Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

El Martín Fierro Latino, un premio que no para de expandirse tanto en rubros como en regiones

Este domingo 23, Miami vuelve a convertirse en la capital del talento latino con una nueva edición del Martín Fierro Latino 2025, una celebración que reúne a las figuras más destacadas de la televisión, la radio y las plataformas digitales de nuestra región.

Todo comenzará desde las 21hs, cuando las celebrities empiecen a surcar la red carpet, con transmisión de América TV, segmento conducido por Andrea Estévez y Alejandro Dávalos, quienes recibirán a las estrellas invitadas y a los nominados en un marco de glamour y elegancia.

Luego, a las 22hs dará inicio la ceremonia principal, a cargo de Ronen Suarc, quien guiará una noche pensada para homenajear el trabajo, la dedicación y la creatividad de la comunidad audiovisual latina. El evento también podrá seguirse en vivo a través de DNEWS en DIRECTV por la señal DSHOW —especializada en conciertos y entrevistas—.

La gala será en el Hotel JW Marriott de Brickell, Miami, donde se espera la llegada de las principales figuras del entretenimiento latinoamericano. Así, la ciudad se transformará nuevamente en la capital del talento latino con una edición que reunirá a las figuras más influyentes de la televisión, la radio y las plataformas digitales de la región.

En esta edición, los premios introducen un cambio significativo: por primera vez se implementó un sistema de postulaciones abiertas, permitiendo que producciones, talentos y creadores de toda Latinoamérica y Estados Unidos inscribieran directamente sus contenidos. Esta innovación amplió la participación y diversificó la representación, generando una lista de nominados más plural y conectada con la realidad de las distintas regiones donde se produce contenido en español.

La velada incluirá una cena de gala que recupera el espíritu de las históricas entregas del Martín Fierro, con una experiencia diseñada para celebrar el trabajo de quienes impulsan la televisión, la radio y las plataformas digitales del continente. Según la organización, será “una noche para recordar y un nuevo hito en la búsqueda de excelencia”.

El Martín Fierro, creado por APTRA en 1959, se ha consolidado como el galardón más prestigioso de la Argentina, reconociendo a artistas, productores, guionistas, directores, musicalizadores, conductores y a todos los profesionales que contribuyen al crecimiento de la televisión y la radio. En los últimos años, APTRA ha expandido su legado con nuevas variantes como el Martín Fierro de la Moda, el Digital, el Federal y el de Cine, adaptándose a la evolución de la industria.

La elección de Miami como sede responde a su carácter multicultural y a su papel como puente entre Estados Unidos y Latinoamérica. La ciudad, con su clima, playas emblemáticas y una escena cultural dinámica, ofrece el entorno ideal para exaltar el talento y la creatividad del continente. La diversidad que caracteriza a Miami se alinea con la esencia de los premios, que buscan reflejar la riqueza de las voces, acentos y tradiciones latinoamericanas.

Los nominados

Actualidad e Interés General

Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)

La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)

Siéntese quien pueda - Univisión (USA)

Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)

LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, quedó nominado en la terna de "Actualidad e Interés General"

Talk Show

“Carmen Gloria a tu servicio” - TVN (CHILE)

“Directo con Teuteló”- América TeVe (USA)

Desiguales - Univision (USA)

Mejor Presentador

Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)

Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)

Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)

Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)

Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)

Mejor Presentadora

Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)

Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)

Pamela David - América (ARGENTINA)

Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)

Pamela David compite por Mejor Presentadora (Candela Teicheira)

Columnista / Cronista Exteriores

José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)

Andrea Estevez - Univisión - (USA)

Jerónimo Mura - Telemundo (USA)

Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)

Reality Show

Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)

Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)

La Isla - Telemundo (USA)

Noticiero

DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)

Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)

La entrevista - EVTV Miami (USA)

América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)

Labor Periodística

Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)

Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)

Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA)

Mauro Zeta, nominado por Labor Periodística (Foto: Gustavo Gavotti)

Magazine

El Medio Día - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA)

Tu día CANAL 13 (CHILE)

A la Tarde - América TV (ARGENTINA)

DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Programa musical en TV y Plataformas

Mi nombre es - TVN (CHILE)

Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)

REALM26 - RealM26 Youtube (USA)

Cultural y Educativo

Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)

Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)

De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERU)

Mariana Fabbiani compite como mejor Magazine con su DDM, El diario de Mariana

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)

ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)

El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)

Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)

Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)

Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)

Viajes y Turismo TV

Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)

Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)

El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)

Producción Integral

Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)

Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)

Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)

Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)

La Casa del Kun Aguero (ESPN)

Humor y Entretenimiento

Ahora Caigo - TVN (CHILE)

El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)

Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)

Mejor Conducción Radio AM/FM

Diego Bas - Actualidad Radio (USA)

Carolina Resch - La Poderosa (USA)

Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)

Secretos Verdaderos está ternado como "Mejor producción integral" (Instagram)

Programa de Radio AM/FM

Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)

Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)

Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)

Florida al Dia - América Radio (USA)

Influencer

Gonzalo Gobich (USA)

Juan de Montreal (USA)

Jose Gonzalo Bulacio (USA)

Alexander Otaola (USA)

German Pinteño (ARGENTINA)

Brisa Florentín (ARGENTINA)

Revelación

Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)

Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)

Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)

Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)

Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)

Inmigración TV - Youtube (USA)

Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)

Estebal Mirol está nominado a "Revelación" y "Contenido de Investigación Periodística en Plataformas"

Programa Deportivo en Televisión

Modo Fútbol - Telemundo (USA)

Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)

Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)

Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)

F90 - ESPN (ARGENTINA)

F12 - ESPN (ARGENTINA)

Programa de Espectáculos en Televisión

SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)

Intrusos - América TV (ARGENTINA)

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)

Esteban Mirol (ARGENTINA)

F90, con la conducción de Sebastián "Pollo" Vignolo por ESPN, compite como Programa Deportivo en Televisión

Latinos por el Mundo

Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)

Roxana Salerno (USA)

Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)

Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)

Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)

Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)

Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)

Canal de Streaming

Radio Zónica (ARGENTINA)

Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)

Con los amis Podcast (USA)

RealM26 (USA)

DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Documental en Plataformas

Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)

Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)

Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube(USA)

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)

Programa Infantil en TV y Plataformas

La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)

Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)

Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)

Efecto N - “TVN” (CHILE)

Contenido Argentino en Estados Unidos

Club Miami - TYC Sports Internacional(MIAMI)

Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)

Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)

El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)

La Mary con Susana Giménez quedó nominada en "Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas"

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)

Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA)

IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA)

Contenido Deportivo en Plataformas

Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)

Copa potrero (ESPN Argentina)

Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Contenido de Espectáculos en Plataformas

Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA)

All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)

Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)