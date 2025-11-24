Teleshow

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

El chef y jurado del certamen expresó su descontento con la presentación de los concursantes, resaltando la importancia de los detalles visuales en la alta cocina

Guardar

La noche del domingo en Masterchef Celebrity estuvo marcada por un error colectivo inesperado: varios participantes eligieron platos hondos y oscuros para presentar su raviolón Nino Bergese, lo que generó una reacción inmediata y crítica de Damián Betular. Esta decisión convirtió la elección de la vajilla en el centro de atención, provocando un ambiente de humor y sorpresa tanto entre los concursantes como en el set.

Damián Betular destacó la importancia
Damián Betular destacó la importancia de la vajilla en la presentación del raviolón Nino Bergese durante la gala

El desafío de la jornada consistía en preparar un raviolón con manteca de salvia, un plato que exigía precisión en sabor y presentación. Al momento de mostrar sus creaciones, Marixa Balli fue la primera en pasar al frente, presentando su pasta en un plato hondo. Los chefs coincidieron en que, aunque la mayoría de las pastas pueden servirse en platos hondos, el raviolón es la excepción, lo que desató risas entre los participantes al darse cuenta de que varios habían cometido el mismo error.

La elección incorrecta de platos
La elección incorrecta de platos por parte de Marixa Balli, Cachete e Ian Lucas se convirtió en el centro de la noche

La conductora Wanda Nara intervino preguntando si había algo peor que usar un plato hondo para esa preparación. Betular respondió que aún peor era elegir un plato negro, lo que intensificó el ambiente distendido y llevó a Susana Roccasalvo y Cachete a reírse abiertamente. Las bromas sobre la elección de la vajilla continuaron durante la noche, reforzando la complicidad entre jurado y concursantes.

Betular demostró cómo un plato
Betular demostró cómo un plato blanco, grande y chato realza la apariencia del raviolón en Masterchef Celebrity

La situación se repitió cuando Ian Lucas presentó su plato. Betular expresó su deseo de que los siguientes participantes no hubieran optado por el mismo tipo de plato que el youtuber, calificando la elección como “terrible”. Marixa y Cachete, lejos de ocultar su error, mostraron entre risas que también habían elegido platos hondos y oscuros, manteniendo el tono humorístico de la velada.

El episodio de Masterchef Celebrity
El episodio de Masterchef Celebrity evidenció que la presentación y la vajilla pueden transformar la experiencia culinaria

Al llegar el turno de Cachete, el participante intentó anticipar la crítica llevando un plato chato extra. Betular, en tono de broma, amagó con lanzarlo, mientras Wanda Nara señalaba que la devolución ya era previsible. Tras degustar la receta Betular destacó que, en términos de estética, sabor y proporción, el plato era excelente, pero subrayó la importancia de la presentación y sugirió que el resultado habría sido aún más destacado en un plato más amplio y claro. Para ilustrar su punto, propuso buscar un plato blanco, grande y chato, y demostró cómo la elección de la vajilla podía realzar la apariencia del plato.

La evaluación del jurado valoró
La evaluación del jurado valoró el sabor y la técnica, pero subrayó la relevancia de la presentación en la competencia

La evaluación final del jurado mantuvo el foco en la calidad culinaria y la presentación. Germán Martitegi valoró el sabor y el punto de cocción, aunque señaló la falta de emulsión y, tras ajustar su calificación, otorgó un 7. Donato de Santis consideró que la puntuación no debía bajar a 6 y estableció un 7,50 como nota definitiva.

El episodio evidenció que, más allá del sabor y la técnica, la presentación de platos y la elección de la vajilla pueden transformar una preparación destacada en una experiencia visualmente memorable.

El camino a la actuación de Betular

Damián Betular habló de su debut actoral como Edna Turnblad

Damián Betular afronta un nuevo desafío profesional con su debut en el teatro musical, donde interpretará a Edna Turnblad en la superproducción Hairspray en Buenos Aires.

El reconocido chef, conocido por su presencia en televisión, experimentó una transformación física y artística para asumir este papel central en la obra. El proceso de preparación de Betular incluyó meses de clases de actuación, canto y baile, así como una adaptación integral de su imagen. En las imágenes difundidas, se lo ve con una peluca voluminosa castaño rojizo, maquillaje llamativo y un vestido plateado cubierto de lentejuelas, acompañado de una capa de plumas en tonos pastel y un collar de perlas grandes.

