Luego de su renuncia a MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes expresó sus diferencias con Wanda Nara

Valentina Cervantes habló de sus idas y vueltas con Wanda Nara durante Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

La renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity marcó un momento clave en la última edición del certamen televisivo. La influencer, visiblemente emocionada, anunció su salida del programa para reencontrarse con Enzo Fernández y sus hijos en Londres, una decisión que el público conocía, pero que aun así no dejó de conmoverse.

“Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita. Mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, expresó Cervantes entre lágrimas durante la emisión. El momento incluyó palabras de aliento de Wanda Nara y del jurado, quienes destacaron el compromiso y el crecimiento personal de la participante a lo largo del certamen.

En una charla posterior con Vero Lozano, la mamá de Olivia y Benjamín abordó tanto los motivos personales de su partida como los rumores sobre su relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble, me llevo un montón de tips, un montón de cosas. No sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”, aseguró, destacando el impacto positivo de su paso por el programa y el vínculo construido con sus compañeros y el equipo de producción.

Valu Cervantes anunció su salida de MasterChef Celebrity: su despedida entre lágrimas (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Uno de los temas que más atención generó durante la estadía de Cervantes en el programa fue su relación con Wanda Nara. En la charla con Lozano, la influencer abordó de manera directa las especulaciones sobre supuestos conflictos con la conductora. “Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, afirmó. Cervantes describió la relación como la de dos opuestos: “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada en todo”, comparó.

La dinámica entre ambas, según relató Cervantes, estuvo marcada por la diferencia de estilos y la intensidad de Nara en el rol de conductora. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos, pasa y te pregunta algo y vos no es que tenés mala onda, pero querés terminar el plato”, relató, describiendo el clima de tensión y concentración en las instancias finales de cada gala. No obstante, también reconoció gestos positivos de Nara: “Cuando hicimos la hamburguesa, me ayudó ella porque era justo la hamburguesa de ella. Y me ayudó para ver cómo era bien la mayonesa, que a ella le gustaba que yo no sabía”.

La foto que publicó Wanda Nara con Valu Cervantes tras su renuncia a MasterChef (Instagram)

La repercusión mediática de la supuesta disputa entre Cervantes y Nara se amplificó en redes sociales y programas de espectáculos. En una emisión previa, Nara abordó los rumores de manera frontal: “Y aprovecho aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas”, afirmó, negando cualquier tipo de vínculo con Enzo Fernández. “Inventos. Bienvenida a la fama. Es así”, sentenció la conductora. Cervantes, por su parte, minimizó el asunto y reiteró: “No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí”.

Los rumores se habían disparado por supuestos mensajes de la rubia al futbolista del Chelsea. Cervantes fue categórica: “No, que yo sepa, no he visto ningún mensaje”. Además, aclaró que su pareja nunca le mencionó nada al respecto: “A mí Enzo nunca me habló de nada. No, nunca me habló de nada de eso”. La influencer explicó que se enteró del rumor a través de clips que le enviaron familiares, ya que no suele mirar televisión en su casa, y consideró innecesario consultar el tema con su pareja.

Instalada hace días ya en Londres, Cervantes no reaccionó en sus redes al programa en el que se vio su despedida. En tanto, Wanda compartió una imagen de ambas en el certamen, con un corazón a modo de saludo y dos sonrisas para disipar cualquier tipo de rumor.