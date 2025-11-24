Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo” (Instagram)

Hace pocos días, Johnny Depp se despidió de la Argentina, luego de disfrutar de días en los que fue homenajeado y disfrutó de placeres, como un turista más, de salidas a la cancha de Boca. A través de sus redes, Vero Lozano compartió fotos inéditas de la estrella de Piratas del Caribe y El hombre manos de tijeras de entrecasa, junto a su marido Corcho Rodríguez y a los distintos eventos a los que asistió.

“10 días con J and B. Johnny y Beechy. ¡Hicimos de todo, fuimos a la cancha de Boca, a La Plata, a la premier de Modigliani, tres días en Montparnasse, viniste a mi lugar de trabajo y fui feliz!“, escribió la conductora, encantada en una publicación que se llenó de miles de likes y comentarios, mientras mencionaba a Beechy Colclough, amigo y terapeuta del actor.

Johnny Depp y Corcho Rodríguez arriba de un vehículo (Instagram)

Johnny Deep, en su faceta como músico, tocando la guitarra

Una comida en el jardín de la casa de Vero Lozano y Corcho Rodríguez junto a Johnny Deep y el terapeuta estadounidense Beechy Colclough

“Vi el amor de tu público, porté cartitas, dibujos y regalos llenos de amor para vos. Canto, tatoo y tragos. Beechy mi compañero de desayuno, café, juguito y medialunas. JR en todo y Gina en los detalles y estresada”, afirmó, para concluir en inglés con un “te vamos a extrañar, ahora puedo dormir como vos”, dando entender la intensa agenda que manejó el intérprete en su paso por el país.

En las imágenes, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) publicó fotografías del protagonista de Charlie y la fábrica de chocolates en donde aparece relajado, compartiendo comidas en el jardín junto a Beechy Colclough y disfrutando de momentos distendidos. Una de las imágenes más comentadas lo muestra tocando la guitarra, reflejando su conocida pasión por la música. Además, se lo ve interactuando con Copito, el perro de Lozano, quien descansa en su falda, y posando junto a Rodríguez arriba de un vehículo.

La conductor junto a Johnny Depp y el actor Riccardo Scamarcio en la premier en La Plata de Modigliani, tres días en Montparnasse

Johnny Depp y Corcho Rodríguez, una amistad unida por su pasión por la música

Copito, el perro de Vero Lozano, en la falda del protagonista de Piratas del Caribe y Charlie y la fábrica de chocolate

Las actividades compartidas durante la estadía del actor en el país incluyeron encuentros musicales y visitas a lugares emblemáticos. Depp participó de una comida al aire libre en la casa de Lozano y Rodríguez, donde también estuvo presente Colclough. El recorrido continuó con una visita a la cancha de Boca Juniors, donde el actor fue recibido por Juan Román Riquelme, presidente del club, quien le entregó una camiseta personalizada y compartió un abrazo con Lozano. Otra postal destacada lo muestra en la premier en La Plata de “Modigliani, tres días en Montparnasse”, acompañado por la conductora y el actor Riccardo Scamarcio.

Vero Lozano compartió con sus seguidores fotos del paso del actor por la Argentina

Johnny Depp fue galardonado como "Visitante ilustre" en La Plata

Johnny Depp y Beechy Colclough descansando en el jardín de la casa de Vero Lozano y Corcho Rodríguez

La presencia de figuras reconocidas en el entorno de Depp durante su visita subraya la conexión del actor con el ámbito cultural y deportivo local. Corcho Rodríguez aparece en varias imágenes junto al actor, evidenciando una relación de amistad cimentada en la afinidad musical. Beechy Colclough también formó parte de los encuentros íntimos, mientras que Scamarcio se sumó en el evento cinematográfico en La Plata. Riquelme, por su parte, protagonizó uno de los momentos más simbólicos al obsequiarle la camiseta de Boca.

En La Plata Johnny Depp dio una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá

El abrazo de Juan Román Riquelme con Vero Lozano en la visita de Depp a la cancha de Boca

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, le entregó una camiseta Johnny Depp con su nombre

Durante su paso por La Plata, Depp fue distinguido como Visitante ilustre y ofreció una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde compartió su experiencia artística con el público local. Estos reconocimientos y actividades públicas se sumaron a los momentos privados capturados en el álbum, completando el retrato de una visita marcada por la cercanía y la interacción con referentes argentinos.

La publicación de Lozano no solo expone la dimensión personal de la visita de Depp, sino que también, pone en relieve la relación de confianza y camaradería entre los protagonistas. La frase elegida por la conductora para titular el álbum, “Hicimos de todo”, resume el espíritu de una estadía en la que la música, el cine y el deporte sirvieron de puente entre culturas y amistades.