De la cocina al escenario,
De la cocina al escenario, Betular se convierte en Edna: maquillaje, lentejuelas y una historia de sueños postergados que renacen junto a Tracy Turnblad

La dirección general de la puesta en escena está a cargo de Fer Dente. El musical, originario de Broadway, es reconocido por su mensaje de inclusión y diversidad, y narra la historia de Tracy Turnblad, una joven que lucha por la igualdad y la aceptación, con Edna como figura clave en la trama. Durante su programa de streaming en Olga, el chef expresó su entusiasmo por este nuevo reto: “Es un checklist gigante que me da la vida que ahora digo: ‘Bueno, me voy a preparar para hacer humildemente esto’”.

La preparación de Betular incluyó
La preparación de Betular incluyó meses de clases de actuación, canto y baile para su papel en el musical.

Además, destacó la importancia de estar a la altura de un personaje que, según sus palabras, “es una soñadora, que dejó sus sueños de lado y todo. Y a medida que va pasando la obra, ella va ganando cosas gracias a su hija”. La expectativa en torno al debut de Betular crece, ya que dará vida a uno de los personajes más entrañables del teatro musical, en una producción que promete grandes canciones, emoción y un mensaje vigente sobre la libertad de ser uno mismo.

Temas Relacionados

Masterchef CelebrityDamián BetularWanda NaraPresentación de platosVajilla en gastronomíaRaviolón Nino BergeseCachete SierraMarixa BalliIán Lucas

Últimas Noticias

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

A pocas horas de subir sus historias con su novio, se encontraron clips de la actriz con Benjamín Vicuña en 2019 en una situación similar

La China Suárez aseguró que

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron con un divertido baile que encendió a sus seguidores

La pareja compartió su coreografía frente al espejo al ritmo de Madonna y conquistó sus fans con gestos cómicos, miradas y mucho amor

Flor Jazmín Peña y Nico

Ana Rosenfeld opinó sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: “Lo hace por resentimiento y por despecho”

La exabogada y amiga de la empresaria analizó la dinámica entre la actriz y el delantero, a quien afirmó que “conoce bien hace 16 años”

Ana Rosenfeld opinó sobre la

La China Ansa mostró la intimidad del álbum familiar a un mes del nacimiento de su segundo hijo Rafael

Entre siestas, caos y juegos de hermanos, la conductora compartió un recopilado de imágenes sobre cómo cambió su hogar con la llegada del bebé

La China Ansa mostró la

Gastón Pauls habló de la relación de su hija Muna con su novio: “Más que celoso disfruto de su crecimiento”

El actor relató cómo vive este nuevo presente con la adolescente de 16 años que tuvo junto a Agustina Cherri

Gastón Pauls habló de la
DEPORTES
Faustino Oro, el niño récord

Faustino Oro, el niño récord del ajedrez, va por una nueva hazaña en Buenos Aires

La historia de Vijay Amritraj, el tenista que conquistó Hollywood tras vivir los cuartos de final en Wimbledon

Vestuarios compartidos y nuevos desafíos familiares: así LeBron y Bronny James hacen historia en los Lakers

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

La burla del asesor de Red Bull a Norris y McLaren que encendió la pelea por el título de la F1

TELESHOW
La China Suárez aseguró que

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron con un divertido baile que encendió a sus seguidores

Ana Rosenfeld opinó sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: “Lo hace por resentimiento y por despecho”

La China Ansa mostró la intimidad del álbum familiar a un mes del nacimiento de su segundo hijo Rafael

Gastón Pauls habló de la relación de su hija Muna con su novio: “Más que celoso disfruto de su crecimiento”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump elogió el vínculo

Donald Trump elogió el vínculo con China tras su llamada con Xi Jinping y anunció que viajará a Beijing en abril

Se terminó lo “woke”: es el turno de la rabia

“Cartas para la vida”: el libro que transforma la angustia en esperanza con las enseñanzas del Rebe de Lubavitch

El cine de remate: salen a la venta guiones inéditos de David Lynch y reliquias de Hollywood

Londres prepara un impuesto turístico: el gobierno prevé una recaudación millonaria