Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

A pocos días de las primeras fiestas familiares de fin de año tras su ruptura, Juana Repetto compartió abiertamente el impacto que le generó la separación no solo de su expareja, Sebastián Graviotto, sino también del entorno familiar que ambos compartían. La influencer, que atraviesa un embarazo en reposo, recurrió a sus redes sociales para responder preguntas de sus seguidores, y se sinceró sobre sus sentimientos.

Frente a la consulta sobre su relación actual con la familia de Graviotto, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto no optó por el silencio ni la evasiva. Por el contrario, describió: “Los adoro, son familia para mí y siempre estaré agradecida de que tanto a Toro como a mí nos hicieran sentir parte”. Esta declaración, cargada de afecto y gratitud, reflejó el nivel de conexión que aún mantiene con su exfamilia política.

Sin embargo, la actriz no ocultó el dolor que implica dejar atrás esos lazos: “Fue de lo más duro a la hora de separarnos, saber que también uno estaba dejando ir todos esos momentos, aún me duele”. El hecho de enfrentar las festividades sin esa compañía habitual agudiza la situación, y ella misma expresó: “Se vienen las primeras fiestas y eso me tiene con el corazón roto hace rato”.

"Acepto tips, cuesta un huevo", escribió divertida la actriz

A pesar de esa cercanía con la familia de Graviotto, la relación entre ambos como padres no atraviesa su mejor momento. Una seguidora le consultó por “tips para llevarse bien cuando los padres están separados”, y la respuesta de la influencer dejó traslucir las dificultades cotidianas: “Acepto tips, cuesta un huevo”, fue su tajante comentario.

Distinta a toda polémica, Juana optó por una postura de franqueza y reconocimiento del dolor, evitando juicios negativos y enfocándose en lo que aún valora del pasado compartido.

El jueves pasado, Juana Repetto admitió sentirse “removilizada” por la inminente partida de su hijo mayor, Toribio, quien se marcharía por primera vez a pasar cuatro días junto a su padre, Sebastián Graviotto, y la familia paterna en un campo. La actriz compartió el proceso de organización y las emociones que le produjo este evento: “Toro se va mañana por primera vez, cuatro días, mañana viernes a la mañana hasta el lunes a la tarde noche con Sebi y toda la familia de Sebi a un campo... Beli (Belisario) no va porque todavía nunca durmió fuera de casa, son muchos días y es muy lejos. Así que Beli se queda”, explicó a sus seguidores.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto antes de su separación junto a Toribio y Belisario

La distancia y la duración del viaje generaron una sucesión de nervios y reflexiones, quien confesó: “Está llevando ropa reabrigada, no sé, es horrible, después parece que hacen veintisiete grados, traje de baño, gorra, menos sol. Bueno, eso me tiene nerviosa, la ruta, que se vaya lejos tantos días. Él está fascinado. Nada le importa menos que yo en este momento. Él la va a pasar bomba, pero... a mí me tiene removilizada. Soy una boluda”.

La incertidumbre práctica también tuvo protagonismo mientras seleccionaba y organizaba el equipaje de Toribio. Entre prendas de abrigo, protector solar y repelente, expuso sus dudas: “No sé si armar un carry on o esta mochila. ¿Qué dicen? ¿Entra en la mochila? Toro no quiere llevar carry on, quiere llevar mochila. Bueno, lo voy a intentar. Si no me entra en la mochila, lo paso al carry on”.

A través de sus redes, Juana Repetto habla del momento que vive embarazada de su tercer hijo y a pocos meses de su separación de Sebastián Graviotto

La tarde adquirió otro matiz emotivo cuando la influencer recibió el primer regalo para su tercer hijo, Timoteo, aún en gestación: “Me llegó el carrito de Timo y me di cuenta de que es el primer objeto, lo primero, la primera cosa propia que tiene Timoteo, ¿entienden? Me di cuenta de que hasta la cuna era de Beli. Después tengo body, ropa, todo heredado... es el tercero, tercer varón y no tiene nada”.

Esta revelación la llevó a comparar la situación con la de su primer embarazo: “Yo con Toro estaba embarazada, un poquito menos que ahora y ya tenía el cuarto. Tenía una lista de lo que me faltaba para ir a la clínica a parir. Tenía todo a los seis meses. Y ahora me di cuenta que no hay nada de él en toda la casa”, relató.