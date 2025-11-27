Trueno contó el particular método que utilizó para enamorar a Teresa Prettel: “Hay que usar los poderes”

Trueno contó cómo hizo para enamorar a Teresa Prettel

Entre vacaciones, posteos y declaraciones de amor en redes, Trueno y Teresa Prettel se muestran más enamorados que nunca. La modelo acompaña al rapero en diversos compromisos, dejando en claro la fuerza de su vínculo. En ese marco, este miércoles, el artista sorprendió al revelar cómo hizo para enamorar a la española.

Todo comenzó cuando el rapero fue recibido en Nadie dice nada (Luzu Tv). “¿Sos romántico?”, comenzó preguntándole Ángela Torres, a lo que el joven respondió de forma positiva: “La cautivé tirando unas barras. Hay que usar los poderes. A mí lo que más me gustó cuando la conocí a Tes, que es de España y la conocí allá, es que no me conocía, ¿viste? Le chu...un huevo quién era yo. Entonces, me esforcé el doble”.

Luego, el joven continuó relatando la respuesta de la española: “Y me empezó a pinchar, ¿viste?, a ver si rapeaba, qué sé yo. Sí, y ella rapea mejor que yo, eh. Me tiró un par de barras”. Acto seguido, Nico Occhiato le consultó a Prettel cómo había sido el rap de Trueno. “A horas ya de la madrugada me rimó algo con un premio, no sé qué fue. Me dijo: “No sé qué premio, ah, beso”. ¿Te acuerdas de la rima? Yo no. Estábamos los dos tan nerviosos que fue como un beso de chiquitos”, afirmó.

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel durante un show suyo en Sevilla: “Mi wacha es andaluza”

Continuando con la charla, Trueno confesó que la joven tiene buen nivel de rap: “Yo tengo miedo porque es buena, ¿eh? Ella me decía: “Me estás chamuyando”. Le digo: “No, sos buena de verdad, ¿entendés? Rima, tiene ritmo, dice cosas”. No, no cantaste nunca. Por ahora”.

Al ser consultada por su talento en la música, Teresa comentó: “No, o sea, a él le canto, pero en la ducha y... es todo. O sea, me gusta la música. Somos los dos bastante melómanos. Él lo sabe, pero sí me encanta la música. De hecho, la primera conversación que tuvimos cuando nos conocimos fue sobre música y los gustos que teníamos en común”.

Al recordar cómo había sido ese primer encuentro, el rapero destacó: “El primer día estuvimos hablando desde las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana y fue como bueno... Hubo una conexión. Ella es como medio argentina porque tiene muchos amigos acá. Entonces, ¿viste? Me vino a hablar medio argentino, me vino a pedir fernet. Yo dije: “Sos Argentina”.

Teresa Pettrel compartió un video inédito de sus vacaciones con Trueno por Marruecos

El inicio de la relación entre Trueno y Teresa Prettel se convirtió en uno de los temas más comentados del verano europeo. La confirmación pública llegó a principios de septiembre, cuando el artista sorprendió a sus seguidores durante un show en Sevilla al dedicarle una frase a su pareja en plena improvisación: “¿Cómo no me va a gustar el sur si mi wacha es andaluza?”. La declaración, realizada ante una multitud, desató ovaciones y marcó el punto de inflexión tras semanas de rumores y especulaciones.

La presentación en Sevilla no solo sirvió como escenario para la revelación, sino que también mostró a Trueno en un ambiente de cercanía con el público local. Durante su improvisación, el rapero argentino incluyó referencias a la ciudad y a sus seguidores: “Para todos los chavales. Sabes que le damos tranquilos y es lo que vale. Llegó el Truenito, le pega de a poquito. Estamos en Sevilla con todos los primitos, lo sabe”. El momento de mayor entusiasmo se vivió cuando mencionó el origen andaluz de su pareja, confirmando así lo que hasta entonces solo circulaba en redes sociales.

Antes de este anuncio, los seguidores de ambos ya habían detectado señales de un posible romance. Las redes se convirtieron en el principal escenario de las sospechas, con publicaciones que mostraban paisajes marinos similares, videos de inmersiones en aguas cristalinas y detalles que sugerían coincidencias en tiempo y lugar. Estas pistas, sumadas a estilos de edición y emojis compartidos, como el corazón azul, alimentaron los rumores sobre una relación sentimental entre el artista y la modelo.

El verano europeo fue testigo de varios viajes y actividades compartidas por la pareja. Tanto Trueno como Prettel publicaron imágenes desde Mallorca y otros destinos del Mediterráneo. En una de las fotos, el rapero aparece saliendo del mar sobre una roca, mientras que la modelo muestra la vista del agua azul desde el mismo entorno. Además, ambos compartieron videos buceando y explorando el fondo marino, reforzando la percepción de que disfrutaban juntos de sus vacaciones. En una de las historias de Prettel, se escucha la voz de un hombre de fondo, que los seguidores identificaron rápidamente como la de Trueno, y se observa parte del traje de baño negro con un escudo blanco que llevaba el artista.

La oficialización de la relación llegó con una publicación de Prettel en Instagram. En un “dump” de fotos de sus vacaciones, la modelo incluyó una imagen junto a Trueno, en la que ambos aparecen sentados en un auto y formando con sus manos el gesto conocido como corazón coreano. El pie de foto, cargado de complicidad, acompañó la imagen y terminó de confirmar el vínculo ante sus seguidores.

En las semanas posteriores, la presencia de Prettel junto a Trueno se hizo habitual en los conciertos del artista. La modelo acompañó al intérprete de “REAL GANGSTA LOVE” en presentaciones en Ibiza, Málaga, Mallorca y en el Festival de Terramar. Además, la interacción entre ambos en redes sociales se intensificó, con el rapero mostrando su apoyo a las publicaciones de la modelo, a pesar de que en su perfil solo sigue a Leo Messi.