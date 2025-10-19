Teleshow

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

El cantante canadiense sorprendió a la actriz en el Día de la Madre con un reel lleno de momentos familiares y un mensaje en español que hizo suspirar a sus seguidores

Sol de María

Por Sol de María

Michael Bublé emocionó a Luisana Lopilato con un video familiar y un mensaje por el Día de la Madre (Video: Instagram)

En una nueva muestra del profundo amor que los une, Michael Bublé sorprendió a Luisana Lopilato con un emotivo video acompañado de un texto que conmovió a sus millones de seguidores. El cantante canadiense compartió un reel en su cuenta de Instagram en el que reunió momentos íntimos y cotidianos de su esposa y sus cuatro hijos, acompañado por la canción You Are So Beautiful, en la inconfundible voz de Joe Cocker.

La publicación, editada con el característico estilo nostálgico del canadiense, combina postales familiares, paisajes naturales y gestos de ternura que retratan la vida de la pareja lejos de los escenarios. A lo largo del video se pueden ver imágenes de Luisana pescando en la orilla del mar, abrazando a sus hijos, jugando con ellos en la cocina, paseando por Roma y disfrutando de días de verano en la playa, en el marco de la celebración del Día de la Madre en Argentina.

El mensaje que acompaña el video está escrito tanto en inglés como en español, pero fue el texto en nuestro idioma el que más resonó entre los seguidores argentinos de la actriz. En él, Bublé escribió: “Amas con tanta alegría que llena cada rincón de nuestra casa. Tu risa es mi sonido favorito y eres todo lo que siempre soñé para nuestros hijos. ¡Feliz Día de la Madre, Lu! Te queremos muchísimo”.

Luisana Lopilato respondió al homenaje
Luisana Lopilato respondió al homenaje de Bublé con un mensaje de amor en redes sociales
La actriz celebró el Día
La actriz celebró el Día de la Madre junto a sus hijos y dedicó palabras a su mamá y su hermana

En el video, el cantante muestra a Luisana en distintos escenarios de su vida cotidiana, lejos del glamour de las alfombras rojas o los rodajes. La cámara la sigue mientras pesca, ríe, abraza a sus hijos o baila en la cocina junto a Michael. En una de las escenas, ambos aparecen jugando con sus hijos más chicos, entre risas y movimientos torpes, una imagen que refleja la complicidad y el humor que caracterizan su vínculo. En otra, se los ve abrazados en un yate, navegando bajo el sol, con Luisana sonriendo y los ojos cerrados, apoyada en el pecho de su marido.

Luisana no tardó en responder. Compartió el reel en sus historias y escribió sobre la imagen: “Te amo, mi amor”. Acompañó el texto con un corazón, una reacción breve pero significativa que condensó el afecto mutuo que ambos demuestran públicamente desde los inicios de su relación.

Luisana destacó la importancia de
Luisana destacó la importancia de la red de mujeres que la acompañan en la maternidad

A lo largo del día, la actriz también publicó una serie de historias que completaron el retrato familiar que Bublé había compartido. En una de ellas, sobre un fondo rojo, escribió un mensaje dedicado a las madres que la rodean: “Ser mamá es el mejor papel que me pudo tocar en la vida. Pero vivirlo rodeada de mujeres increíbles que inspiran, acompañan y enseñan hace que todo sea aún más especial. Ellas me devuelven a mí cuando me pierdo, y me recuerdan que ser red es un regalo. Feliz día a todas las mamás, y a todas las que hacen que serlo día a día sea posible”.

En otras publicaciones, la actriz le dedicó un mensaje a su mamá —“A vos, por la vida y tu ejemplo. Ninguna palabra me alcanza para agradecerte”— junto a una foto abrazándola y besándola en la mejilla, y también saludó a su hermana Daniela con una foto juntas: “Feliz día, hermana linda”.

Las publicaciones reflejan la complicidad
Las publicaciones reflejan la complicidad y el afecto entre la familia Bublé-Lopilato

En una última historia, compartió dos imágenes junto a las mujeres de la familia de su esposo, entre ellas la madre y las hermanas de Bublé, con la frase en inglés: “I love these women!!”, traducida como: “¡Amo a estas mujeres!”. El recorrido visual y emocional de sus publicaciones del día formó un diálogo perfecto con el mensaje de Michael, ambos reflejando una misma sensibilidad: la gratitud por el amor y el apoyo cotidiano.

