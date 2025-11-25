Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

Cinthia Fernández contó el motivo por el que se arrepiente de haber usado el hilo dental

Después de una extensa carrera en la pista del Bailando, y de destacarse en diversas producciones de fotos por su físico, Cinthia Fernández sorprendió al confesar que reniega de una de las etapas que marcó su vida: la del hilo dental. La mediática manifestó que reniega de su pasado y reflexionó sobre su presente, su rol como madre.

“Sueño que mis hijas tengan una herramienta, como por ejemplo es el idioma, que yo no la tuve, para ver si tienen más posibilidades”, expresó Fernández al referirse a sus hijas, en el programa La Mañana con Moria (Eltrece), quienes están próximas a finalizar la primaria. Su comentario abrió la puerta a una charla sobre las oportunidades y los caminos elegidos en la vida de sus pequeñas: Charis, Bella y Francesca Defederico.

La conductora, fiel a su estilo directo, intervino con una observación sobre el pasado de la invitada: “Pero vos tuviste posibilidades con el hilo dental también, mi amor”. La referencia al vestuario que Fernández popularizó en sus años de mayor exposición mediática sirvió de disparador para que la panelista profundizara en su cambio de perspectiva.

Así fue el cierre de campaña de Cinthia Fernández en 2021

“Yo reniego de eso. Lo que hice en su momento fue marketing, no es algo que esté orgullosa, no es algo de lo que mis hijas van a estar orgullosas, pero bueno... La verdad es que no me da orgullo ver cosas mías”, confesó la mediática, marcando distancia con aquella etapa de su carrera. La conversación derivó en el recuerdo de su campaña para diputada nacional, en la que bailó frente al Congreso mostrando su cuerpo, episodio que la propia panelista calificó sin rodeos: “Fue un papelón”.

La conductora retomó la palabra para indagar sobre el origen de este cambio en la postura de la panelista: “¿¡Pero qué te lavó la cabeza, mi amor!? ¿¡Estudiar abogacía!? No te digo orgullosa, pero ¿por qué te sentís que hay tanto cambio? Yo me acuerdo que te presentaste como que ya no estás con cu... al aire”. Ante la consulta, Fernández explicó: “No es algo que me sienta orgullosa, porque hoy estudiando veo como un lado más serio de la vida, que ahí necesito otra cosa”.

Casán defendió la libertad de mostrar el cuerpo y cuestionó los prejuicios sociales que pesan sobre las mujeres que lo hacen: “Bancate a vos misma, mostrar el cu... no te saca lo que tenés en la cabeza ni la personalidad. Al final caés en el prejuicio de los demás hacia vos. Hay un prejuicio de las mujeres que tenemos buen lomo y los mostramos, que no tenemos que tener nada en la cabeza”.

Cinthia Fernández habló sobre el futuro de sus hijas (Candela Teicheira)

En el cierre del intercambio, la conductora instó a Fernández a valorar su personalidad y sus capacidades más allá de la imagen, subrayando que la autenticidad y la inteligencia no dependen de la exposición física.

En 2021, la mediática se había postulado como legisladora. “Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención”, fue su lema de campaña cuando se postuló para el cargo político. Y en un clip que grabó para tal fin, la actriz, modelo y panelista se vistió de negro al estilo tanguera pero con tanga y portaligas, y frente al Congreso grabó una versión del clásico “Se dice de mí”, de Tita Merello.

“Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, canta Fernández en el clip al tiempo que se arranca la falda. “Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir, hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así. Voy por ahí”, sigue la canción.

En ese entonces, de llegar al Parlamento, Cinthia había prometido luchar por distintas problemáticas relacionadas con los conflictos familiares, como las demoras en la Justicia para definir la cuota alimentaria. Pero la gente no acompañó con su voto y el sueño de ocupar una banca quedó trunco.