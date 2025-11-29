La China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primer año de novios: la foto que despertó rumores de casamiento

Una de las fotos que eligieron la China Suárez y Mauro Icardi para celebrar su primer año (Instagram)

La China Suárez sorprendió a sus seguidores al publicar un posteo romántico en sus redes sociales para celebrar el primer aniversario de su relación con Mauro Icardi en Turquía. La publicación conjunta con el delantero, decorada con corazones rojos, motivos navideños y cartas personalizadas, incluyó dos detalles que llamaron la atención: la pareja optó por cerrar los comentarios, algo poco habitual en sus interacciones públicas, y el regalo alimentó los rumores de casamiento.

Todo se conoció en el mediodía del sábado en Buenos Aires, con una serie de imágenes cargadas de romanticismo. La actriz posó abrazando un enorme ramo circular de rosas rojas con forma de corazón. Sobre el mismo, descasaban una dedicatoria manuscrita -“Feliz aniversario mi amor”, junto a un corazón- y un pequeño estuche que contenía el regalo en cuestión. Y aquí empiezan las especulaciones.

La China lució en primer plano un anillo que destacaba por su piedra preciosa montada sobre una banda metálica fina de color plateado. Su reacción de sorpresa en la previa y de felicidad en el post, podrían sugerir un compromiso romántico digno de una novela turca. Por ahora se trata solo de especulaciones, a la espera de una confirmación oficial de una pareja que eligió esta vez resguardarse de los comentarios.

El posteo de la China Suárez y Mauro Icardi con los comentarios cerrados (Instagram)

La casa de Icardi y Suárez en Turquía ya se prepara para la Navidad

El aniversario marca un año desde que la actriz y el futbolista del Galatasaray iniciaron su relación, el 29 de noviembre de 2024. Aunque la pareja hizo pública su historia recién el 9 de enero de 2025, su vínculo se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en el ámbito del espectáculo argentino, entre viajes, tribunales y rumores y bajo el análisis minucioso de las redes sociales y medios de comunicación.

La relación entre Suárez e Icardi se desarrolló en medio de una intensa exposición mediática y episodios de tensión, desde aquella chispa que se inició en octubre de 2021 con la explosión del llamado “Wandagate”, que involucró a Wanda Nara, exesposa del futbolista y madre de sus hijas. Pasaron tres años de idas y vueltas hasta que oficializaron el romance, cuya fecha real de inicio fue motivo de debate.

A lo largo del año, la pareja compartió momentos significativos, como viajes a Mar del Plata, Milán y Estambul, celebraciones familiares y la convivencia de sus hijos en una familia ensamblada. Las hijas de Icardi con Nara y los hijos de Suárez con Vicuña participaron en festejos como Año Nuevo y cumpleaños, reflejando la integración de ambas familias, una situación que con el tiempo se fue tornando menos idílica y más conflictiva.

Mauro Icardi preparando su regalo que despertó todo tipo de teorías

La reacción de la China Suárez al regalo de Mauro Icardi

Las redes sociales de ambos se convirtieron en un escaparate de su vida cotidiana, mostrando desde celebraciones íntimas hasta viajes de lujo y actividades familiares. La mudanza a Turquía representó un cambio importante en la dinámica familiar. Inicialmente, los traslados fueron intermitentes, pero con el tiempo la familia se instaló de manera definitiva en Estambul. La actriz y sus hijos se adaptaron a la nueva vida, acompañando a Icardi en su carrera deportiva y participando en eventos del club Galatasaray. Las publicaciones en redes sociales documentaron desde la llegada a la mansión en Turquía hasta los paseos por la ciudad y las visitas al estadio.

No obstante, la exposición pública también trajo desafíos. Suárez enfrentó un aumento de mensajes hostiles y amenazas, lo que la llevó a tomar medidas legales y solicitar protección para ella y sus hijos. La pareja, por su parte, debió lidiar con la presión mediática, las disputas legales con exparejas y la constante atención de los seguidores. A pesar de estos obstáculos, ambos mostraron una actitud resiliente, apostando por la convivencia y la construcción de una nueva etapa juntos.

La China Suárez mostró su regalo de aniversario: un anillo que abrió la puerta a las versiones

En la actualidad, la pareja disfruta de su vida en Turquía, lejos de la sombra de conflictos pasados. La compra de una nueva propiedad y la rutina compartida con sus hijos y su mascota reflejan una apuesta por la estabilidad y la tranquilidad. Icardi continúa su carrera en el Galatasaray, mientras mantiene litigios legales con Nara. Suárez, por su parte, sigue activa en sus proyectos personales y familiares, actualmente monopolizados por el reciente y exitoso estreno de Hija del Fuego. La venganza de la bastarda.

A un año de aquel primer encuentro que captó la atención de millones, la historia de la China Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos y demuestra que, en tiempos de redes sociales, la vida real puede ser tan fascinante y disputada como cualquier novela. Y que a juzgar por los recientes indicios, estaría preparando su capítulo más importante.