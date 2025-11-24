Evangelina Anderson vibró con el regreso de Bandana en una noche que revivió la magia pop

Evangelina Anderson asistió al evento donde cantó Bandana y disfrutó de sus irónicos temas (Instagram)

La magia del pop volvió a encenderse el domingo por la noche cuando Bandana regresó a los escenarios en una cita cargada de nostalgia y euforia. En el marco de una fiesta en el boliche Moscú, a orillas de la Costanera porteña, el emblemático grupo integrado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha concretó un reencuentro largamente esperado por sus fans. La convocatoria fue rotunda y, entre el público que vibró con cada tema, se destacó Evangelina Anderson, que no quiso perderse la noche en la que la banda volvió a reencontrarse con sus seguidores.

Entre las caras conocidas del público, una fan de lujo también vivió la fiesta como una seguidora más: Evangelina. La modelo y conductora asistió acompañada por su amiga Majo Martino y sus hermanas, Jazmín y Celeste Paternó. A través de sus historias de Instagram, Evangelina compartió el fervor de la noche y demostró que, como miles de otros presentes en el recinto, no pudo contener la emoción al escuchar en vivo los clásicos de su adolescencia. Videos, fotos y gritos acompañaron cada hit: mientras las Bandana interpretaban “Maldita noche”, el grupo de amigas coreaba y saltaba, replicando la energía de las propias artistas sobre el escenario.

El entusiasmo no terminó allí: después del show, Evangelina y el resto del grupo lograron sacarse una foto con Lissa, uno de los momentos más celebrados de la noche y que Anderson musicalizó con el mismo tema que volvió locos a los fans en Moscú. Una noche llena de recuerdos, selfies, música y complicidad femenina, que sirvió para confirmar que Bandana sigue despertando pasiones y sumando generaciones de seguidoras.

Evangelina, sus hermanas y Majo posaron junto a Lissa Vera

La expectativa por el regreso había ido creciendo durante todo el fin de semana, alimentada por las propias integrantes del grupo. Desde sus cuentas personales, cada una compartió ensayos, detalles de estilo, sesiones de maquillaje, referencias al backstage y mensajes a sus fanáticos. “Es hoy, es hoy, es hoy”, repetía Lourdes mientras su equipo la preparaba para el gran encuentro. Lissa Vera, fiel a su sello de nostalgia, publicó un collage donde se ve a las Bandana en sus distintas etapas: una foto de 2003, otra de 2016 y la más reciente, de 2025. Valeria Gastaldi transmitió felicidad pura desde el ensayo: “Todo es felicidad”. Virginia eligió un tono espiritual y habló de “magia, guía y hermandad”, disparando una catarata de comentarios de fans que celebran esa conexión eterna.

El setlist que prepararon para la noche fue un viaje en el tiempo y una celebración de lo mejor del pop argentino. La apertura, con “12 horas” y una breve intro especial, desató la euforia del público. Le siguieron una catarata de éxitos: “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo” y, como gran cierre, “Llega la Noche”, ese hit que en 2002 hizo saltar a preadolescentes y que este domingo volvió a emocionar a quienes crecieron con sus canciones.

Las integrantes de Bandana se juntaron para celebrar sus 25 años de carrera (Captura de video de Instagram)

Cada tema fue recibido con ovaciones y una marea de voces que repitieron las letras de memoria, recordando cómo los hits de Bandana fueron banda sonora de fiestas, viajes y amistades hace más de 20 años. Las coreografías originales también tuvieron su espacio, modernizadas pero fieles al espíritu con el que nacieron, logrando que la energía y la complicidad entre las cuatro siguiera intacta. Luces rojas, moradas y azules acompañaron cada interpretación, aportando un clima eléctrico y festivo que envolvió a todo el boliche.