Martín Fierro Latino 2025: quiénes son los nominados en televisión, radio y plataformas

La industria del espectáculo continental se tiñó de fiesta y expectativa con el anuncio de los Premios Martín Fierro Latino 2025, donde la Argentina arrasa con más de 40 nominaciones en televisión, radio y streaming. El miércoles, un programa especial transmitido por DGO Stream y Bondi Live reveló la lista de candidatos, dejando en claro el peso y la proyección que tiene el talento nacional en Latinoamérica. La noticia encendió a las figuras, productores y fanáticos, ya que cada terna significa una oportunidad de consagración para los nombres más fuertes del año.
La revelación de los nominados fue toda una gala virtual. Joaquín El Pollo Álvarez y Ángel de Brito se pusieron al frente de la conducción, con invitados de lujo como Pía Shaw, el presidente de APTRA, Luis Ventura, y la conductora Sol Rivas. El despliegue digital ratificó la importancia que los galardones viene cobrando a nivel internacional, y dejó a todos atentos a lo que será la gran noche del premio más codiciado de la región.
La ceremonia final será el domingo 23 de noviembre en el Hotel JW Marriott de Brickell, Miami, y se podrá ver en vivo desde las 21.00, correspondiente a la hora de Argentina, por DNEWS en DIRECTV y por la exclusiva señal DSHOW, dedicada a conciertos y entrevistas, además del canal de YouTube SAMTV MIAMI del Semanario Argentino Miami. Todo está listo para que las figuras crucen la alfombra roja más latina del año, llevando el orgullo argentino a Miami y esperando por la emoción de escuchar, una vez más, los nombres consagrados y las sorpresas de la noche más brillante de la televisión continental.
La lista completa de los nominados
Actualidad e Interés General
- Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
- La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)
- Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
- Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
- LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Talk Show
- “Carmen Gloria a tu servicio” - TVN (CHILE)
- “Directo con Teuteló”- América TeVe (USA)
- Desiguales - Univision (USA)
Mejor Presentador
- Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
- Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
- Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)
- Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)
- Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)
Mejor Presentadora
- Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
- Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)
- Pamela David - América (ARGENTINA)
- Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)
Columnista / Cronista Exteriores
- José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)
- Andrea Estevez - Univisión - (USA)
- Jerónimo Mura - Telemundo (USA)
- Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)
Reality Show
- Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)
- Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
- La Isla - Telemundo (USA)
Noticiero
- DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)
- Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
- La entrevista - EVTV Miami (USA)
- América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)
Labor Periodística
- Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
- Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
- Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA)
Magazine
- El Medio Día - TVN (CHILE)
- Directo con Teuteló - América TeVe (USA)
- Tu día CANAL 13 (CHILE)
- A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
- DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)
Programa musical en TV y Plataformas
- Mi nombre es - TVN (CHILE)
- Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)
- REALM26 - RealM26 Youtube (USA)
Cultural y Educativo
- Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)
- Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)
- De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERU)
Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas
- Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
- ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)
- El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
- Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)
- Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
- Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)
Viajes y Turismo TV
- Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
- Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)
- El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)
Producción Integral
- Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)
- Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
- Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
- Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)
- La Casa del Kun Aguero (ESPN)
Humor y Entretenimiento
- Ahora Caigo - TVN (CHILE)
- El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
- Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
- Mejor Conducción Radio AM/FM
- Diego Bas - Actualidad Radio (USA)
- Carolina Resch - La Poderosa (USA)
- Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)
Programa de Radio AM/FM
- Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
- Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
- Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
- Florida al Dia - América Radio (USA)
Influencer
- Gonzalo Gobich (USA)
- Juan de Montreal (USA)
- Jose Gonzalo Bulacio (USA)
- Alexander Otaola (USA)
- German Pinteño (ARGENTINA)
- Brisa Florentín (ARGENTINA)
Revelación
- Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
- Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
- Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)
- Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
- Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
- Contenido de Actualidad en Plataformas
- El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
- Inmigración TV - Youtube (USA)
- Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)
Programa Deportivo en Televisión
- Modo Fútbol - Telemundo (USA)
- Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)
- Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
- Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
- F90 - ESPN (ARGENTINA)
- F12 - ESPN (ARGENTINA)
Programa de Espectáculos en Televisión
- SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
- Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
- Intrusos - América TV (ARGENTINA)
Contenido de Investigación Periodística en Plataformas
- Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)
- Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)
- Esteban Mirol (ARGENTINA)
Latinos por el Mundo
- Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)
- Roxana Salerno (USA)
- Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)
- Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)
- Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)
Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas
- Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)
- Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
- Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)
Canal de Streaming
- Radio Zónica (ARGENTINA)
- Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
- Con los amis Podcast (USA)
- RealM26 (USA)
- DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Documental en Plataformas
- Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
- Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
- Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube(USA)
- Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)
Programa Infantil en TV y Plataformas
- La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)
- Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)
- Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)
- Efecto N - “TVN” (CHILE)
Contenido Argentino en Estados Unidos
- Club Miami - TYC Sports Internacional(MIAMI)
- Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)
- Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
- El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)
Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas
- Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)
- Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA)
- IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA)
Contenido Deportivo en Plataformas
- Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
- Copa potrero (ESPN Argentina)
- Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Contenido de Espectáculos en Plataformas
- Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA)
- All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)
- Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
- Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)