Teleshow

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio que consumió la fábrica de su marido: “Ocurrió un milagro”

La abogada recordó los instantes de angustia que vivió y el estremecedor mensaje que le había mandado su pareja en esa situación

Guardar
Alejandra Maglietti recordó cómo vivió el incendio de la fábrica de su pareja en el polo industrial de Ezeiza

Luego del robo que sufrió en el barrio porteño de Palermo, y del feroz incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, el cual consumió gran parte de la fábrica de su pareja, Alejandra Maglietti busca dejar atrás una de las peores semanas de este último año. En ese marco, la abogada fue invitada al programa de Mirtha Legrand, donde relató la angustia que sentía por este reciente suceso.

“Tu pareja tenía una fábrica, porque ya no existe, tengo entendido. Se quemó una fábrica en el lugar del incendio. Terrible, ¿no?”, comenzó preguntándole la diva al recibirla en La Noche de Mirtha (Eltrece). Visiblemente afectada, Maglietti afirmó: “La verdad que sí. Estamos atravesando un momento muy complicado como familia, porque fueron momentos de mucha angustia”.

Acto seguido, la panelista relató cómo la situación afectó a la familia de su pareja: “El viernes pasado explotó un polo industrial donde está Plásticos Lago, es la empresa de mi pareja. La verdad que es un trabajo de toda una vida, porque ellos se quedaron con la empresa, él, el hermano y su mamá, mi suegra. Su papá murió hace quince años. Su papá había comenzado con esta fábrica de envases plásticos. Ellos proveen a empresas muy grandes, de una magnitud importante y comenzaron poco a poco, trabajaron para llegar a tener el establecimiento que tenían, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y ver cómo las llamas consumen el trabajo de una vida”.

Alejandra Maglietti habló de su futuro en televisión

Fue entonces cuando Vicky Xipolitakis intervino para preguntar: “Ale, ¿de eso no se recupera nada?”. Con un tono de esperanza en su voz, Alejandra destacó: “Sí. Lógico que tiene seguros una empresa modelo, porque siempre cumplieron con todos los requerimientos, los requisitos, pero la realidad es que hoy te digo que, después de una semana y de evaluar un poco los daños, te podría decir que ocurrió un milagro, porque nadie se lastimó”.

“¿Estaba él en la fábrica en ese momento?”, interrumpió la diva, a lo que Maglietti devolvió: “No, gracias a Dios, no. Había salido hacía diez minutos. Fue a cuidar al bebé. Yo estaba trabajando y cuando yo me voy, él viene para cuidarlo y se salvó por eso. Él estaba en la autopista cuando lo llamaron por teléfono y le dijeron que una fábrica se estaba prendiendo fuego. Sabía que no era la de él. Yo le mandé un mensaje pensando que era algo menor, y cuando me contesta me dice “se estaba prendiendo fuego la fábrica”. Una angustia. Justamente ahora todavía están haciendo las pericias, estamos esperando para que puedan volver a la actividad”.

Tras una nueva consulta de Mirtha, la abogada resaltó que tiene esperanzas de que la fábrica vuelva a ponerse de pie: “La planta quedó, no sabíamos la magnitud de los daños de la parte productiva, pero te puedo decir que hoy estamos hablando de un milagro, que una parte muy importante haya quedado en pie. Y ahora empieza la reconstrucción. Empezaron las pericias. Justamente están esperando que terminen las pericias para poder acceder nuevamente al establecimiento y para volver a trabajar y a reconstruir todo lo que implicó esta catástrofe”.

Conmovida por la situación, Mirtha comentó: “Debe ser terrible ver que se está incendiando todo lo tuyo, el esfuerzo de toda una vida, de toda una familia”. Fue entonces cuando Maglietti recordó uno de los momentos de angustia que atravesó en ese entonces: “Tengo un mensaje de ese momento de él que no me animo a volver a escucharlo, porque dice: “Se me quema la fábrica”. Lo cuenta y me angustia, porque imagínate, yo lo amo y vi todo el esfuerzo y me contaron, aparte de quedarse a dormir en la fábrica. Son 120 familias que trabajan. Trabajadores con familias que dependen de la fábrica”.

