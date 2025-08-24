Teleshow

Peluches gigantes, ositos y juegos: así fue el baby shower que organizó Mica Viciconte para su hermana Lara

La panelista preparó una celebración inolvidable en Mar del Plata, donde no faltaron los globos, dulces personalizados y el abrazo de amigos y familiares para la futura mamá

Ante la dulce espera de su sobrino, Mica Viciconte agasajó a su hermana con una fiesta llena de detalles tiernos, comida y juegos (Instagram)

El clima de fiesta se adueñó de Mar del Plata: a tan solo días de la llegada de Bernando, el primer hijo de Lara Viciconte, la familia celebró un baby shower que quedará para el recuerdo. La sorpresa máxima fue para Lara, que no sospechaba nada del plan que armó su hermana mayor, Mica Viciconte. La exCombate ideó cada detalle para que ni el más mínimo aspecto quedara librado al azar y, junto a cómplices locales, preparó un evento soñado en un gran salón de la ciudad. Allí se dieron cita a su círculo más cercano, entre amigos de toda la vida y familiares, listos para acompañar a la futura mamá en sus últimas semanas de embarazo.

La ambientación fue uno de los grandes puntos fuertes de la fiesta. Cada rincón del salón lució una paleta cálida, con tonos marrones, beige y sutiles toques anaranjados, que aportaron elegancia y calidez al encuentro. Un gran arco decorativo recibía a los asistentes, enmarcados por arreglos exuberantes de globos y la presencia de un oso de peluche tamaño real, que se robó todos los flashes. El candy bar temático fue otro de los protagonistas del día: una torta de varios pisos coronaba la mesa central, rodeada de dulces, muffins y galletitas decoradas, siempre siguiendo la línea temática de los ositos.

A su alrededor, pequeños detalles hacían única la celebración para la familia Viciconte: peluches por todo el salón, detalles en crema, blanco y marrón, y un espacio especialmente preparado para los más pequeños. La plaza blanda y el pelotero se llenaron de risas durante toda la tarde, y fue ahí donde Luca Cubero, el hijo de Viciconte y Fabián Cubero, puso la cuota de entusiasmo y energía. Con apenas tres años, fue uno de los primeros en lanzarse a los juegos y contagiar alegría a todos los chicos invitados.

Mica organizó una fiesta llena
Mica organizó una fiesta llena de detalles para su hermana y su futuro sobrino

Entre tanto despliegue, la gran protagonista se llevó todas las miradas. La futura mamá apareció radiante, luciendo su embarazo con un look sastrero nude: pantalón pinzado y blazer, combinados con un crop top tejido que dejaba su pancita de futura mamá al descubierto y realzaba cada uno de los momentos de la tarde. Los gestos de emoción y las sonrisas se multiplicaron cuando reconoció la complicidad y el amor con el que su hermana organizó la reunión.

La elección de la temática también fue fundamental para el ambiente: el universo de los ositos se repitió en la mesa dulce, la torta principal, los cupcakes y todos los rincones decorativos. En cada rincón, peluches y elementos personalizados reforzaron el clima tierno y familiar para recibir con alegría a Bernando, el futuro sobrino de la panelista de Ariel en su salsa (Telefe).

La futura mamá apareció luciendo
La futura mamá apareció luciendo su pancita de embarazada con un look sastrero nude
Entre los invitados, Cubero se
Entre los invitados, Cubero se sumó a los juegos de la jornada festiva

Además del despliegue visual y la cuidada organización, la reunión contó con un toque original: tanto Emiliano, la pareja de Lara, como sus amigos, formaron parte activa del baby shower. Lejos del formato clásico en el que solo participan mujeres, en esta ocasión todos disfrutaron juntos de la anticipación y el cariño por el nuevo integrante de la familia. Mica, que siguió cada detalle a la distancia y luego celebró la experiencia en sus redes sociales, compartió sus sentimientos con un posteo. “Qué emoción poder vivir un momento tan especial rodeados de personas que nos quieren y nos acompañan. Fue un festejo diferente y único, porque quisimos que también el papá y sus amigos formen parte de esta celebración, disfrutando juntos de la llegada de nuestro bebé”, escribió, emocionada.

La torta de tres pisos
La torta de tres pisos pensada exclusivamente para el nuevo integrante de la familia
El cartel temático para el
El cartel temático para el festejo de Bernardo (Instagram)

La postal final retrata la esencia de la jornada: familia reunida, amigos incondicionales, peluches por todos lados, una futura mamá brillando de felicidad y una anfitriona que demostró que el cariño y la complicidad entre hermanas pueden con todo. Mar del Plata vibró con una fiesta única, cálida y llena de ternura, donde cada detalle estuvo pensado para recibir a Bernando como se merece, rodeado de amor y buenos deseos.

