las intimidaciones recibidas en su domicilio

Respecto al avance de la causa judicial, la actriz confirmó que la persona responsable de las amenazas está identificada: “La persona que hizo las amenazas es una mujer. Está con nombre, con apellido, sabemos dónde vive, el documento, pero la justicia trabaja de maneras diferentes”. Salgueiro también señaló que se han incorporado nuevas pruebas al expediente: “No es que recibí una segunda amenaza, sino que pudimos… se pudieron agregar a la causa unas… es que tengo tan limitado el vocabulario para hablar en este caso. Se pusieron… se pudieron arreglar. Perdón por mis nervios, porque la verdad es un momento que no pensé estar pasándola tan mal. Se agregaron cosas nuevas a la causa de las cuales no puedo hablar todavía, hasta que la fiscalía no me lo permita”.

Al reflexionar sobre el origen de las amenazas, Salgueiro expresó su desconcierto: “No debo nada. Ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política... Al contrario, no lo sé”. A pesar del temor y la angustia, la actriz manifestó su determinación de continuar adelante: “Voy a llegar hasta el final con esto, eh. No me voy a rendir por más de que la esté pasando horrible”.

En medio de la incertidumbre y el temor, Salgueiro afirmó que su confianza permanece puesta en la justicia y en la esperanza de que la situación se resuelva conforme a derecho.