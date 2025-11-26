El encuentro de Ibai Llanos con Bizarrap y Daddy Yankee antes de su histórico show en en el Estadio Bernabéu

Ibai Llanos compartió una comida íntima con Bizarrap y Daddy Yankee antes del histórico show en el Bernabéu (Video: YouTube)

Horas después del histórico show de medio tiempo en el Santiago Bernabéu —donde Bizarrap se convirtió en el primer argentino en presentarse en un evento de la NFL y Daddy Yankee regresó a un escenario masivo— salió a la luz una anécdota que los fans celebraron en redes: los artistas habían compartido una comida íntima con Ibai Llanos en Madrid. El video, grabado antes del show pero publicado cuando el éxito ya era un hecho, reveló cómo se vivió la previa de uno de los eventos musicales más comentados del año.

En esa mesa de Juana la Loca, el streamer confesó que estaba impactado por el encuentro: “Hoy voy a comer tortilla con Bizarrap y con Daddy Yankee, el auténtico y el histórico”, decía, todavía sorprendido, mientras el puertorriqueño le respondía con su sello: “Ibai, ¿qué hay, papá? Bendiciones”. El español admitió que la situación le generaba impresión: “Me da mucha impresión estar aquí”. Daddy, con la naturalidad de quien conoce el peso de la fama, lo descomprimió: “Ya no, porque ya… pero la primera vez sí, tenía mucho aura”.

Mientras compartían la tortilla favorita de Bizarrap —que él mismo recomendó: “A mí me encanta”—, los tres comentaban la magnitud del show que estaba por venir, aunque en el momento del estreno ya había ocurrido: “Estamos a unas horas de vuestro show en la NFL… vais a estar en el Bernabéu esta misma tarde”, les decía Ibai. Bizarrap recordó la prueba de sonido: “Es la primera vez que se hace. Estábamos haciendo la prueba y es tremendo, es imponente”. Daddy coincidió: “Espectacular el estadio”.

Bizarrap se convirtió en el primer argentino en actuar en un evento de la NFL, marcando un hito en la música internacional (EFE/JuanJo Martín)

En esa misma charla surgió uno de los temas más comentados del show: las quejas por el volumen en el nuevo Bernabéu. Bizarrap reveló entre risas que había visto críticas en redes: “Hay una página que se llama ‘Ruidos Bernabéu’ y ponía: ‘Ya en la prueba de sonido se están pasando de decibeles’”. Daddy, sorprendido, reaccionó divertido: “¿De verdad? No sabía eso”.

La conversación derivó en la trastienda de la Music Session con Daddy Yankee, que días antes había revolucionado las plataformas. “Trabajar con Biza fue una experiencia… muy talentoso”, contó el puertorriqueño. Bizarrap, por su parte, reveló que la colaboración había tenido una historia larga: “En 2021 nos juntamos primero y habíamos probado una canción, pero estabas ronco. Hicimos algo improvisado… y nunca lo grabamos. Pasaron cuatro años”. Finalmente, la versión definitiva había surgido casi de manera espontánea: “Vos querías una canción con trompetas. Y salió fluido, rápido”, explicó el productor.

Ibai, que sigue la carrera del argentino desde sus inicios, le recordó un viejo tuit de 2018: “Se viene una nueva sección en el canal”. Bizarrap lo reconocía al instante: “La primera Session fue en noviembre de 2018”. El streamer remató la escena como una película: “Bueno, ahora estás comiendo tortilla con Daddy Yankee”.

Daddy Yankee regresó a los escenarios masivos y habló sobre su presente espiritual y su fe cristiana (Ben Liebenberg/NFL)

La ronda de tuits antiguos incluyó otra perlita viral: un mensaje de 2009 donde Daddy admitía su fanatismo gamer. “Call of Duty está increíble. Perdonen, tenía que expresarlo”, decía el post. “Estaba tan adicto que no quería trabajar, quería estar jugando todo el tiempo”, confesó entre carcajadas.

El almuerzo también dejó espacio para hablar del presente espiritual del “Rey del Reggaetón”, que hoy combina música con fe: “Ahora estoy compartiendo mi mensaje de Jesús con todo el mundo. No imponiéndolo, compartiéndolo”, explicó. Recordó que esa conexión venía desde la niñez: “Desde que tenía diez años iba solo a la iglesia. Algo sentía”. Y reveló un dato que sorprendió incluso a Ibai: “Voy semanal a mi iglesia pentecostal. Allí soy el baterista… malo, pero trato de ayudar”.

La escena se cerró con los tres riéndose y comentando lo que, horas después, se convertiría en uno de los shows más vistos del año, transmitido a más de 150 países. Daddy se despidió con la tranquilidad del trabajo cumplido: “Nos podríamos haber quedado mucho más tiempo, pero tenemos que ir al show”.