Para cerrar la charla, la Chiqui quiso pasar a otro tema y le consultó a su invitada: “Alejandra, paso a lo artístico. ¿Vos te vas a ir del canal con Beto Casella?”. Algo incómoda, la abogada contestó: “Todavía estamos viendo ese tema, todavía no lo sé. Yo lo quiero mucho a Beto, hace 15 años trabajo con él. Para mí es como si se estuvieran separando mis padres, somos un grupo que nos queremos mucho, un grupo de amigos. Creo que eso nos caracteriza, creo que se nota al aire que nos llevamos muy bien. No sé si puedo hablar, se dice eso (que el programa pasa a América)”.

Temas Relacionados

Alejandra MagliettiExplosion En EzeizaEzeizaIncendio En Ezeiza

Últimas Noticias

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

Las figuras más destacadas de la televisión, la radio y las plataformas digitales de la región tendrán su gran noche. Argentina se destaca con más de 40 nominaciones entre las 30 categorías. Transmiten en vivo América TV y DNews

Martín Fierro Latino 2025: todo

La reacción de Mirtha Legrand al conocer al hijo de tres meses de Alejandra Maglietti: “Nunca tuve un bebito así”

La abogada dijo presente en el programa de la diva junto a su pequeño. El tierno momento entre la abogada y La Chiqui

La reacción de Mirtha Legrand

Martín Fierro de Cine y Series 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

La premiación busca destacar la labor de los actores y resaltar a aquellas producciones que impactaron en el público en el último año. El anuncio se realizó en “Secretos Verdaderos”, donde confirmaron las primeras 12 categorías

Martín Fierro de Cine y

A puro glamour y elegancia, Mirtha Legrand deslumbró con un vestido bordado con rosas y paillettes

La Chiqui se llevó todos los aplausos en el estudio con un traje de alta costura

A puro glamour y elegancia,

El mensaje de Tini Stoessel a María Becerra tras el lanzamiento de su álbum: “Pudiste convertir en arte lo que tanto dolió”

Tras la participación de la joven de Quilmes en Futttura, la Triple T felicitó a la cantante por su trabajo y su proceso de sanación

El mensaje de Tini Stoessel
DEPORTES
El silbato de la discordia:

El silbato de la discordia: el día que Independiente dejó la cancha en protesta contra Castrilli y la polémica del penal de Delem

A 50 años del histórico récord del Gringo Scotta: superó la marca de Erico en La Bombonera, pero terminó en una comisaría

Central Córdoba venció 2-1 a San Lorenzo y se clasificó a los cuartos del Torneo Clausura

Tras las victorias de Argentinos Juniors y Central Córdoba, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Se corre el Gran Premio de Las Vegas de la F1: Colapinto marcha en el puesto 12 y Verstappen es el líder

TELESHOW
Marta González, entre la pasión

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

Julián Cerati interpreta a Pipo Cipolatti en La Dicha en Movimiento: “Necesité saber sus miedos, motivaciones y heridas”

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

La reacción de Mirtha Legrand al conocer al hijo de tres meses de Alejandra Maglietti: “Nunca tuve un bebito así”

Martín Fierro de Cine y Series 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

INFOBAE AMÉRICA

Los chicos en las redes:

Los chicos en las redes: ¿y si probamos con filmarlos menos y abrazarlos más?

La reedición de ‘Black and Blue’ testimonia una encrucijada creativa de los Rolling Stones

Borges participó en revistas femeninas, diarios sensacionalistas, periódicos murales: ¿los medios lo moldearon?

Descubren un nuevo tipo de rugido de león: qué implica este sonido inédito

Los rebeldes hutíes de Yemen condenaron a muerte a 17 personas por presunto espionaje