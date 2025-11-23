Teleshow

El emotivo momento de Mica Viciconte cuando conoció a su sobrino recién nacido: “Voy a ser la tía que te va a malcriar”

A un mes del nacimiento de Bernardo, el hijo de su hermana Lara, la panelista tuvo la oportunidad de verlo y plasmó sus sentimientos ante sus seguidores

Mica Viciconte conoció por primera vez al hijo de su hermana y mostró los primeros momentos de sus hijos juntos (Instagram)

El fin de semana fue especial para Mica Viciconte, quien finalmente pudo vivir un momento que esperaba desde hacía semanas: conocer a su sobrino Bernardo, el primer hijo de su hermana Lara y del exjugador de Los Pumas, Emiliano Mulieri, que llegó al mundo en octubre pasado en Mar del Plata. Tras haber organizado personalmente un tierno baby shower en agosto, la panelista de Ariel en su Salsa se mostraba ansiosa por el gran encuentro. Este reencuentro familiar se dio en un clima de pura emoción, y las escenas no tardaron en hacerse virales a través de las redes, donde Mica compartió cómo fue el esperado abrazo y los primeros días de primos junto a su hijo Luca Cubero.

“Hoy por fin te conocí, Berni, y ya te aviso: que voy a ser la tía que te va a malcriar, defender y contarte todo, absolutamente todo”, escribió emocionada Mica junto a una serie de imágenes familiares. En ellas se la ve sonriendo, alzando en brazos al pequeño Berni, mientras su propio hijo, Luca, observa con curiosidad y cariño a su primo recién llegado. El momento, para quien la conoce, fue mucho más que una foto: era la escena de una espera colmada, de promesas y ternura desbordante.

El mensaje no quedó ahí. Viciconte utilizó su espacio en redes para prometerle a Berni lo que cualquier sobrino desearía escuchar: “Prometo hacerte reír, enseñarte a ser fuerte y acompañarte en cada paso. Bienvenido a mi mundo, sobrino lindo… y preparate, porque conmigo te vas a divertir siempre”. Durante las horas que pasaron juntos, la exCombate no dudó en acompañar a Lara en los cuidados: se ocupó de dormirlo en una siesta y hasta lo paseó en el cochecito junto a Luca, disfrutando del aire fresco y construyendo, así, los primeros recuerdos compartidos entre primos.

Mica junto a su sobrino e hijo Luca, quien también tuvo la oportunidad de ver a su primo
A un mes de nacimiento, la panelista pudo reunirse con el pequeño

Como suele suceder con las publicaciones de Mica, los mensajes de cariño no tardaron en aparecer en sus redes. Sus seguidores se multiplicaron en comentarios de felicitación, frases de aliento y emojis, celebrando con ella este hito en la familia. “Ser tía es una nueva forma de amar”; “Babero para la tía”; “Por fin llegó el esperado encuentro”; “Ser tía es hermoso. Lo malcriás y después con la mamá”, fueron algunos de los que se destacaron.

La emoción por el nacimiento venía gestándose desde mucho antes. En agosto, cuando la panza de Lara ya anticipaba la cuenta regresiva, fue la propia Mica quien preparó una fiesta soñada para celebrar el baby shower y ponerle un broche de oro a las semanas finales del embarazo. Nada quedó librado al azar, sino la ambientación se lució con una paleta de colores suaves y detalles cálidos en marrón, beige y naranja, creando el marco ideal para una celebración íntima y familiar. Un gran arco decorativo recibía a todos los invitados, acompañado de arreglos de globos y un oso de peluche tamaño real que se robó todas las miradas y los flashes.

"Voy a ser la tía que te va a malcriar, defender y contarte todo, absolutamente todo", escribió Viciconte en su posteo
Mica llevó a pasear a su sobrino en cochecito
La panelista compartió momentos a solas con el pequeño durante su visita

El candy bar no pasó desapercibido: una imponente torta de varios pisos encabezaba la mesa central, rodeada de muffins, galletitas y dulces pensados en la temática de ositos, que fue el hilo conductor de todo el evento. Los peluches y detalles en crema, blanco y marrón reforzaban el ambiente acogedor, mientras que un rincón especial estaba dedicado a los más chicos. La plaza blanda y el pelotero fueron territorio de risas, saltos y diversión inagotable, liderados por Luca, quien, con apenas tres años, ya demuestra ser un anfitrión incansable y contagia felicidad a toda la familia.

El vínculo entre los primos comenzó de la mejor forma posible, y las imágenes compartidas por Mica así lo muestran: primeros paseos en cochecito, siestas compartidas y la emoción espontánea de un primer encuentro muy esperado. La panelista dejó en claro el orgullo que siente por su hermana y la felicidad que le provoca acompañar cada nuevo paso de la familia Viciconte.

Ante la dulce espera de su sobrino, Mica Viciconte agasajó a su hermana con una fiesta llena de detalles tiernos, comida y juegos (Instagram)

Así, entre emociones, juegos y la promesa de cariño incondicional, Mica celebró la llegada de Berni y da la bienvenida a la vida familiar ampliada, con la certeza de que este nuevo lazo traerá una alegría que no se parece a ninguna otra. En el álbum de ambos y en la vida de la familia, este primer abrazo quedará guardado como un instante inolvidable y el comienzo de una complicidad que recién empieza.

