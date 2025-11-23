La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio que consumió la fábrica de su marido: “Ocurrió un milagro”

Alejandra Maglietti recordó cómo vivió el incendio de la fábrica de su pareja en el polo industrial de Ezeiza

Luego del robo que sufrió en el barrio porteño de Palermo, y del feroz incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, el cual consumió gran parte de la fábrica de su pareja, Alejandra Maglietti busca dejar atrás una de las peores semanas de este último año. En ese marco, la abogada fue invitada al programa de Mirtha Legrand, donde relató la angustia que sentía por este reciente suceso.

“Tu pareja tenía una fábrica, porque ya no existe, tengo entendido. Se quemó una fábrica en el lugar del incendio. Terrible, ¿no?”, comenzó preguntándole la diva al recibirla en La Noche de Mirtha (Eltrece). Visiblemente afectada, Maglietti afirmó: “La verdad que sí. Estamos atravesando un momento muy complicado como familia, porque fueron momentos de mucha angustia”.

Acto seguido, la panelista relató cómo la situación afectó a la familia de su pareja: “El viernes pasado explotó un polo industrial donde está Plásticos Lago, es la empresa de mi pareja. La verdad que es un trabajo de toda una vida, porque ellos se quedaron con la empresa, él, el hermano y su mamá, mi suegra. Su papá murió hace quince años. Su papá había comenzado con esta fábrica de envases plásticos. Ellos proveen a empresas muy grandes, de una magnitud importante y comenzaron poco a poco, trabajaron para llegar a tener el establecimiento que tenían, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y ver cómo las llamas consumen el trabajo de una vida”.

Alejandra Maglietti habló de su futuro en televisión

Fue entonces cuando Vicky Xipolitakis intervino para preguntar: “Ale, ¿de eso no se recupera nada?”. Con un tono de esperanza en su voz, Alejandra destacó: “Sí. Lógico que tiene seguros una empresa modelo, porque siempre cumplieron con todos los requerimientos, los requisitos, pero la realidad es que hoy te digo que, después de una semana y de evaluar un poco los daños, te podría decir que ocurrió un milagro, porque nadie se lastimó”.

“¿Estaba él en la fábrica en ese momento?”, interrumpió la diva, a lo que Maglietti devolvió: “No, gracias a Dios, no. Había salido hacía diez minutos. Fue a cuidar al bebé. Yo estaba trabajando y cuando yo me voy, él viene para cuidarlo y se salvó por eso. Él estaba en la autopista cuando lo llamaron por teléfono y le dijeron que una fábrica se estaba prendiendo fuego. Sabía que no era la de él. Yo le mandé un mensaje pensando que era algo menor, y cuando me contesta me dice “se estaba prendiendo fuego la fábrica”. Una angustia. Justamente ahora todavía están haciendo las pericias, estamos esperando para que puedan volver a la actividad”.

Tras una nueva consulta de Mirtha, la abogada resaltó que tiene esperanzas de que la fábrica vuelva a ponerse de pie: “La planta quedó, no sabíamos la magnitud de los daños de la parte productiva, pero te puedo decir que hoy estamos hablando de un milagro, que una parte muy importante haya quedado en pie. Y ahora empieza la reconstrucción. Empezaron las pericias. Justamente están esperando que terminen las pericias para poder acceder nuevamente al establecimiento y para volver a trabajar y a reconstruir todo lo que implicó esta catástrofe”.

Conmovida por la situación, Mirtha comentó: “Debe ser terrible ver que se está incendiando todo lo tuyo, el esfuerzo de toda una vida, de toda una familia”. Fue entonces cuando Maglietti recordó uno de los momentos de angustia que atravesó en ese entonces: “Tengo un mensaje de ese momento de él que no me animo a volver a escucharlo, porque dice: “Se me quema la fábrica”. Lo cuenta y me angustia, porque imagínate, yo lo amo y vi todo el esfuerzo y me contaron, aparte de quedarse a dormir en la fábrica. Son 120 familias que trabajan. Trabajadores con familias que dependen de la fábrica”.

Para cerrar la charla, la Chiqui quiso pasar a otro tema y le consultó a su invitada: “Alejandra, paso a lo artístico. ¿Vos te vas a ir del canal con Beto Casella?”. Algo incómoda, la abogada contestó: “Todavía estamos viendo ese tema, todavía no lo sé. Yo lo quiero mucho a Beto, hace 15 años trabajo con él. Para mí es como si se estuvieran separando mis padres, somos un grupo que nos queremos mucho, un grupo de amigos. Creo que eso nos caracteriza, creo que se nota al aire que nos llevamos muy bien. No sé si puedo hablar, se dice eso (que el programa pasa a América)”.