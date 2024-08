Melody Luz y Alex Caniggia, envueltos en una polémica por no mostrar a su hija

Melody Luz explicó por qué no muestra a su hija

Hace sólo unos días, Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, cumplió su primer año. Como ocurre en estos casos, se realizó una espectacular fiesta temática que fue ampliamente compartida en sus redes sociales. El evento se llevó a cabo en un salón decorado como un mágico bosque y la mayoría de los comentarios versaban en saludos y felicitaciones a la cumpleañera. Sin embargo, en medio de la celebración, surgieron críticas hacia la pareja por su decisión de no mostrar el rostro de la niña en las imágenes.

Tantas fueron las voces que se alzaron en contra de la decisión de los padres, que fue la propia Melody quien en las últimas horas respondió enfáticamente a las quejas, al explicar que su elección está motivada por la necesidad de proteger la privacidad y seguridad de su hija. “No tengo los ovarios a punto de explotar, los tengo ya explotados, creo. O sea. ya me rompieron bastante las pelotas, para ser clara y concisa, con el siguiente tema, y con otras cosas también”, comenzó su relato, exponiendo desde el principio y de manera enfática su malestar.

“Me tienen un poco harta cuestionando por qué no muestro a mi hija en redes sociales. Para empezar, es porque soy la madre y así lo elijo, y si creo que está bien, me parece que no debería de cuestionarse, ¿no?”, señaló al dejar en claro su autoridad al momento de decidir sobre todo lo que concierne a su hija.

El video del primer cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz

Sin dejar de lado el fastidio, continuó expresando que “la gente es muy metida y le gusta hablar al pedo, así que a esa gente que le gusta hablar al pedo vamos a intentar a ver si les entra y les queda ahí”, enfatizó, y aclaró su punto de vista: “Exponer a menores en redes sociales me parece que no sabemos las consecuencias que tienen, creo que confiamos que la mayoría de las personas son buenas, y me encantaría creer que son buenas. Y creo que aún así no la mostraría”, manifestó Luz,

La medida de cubrir el rostro en fotos con emojis o recortes, utilizada frecuentemente por celebridades para evitar la exposición de sus hijos, responde a la idea de que los niños aún no tienen la capacidad de elegir si quieren o no ser parte de las plataformas digitales. “No la muestro porque ella no tiene el poder de elección. Si el día de mañana me dice ‘mamá, ¿por qué subiste esta foto mía o esta cara mía si yo no quería?’, tendría que responderle que tiene razón”, añadió.

Las fotos del primer cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz

Los seguidores de la pareja manifestaron su curiosidad por conocer a la pequeña, lo que llevó a algunos a reclamarles insistentemente a Melody y Alex. Sin embargo, la bailarina insiste en que mantener la privacidad de Venezia es primordial. Por otro lado, mencionó el caso de su pareja, hijo del exfutbolista Claudio Caniggia y la mediática Mariana Nannis, quien desde niño estuvo expuesto mediáticamente sin tener el poder de decidir, un hecho que lo marcó de por vida.

Luz también se refirió a la sexualización de los menores en redes sociales y criticó la naturalidad con la que se comparte contenido infantil online. “Deberíamos cuestionar esas cosas, y no por qué yo no muestro a mi hija”, puntualizó. Finalmente, la bailarina ofreció una alternativa a los seguidores ansiosos por conocer a la menor. “Si me cruzan en la calle, les muestro la cara con todo el orgullo del mundo porque es hermosa y estoy súper orgullosa de mi creación. Pero en redes, por el momento, no”, sentenció.