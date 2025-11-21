Teleshow

El mal momento de Alejandra Maglietti: le robaron en Palermo

La abogada, modelo y panelista contó en sus redes sociales que le abrieron su automóvil y le sustrajeron un bolso. El fin de semana pasado, la empresa de su esposo estuvo entre las afectadas por el terrible incendio del Polo Industrial Spegazzini

Maglietti contó que le abrieron su automóvil con un inhibidor

Alejandra Maglietti, abogada, modelo y panelista, vivió una semana marcada por hechos adversos. Tras el incendio en el Polo Industrial Spegazzini que destruyó la fábrica de su esposo, la figura pública fue víctima de un robo en Palermo Soho, donde delincuentes, utilizando un inhibidor, le sustrajeron un bolso de su automóvil. El episodio, según contó a través de una historia de Instagram, ocurrió sobre la calle El Salvador.

El robo se produjo cuando Maglietti descendió brevemente de su vehículo para retirar objetos de un local. Al regresar, descubrió que le habían abierto el auto. En sus redes sociales, la panelista relató: “Ayer me robaron en Palermo Soho con el famoso ‘inhibidor’. Se llevaron mi bolso con maquillaje, ropa y accesorios que iba a usar en Bendita. Desde que lo conté, no paro de recibir mensajes de gente a la que le pasó lo mismo, sobre todo en zonas comerciales. Tengan cuidado!!”.

El relato de Alejandra Maglietti sobre el robo que sufrió en Palermo

Maglietti también compartió que, al conversar con comerciantes de la zona, le confirmaron que este tipo de robos es frecuente en áreas comerciales de la ciudad. “Ahora hablo con la gente del local sobre la calle El Salvador al que había ido a retirar cosas y me dicen que es una constante. Estoy tratando de conseguir las cámaras para hacer la denuncia, pero evidentemente lo hacen en zonas donde la gente se baja del auto un ratito, pasan con una mochila o algo que disimula el inhibidor. ¡Así que ya saben corroboren el auto haya cerrado correctamente!”, advirtió en sus publicaciones.

El uso de inhibidores para vulnerar los sistemas de cierre de vehículos se ha convertido en una modalidad delictiva habitual en barrios comerciales de Buenos Aires. Comerciantes y vecinos de Palermo Soho han reportado una creciente preocupación por la reiteración de estos hechos, que suelen ocurrir cuando los conductores descienden por breves minutos y los delincuentes aprovechan para actuar con rapidez y discreción.

Este episodio de inseguridad se produjo pocos días después de que la vida de Maglietti y su familia se viera sacudida por el incendio de gran magnitud en el polo industrial Spegazzini, en Ezeiza. El siniestro, originado el viernes anterior en un depósito químico, se propagó rápidamente y afectó a más de una docena de empresas, entre ellas Plásticos Lago, propiedad de Juan Manuel Lago, el esposo de Maglietti. La modelo expresó su conmoción por la pérdida: “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial”.

La empresa del esposo de Alejandra Maglietti, Juan Manuel Lago, se vio afectada por el incendio del Parque Industrial Spegazzini

El incendio movilizó a más de 900 personas, incluidas 70 dotaciones de bomberos, fuerzas policiales, ambulancias y equipos de emergencia, en un operativo que se extendió durante todo el fin de semana. Las llamas, que comenzaron en las instalaciones de Logischem, alcanzaron a compañías vecinas como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. La propagación del fuego dejó techos colapsados, muros derrumbados y escombros dispersos en el área, mientras miles de trabajadores y familias enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de sus empleos. La investigación judicial sobre el siniestro quedó a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la supervisión del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En medio de la conmoción, Maglietti descartó sumarse a las especulaciones sobre un posible origen intencional del incendio. “Especulaciones que no tienen asidero. No lo puedo decir porque todavía no están las pericias, pero aparentemente de una empresa que se dedica a la logística de agroquímicos, a 300, 400 metros de Plásticos Lagos, no fue el epicentro, no empezó el fuego ahí, fue afectado nada más”, aclaró.

Jairo recordó el encuentro que

La confesión de Tini Stoessel

Pampita aclaró las dudas sobre

Soledad Pastorutti se encontró con

AMIA entregó los premios a
Franco Colapinto afrontará la última

Identificaron a los ladrones que

Volodimir Zelensky: "Ucrania se enfrenta

