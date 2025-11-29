El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

El hijo de Flavio Mendoza sé ánimo a cantar canciones de Navidad (Video: Instagram)

Dionisio Mendoza, hijo del reconocido creador, productor y director artístico Flavio Mendoza, sorprendió al público con el videoclip oficial de Una Mágica Navidad, la canción principal del espectáculo homónimo que tendrá su función de prensa el miércoles 10 de diciembre en el Teatro Ópera. El evento, que promete convertirse en uno de los más esperados de la temporada navideña, incluirá como dress code los clásicos colores blanco y rojo —todo un guiño al espíritu festivo— y será protagonizado por Albana Fuentes y Patricio Arellano, quien encarna a un entrañable Papá Noel.

El videoclip fue grabado en Alparamis, el emblemático espacio navideño argentino, donde las luces y la escenografía tradicional realzaron la magia de la producción. Dionisio interpreta en el video la canción en español y en inglés, desplegando soltura, carisma y una madurez artística que sorprende a quienes lo ven sobre el escenario. Este enfoque bilingüe tiene su explicación: Dionisio participó de un casting para Disney y fue seleccionado. En caso de aceptar, su padre y él deberían trasladarse a México, una posibilidad que Flavio Mendoza analiza detenidamente mientras acompaña el entusiasmo de su hijo, que vive este presente con alegría y total naturalidad.

El estreno del video llegó acompañado de una dedicatoria especial del propio Flavio Mendoza: “Como cada Navidad, quiero compartir con ustedes algo que me llena el alma… Un nuevo videoclip de mi hijo, Dionisio Mendoza, cantando “En algún lugar de mi memoria”. No puedo explicar la emoción que siento al verlo crecer, no solo como artista, sino como la personita hermosa y sensible que es. Cada nota que canta, cada gesto, cada paso, me recuerdan lo bendecido que soy de ser su papá. Gracias a todos por ayudarnos a hacer de esta Navidad, una vez más, un recuerdo inolvidable. Con todo mi corazón, Flavio”.

La letra de la canción expresa: “Velas encendidas, que haya paz en el mundo. La familia unida, vamos a celebrar juntos. Hay pan dulce, hay amigos, todos cantan, soy feliz. Navidad ya llega, siento magia en el aire, que sea para siempre. Todos los meses, todos los días me amé adentro y sentirme en paz. Es mi deseo que todos los niños del mundo tengan paz y amor.”

El video del detrás de escena de la canción del hijo de Flavio Mendoza (Video: Instagram)

Al día siguiente, el productor y bailarín compartió el backstage de la grabación para que sus seguidores conocieran el detrás del trabajo y el proceso creativo. En el video, Dionisio aparece entusiasmado antes de grabar: “Ahora vamos a grabar unas canciones para Navidad.” El pequeño artista explica: “Practiqué muchísimo en castellano y en inglés la canción. Me gusta mucho cantar, me hace feliz.” El ingeniero de sonido da la señal: “Bueno, a ver, hacemos una. Como un ensayito, ¿sí?” y Dionisio entona: “Candles in the window. Shadows painting the ceiling.” Finalmente, envía su saludo: “Les deseo muy feliz Navidad y feliz año para todos.”

Flavio acompañó este video con unas sentidas palabras: “Detrás de cada canción… hay magia, emoción y mucho amor. Hoy les compartimos un pedacito del backstage de lo que fue grabar “Somewhere in My Memory”, en sus dos versiones: en español y en inglés. Ver a Dio crecer, jugar, cantar y emocionarse con la Navidad es el regalo más grande que la vida me da como padre. Espero que disfruten este detrás de escena tanto como nosotros al vivirlo. La Navidad ya se siente… y en casa, se canta con el corazón”.

Este gran paso de Dionisio Mendoza, envuelto en música, emoción y magia navideña, anticipa el comienzo de una carrera artística prometedora y suma un hito imborrable a la historia familiar, mientras el público cuenta los días para disfrutar en vivo de “Una Mágica Navidad”.