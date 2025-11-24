Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

La noche del domingo en Masterchef Celebrity estuvo marcada por un error colectivo inesperado: varios participantes eligieron platos hondos y oscuros para presentar su raviolón Nino Bergese, lo que generó una reacción inmediata y crítica de Damián Betular. Esta decisión convirtió la elección de la vajilla en el centro de atención, provocando un ambiente de humor y sorpresa tanto entre los concursantes como en el set.

El desafío de la jornada consistía en preparar un raviolón con manteca de salvia, un plato que exigía precisión en sabor y presentación. Al momento de mostrar sus creaciones, Marixa Balli fue la primera en pasar al frente, presentando su pasta en un plato hondo. Los chefs coincidieron en que, aunque la mayoría de las pastas pueden servirse en platos hondos, el raviolón es la excepción, lo que desató risas entre los participantes al darse cuenta de que varios habían cometido el mismo error.

La conductora Wanda Nara intervino preguntando si había algo peor que usar un plato hondo para esa preparación. Betular respondió que aún peor era elegir un plato negro, lo que intensificó el ambiente distendido y llevó a Susana Roccasalvo y Cachete a reírse abiertamente. Las bromas sobre la elección de la vajilla continuaron durante la noche, reforzando la complicidad entre jurado y concursantes.

La situación se repitió cuando Ian Lucas presentó su plato. Betular expresó su deseo de que los siguientes participantes no hubieran optado por el mismo tipo de plato que el youtuber, calificando la elección como “terrible”. Marixa y Cachete, lejos de ocultar su error, mostraron entre risas que también habían elegido platos hondos y oscuros, manteniendo el tono humorístico de la velada.

Al llegar el turno de Cachete, el participante intentó anticipar la crítica llevando un plato chato extra. Betular, en tono de broma, amagó con lanzarlo, mientras Wanda Nara señalaba que la devolución ya era previsible. Tras degustar la receta Betular destacó que, en términos de estética, sabor y proporción, el plato era excelente, pero subrayó la importancia de la presentación y sugirió que el resultado habría sido aún más destacado en un plato más amplio y claro. Para ilustrar su punto, propuso buscar un plato blanco, grande y chato, y demostró cómo la elección de la vajilla podía realzar la apariencia del plato.

La evaluación final del jurado mantuvo el foco en la calidad culinaria y la presentación. Germán Martitegi valoró el sabor y el punto de cocción, aunque señaló la falta de emulsión y, tras ajustar su calificación, otorgó un 7. Donato de Santis consideró que la puntuación no debía bajar a 6 y estableció un 7,50 como nota definitiva.

El episodio evidenció que, más allá del sabor y la técnica, la presentación de platos y la elección de la vajilla pueden transformar una preparación destacada en una experiencia visualmente memorable.

El camino a la actuación de Betular

Damián Betular afronta un nuevo desafío profesional con su debut en el teatro musical, donde interpretará a Edna Turnblad en la superproducción Hairspray en Buenos Aires.

El reconocido chef, conocido por su presencia en televisión, experimentó una transformación física y artística para asumir este papel central en la obra. El proceso de preparación de Betular incluyó meses de clases de actuación, canto y baile, así como una adaptación integral de su imagen. En las imágenes difundidas, se lo ve con una peluca voluminosa castaño rojizo, maquillaje llamativo y un vestido plateado cubierto de lentejuelas, acompañado de una capa de plumas en tonos pastel y un collar de perlas grandes.

La dirección general de la puesta en escena está a cargo de Fer Dente. El musical, originario de Broadway, es reconocido por su mensaje de inclusión y diversidad, y narra la historia de Tracy Turnblad, una joven que lucha por la igualdad y la aceptación, con Edna como figura clave en la trama. Durante su programa de streaming en Olga, el chef expresó su entusiasmo por este nuevo reto: “Es un checklist gigante que me da la vida que ahora digo: ‘Bueno, me voy a preparar para hacer humildemente esto’”.

Además, destacó la importancia de estar a la altura de un personaje que, según sus palabras, “es una soñadora, que dejó sus sueños de lado y todo. Y a medida que va pasando la obra, ella va ganando cosas gracias a su hija”. La expectativa en torno al debut de Betular crece, ya que dará vida a uno de los personajes más entrañables del teatro musical, en una producción que promete grandes canciones, emoción y un mensaje vigente sobre la libertad de ser uno mismo.