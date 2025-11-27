Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez recibieron buenas noticias (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina estuvo marcada por un giro inesperado: Valentina Cervantes, influencer y pareja del futbolista Enzo Fernández, anunció su renuncia voluntaria al certamen para reencontrarse con su familia en Londres. Esta decisión, motivada por razones personales, llevó al jurado a suspender la eliminación de cualquier otro participante esa noche.

La velada comenzó con los concursantes que portaban el delantal negro enfrentando la presión de la gala de eliminación. Tras la evaluación de los platos, el jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, fue llamando a los participantes para comunicarles su continuidad. Alex Pelao y Sofía Martínez recibieron elogios por sus presentaciones, mientras que Eugenia Tobal, el Turco Husaín y Emilia Attias también aseguraron su permanencia. El momento de mayor tensión llegó cuando Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez quedaron como los principales candidatos a abandonar la competencia, tras una devolución crítica de Donato de Santis.

La influencer tomó la decisión de abandonar el certamen culinario priorizando el bienestar de sus hijos y su pareja

En ese contexto, Cervantes pidió la palabra visiblemente emocionada y comunicó su decisión de dejar el programa. “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita. Mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, expresó entre lágrimas. La influencer, que reside en Londres junto a Fernández y sus hijos, explicó que la distancia familiar se volvió insostenible y que priorizaba el bienestar de sus pequeños.

La reacción en el estudio fue inmediata. Wanda Nara, conductora del ciclo, se acercó para consolar a Cervantes y le aseguró: “No te pongas mal. Sabés que las puertas de este programa y de este canal están siempre abiertas para vos. Sé lo difícil que es a veces acompañar a un deportista”. Nara también destacó la importancia de la familia y el cariño que el equipo le tomó a la participante durante su paso por el reality.

La modelo y pareja de Enzo Fernández compartió su tristeza. El video (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El jurado se sumó a las palabras de apoyo. Betular subrayó el crecimiento personal y profesional de Cervantes: “Sos una persona y madre excepcional. MasterChef pierde una gran competidora pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, has demostrado un gran crecimiento”. Martitegui, por su parte, celebró el desafío que implicó para la influencer su participación en televisión y remarcó: “Valu, fue una gran alegría conocerte. Desde el principio sentí que estabas dando un gran paso personal y fuiste creciendo. A mí me presentaron a la esposa de Enzo Fernández, y ahora para todos nosotros sos Valu”. De Santis lamentó no haber podido conocerla más a fondo, pero valoró su entrega: “Nos faltó conocerte un poco más. Das mucho en la cocina, estás siempre muy quietita. Te vamos a extrañar. En algún momento, te esperamos con mucho gusto”.

Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez recibieron buenas noticias por la salida voluntaria de Valu Cervantes (MasterChef Celebrity, Telefe)

La salida de Cervantes, que ya se había anticipado por sus publicaciones desde Londres, se vivió con una fuerte carga emotiva. Abrazada por Nara y sus compañeros, la influencer agradeció al equipo y al público: “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble, me llevo un montón de tips, un montón de cosas. No sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”.

Tras la renuncia, el jurado decidió que no era el momento para una segunda despedida. Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez, quienes habían quedado en riesgo de eliminación, recibieron la noticia de que continuarían en el certamen. El anuncio desató una celebración entre los concursantes, que festejaron la permanencia de todos en una noche que, pese a la emotividad, terminó con un clima de alivio y alegría.

El paso de Valentina Cervantes por MasterChef Celebrity concluyó con un reconocimiento a su esfuerzo y a la transformación personal que vivió en el programa, dejando una huella tanto en el certamen como en sus compañeros. Su experiencia en el reality representó un desafío y un cambio significativo en su vida, consolidando su presencia más allá de su vínculo familiar.