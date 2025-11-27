Teleshow

La reacción de la China Suárez a los comentarios a su trabajo por la nueva serie

Lejos de quedarse callada, la actriz eligió cambiar su estilo y responder a sus seguidores y colegas ante los mensajes que recibió

Guardar
Los habitantes de Villa Los Cóndores no tienen ni idea de lo que les espera. #HijaDelFuego: La Venganza de la Bastarda estrena el 19 de noviembre a (Disney Plus)

Las últimas horas en el universo virtual de La China Suárez fueron sin dudas una verdadera montaña rusa de emociones, humor y gestos que no pasaron inadvertidos.

La actriz recurrió a una cadena de posteos en Instagram que desataron teorías, risas y aplausos por partes iguales. Diferente a otros momentos de su vida, en esta ocasión la novia de Mauro Icardi eligió contestar y republicar los saludos que le enviaron en redes, aunque continúa sin abrir la sección de comentarios en su feed de Instagram.

Todo comenzó con una historia compartida en la que se mostró compartiendo cuadro con el actor chileno Pedro Fontaine, compañero suyo en el elenco de la producción recientemente estrenada. En la imagen, ambos posan con gestos cómplices y despreocupados bajo unos árboles. Pero lo que parecía una escena de backstage adquirió otro tono cuando un seguidor le preguntó al actor cómo era trabajar con Eugenia.

La respuesta de Pedro Fontaine
La respuesta de Pedro Fontaine y la reacción de La China Suárez (Instagram)

La respuesta sorprendió y desarmó prejuicios además de llenarse de elogios: “Tremenda compañera, mucho oficio, me hizo sentir bienvenido, me dio mucha confianza cuando la necesité. Una buena onda. @sangrejaponesa (también me hizo bullying por mis audífonos feos)”. El mensaje destilaba humor, admiración y un cariño que traspasaba la pantalla. La China, lejos de la tibieza, decidió repostear la historia y sumó un escueto pero potente: “Te quiero”. Entre tantas críticas que recibe a diario, y aunque no abrió los comentarios a sus publicaciones, en esta oportunidad optó por mostrar las muestras de cariño.

Así, sin rodeos, la ola de especulaciones no tardó en crecer. ¿Solo amistad, química de set, o algo más? El silencio de ambos alimentó el fuego digital. Las teorías se multiplicaron con velocidad: Internet, se sabe, no necesita mucho para convertir un guiño en una novela.

La China Suárez hasta se
La China Suárez hasta se ríe de sus propios memes

Lejos de refugiarse en el silencio, esta vez la China compartió un meme que la tiene como protagonista: su imagen, atrapada en una crisis de llanto mientras mira el celular, fue intervenida con la leyenda “Te llega el resumen de la tarjeta”. El meme, firmado por KETODA, fue republicado por la actriz acompañada de tres emojis de carcajadas. En este caso, la actriz desdramatizó cualquier rumor sobre su vida privada mediante risas y autoparodia, ya que los comentarios más reiterados se refieren a que el futbolista asume todos los gastos de ella y sus hijos.

Pero los gestos no quedaron allí. En medio del ruido mediático, apareció la gratitud y el reconocimiento al trabajo en equipo. Un usuario de Instagram aseguró haber visto los 22 capítulos de Hija del Fuego, la nueva serie que encabeza La China, y compartió un video con una reseña. La actriz respondió: “Gracias por tu crítica. Pero sobre todo gracias por valorar el laburo que se mandaron todas las áreas. El equipo de vestuario, peinado, maquillaje, fotografía, arte, dirección, producción, equipo técnico. Sin ellos nada de lo que ven es posible. Todos dieron lo mejor y se nota”.

La China Suárez agradeció a
La China Suárez agradeció a un seguidor que reseñó su última ficción

Así, en apenas veinticuatro horas, la China Suárez eligió contestar y exponerse públicamente para volver a encender rumores, y recurrir al humor para neutralizar el exceso de interpretación y el agradecimiento para elevar la tarea colectiva detrás de su más reciente ficción. Una postal que mezcla lo cotidiano, lo personal y lo profesional, donde cada gesto encuentra eco en miles de pantallas.

Entre guiños afectuosos, memes virales y palabras de agradecimiento, la China demuestra que —al menos para ella— el protagonismo en redes sociales no se trata solo de mostrarse, sino de saber, cada vez, qué compartir: una risa, una complicidad, una ovación al trabajo en equipo, y ese “te quiero” que, por muchas interpretaciones que sumen los portales, sigue latiendo en el corazón de sus seguidores, en medio de las críticas que la llevaron a cerrarse en su círculo más íntimo.

Temas Relacionados

China SuárezHatersRedes socialesHija del fuego

Últimas Noticias

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Luego de la escapada a José Ignacio con su flamante novio, la empresaria buscó bajarle el perfil a la exposición pública, aunque no esquivó el tema que sorprendió a sus seguidores

Ivana Figueiras habló de los

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

Entre acuerdos, honestidad y pactos de silencio, la ex Gran Hermano defendió un modo de amar ante las preguntas de la conductora

Julieta Poggio sorprendió a Moria

Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

Luego de la llegada al mundo de Ehidan, la influencer compartió las primeras fotos del pequeño y plasmó sus sentimientos ante sus seguidores

Camilota presentó a su sobrino

La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

Valentín, de 20 años, se recupera en su domicilio de los golpes y del susto ante el siniestro vial. El hecho fue denunciado por su madre, Chimi Meza, que criticó con dureza al conductor

La indignación de Coco Sily

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

El delantero del Galatasaray se expresó minutos después de conocerse el arresto de Nicolás Payarola, quien representaba a la madre de sus hijos

La reacción de Mauro Icardi
DEPORTES
Iván Cancino salió en defensa

Iván Cancino salió en defensa de Abelardo de la Espriella y se despachó contra Vicky Dávila: “Lo quieren enlodar de cualquier manera”

La controversia que se desató por la actitud de un entrenador luego de que una atleta cruzara la meta en la maratón: “Sentí un dolor intenso”

La charla definitoria que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel de River Plate: los 6 jugadores que se irían

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

La confesión de McLaren tras la descalificación que puso en riesgo el título de Lando Norris en la Fórmula 1

TELESHOW
Ivana Figueiras habló de los

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania registró 850 incursiones de

Alemania registró 850 incursiones de drones en lo que va del año

Rodrigo Paz inicia su gestión con una imagen positiva de 51%: es el mejor posicionado de Sudamérica

Daniel Noboa anunció un viaje oficial a Estados Unidos pero luego aclaró que será de índole “personal”

Ecuador desestimó las acusaciones de Venezuela: “No perderemos tiempo en declaraciones necias”

Los mercados europeos se estabilizan mientras crecen expectativas de recorte de tasas de la Fed en diciembre