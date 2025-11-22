Teleshow

Vacaciones, amigas y cocos frescos: cómo sigue el descanso de Laurita Fernández en Brasil tras su separación

La bailarina comparte imágenes de paisajes, frutas tropicales y momentos con su círculo íntimo en un entorno costero y vibrante. El rol que adoptó Peluca Brusca, su ex, mientras ella disfruta en el país vecino

Laurita Fernández compartió un nuevo
Laurita Fernández compartió un nuevo carrete de sus vacaciones en Brasil (Instagram)

Luego de anunciar su separación de Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández eligió tomar distancia de la rutina y embarcarse en las primeras vacaciones junto a dos amigas. El escenario elegido fue Brasil, un destino de playas soleadas y vegetación tropical que le permitió reconectar con el disfrute y la alegría, y también compartir con sus seguidores el proceso de encontrar equilibrio en la nueva etapa. A través de un carrete repleto de imágenes, Laurita mostró cómo la espontaneidad, la naturaleza y los pequeños detalles transforman cualquier viaje en una experiencia única.

Su aventura comenzó en paisajes que transmiten relax y libertad: sonrió de perfil en un terreno de césped que se fundía con la playa y el mar, enmarcada por verdes colinas y el fondo azul del Atlántico, vestida con un corto vestido verde floreado y el cabello rubio suelto. La publicación, acompañada por la frase “Prainha te robaste mi corazón”, resumió el tono veraniego, luminoso y esperanzador de estos días.

Las postales alternaron instantes de contemplación y sabor: una copa decorada con naranja y romero sobre una mesa frente al mar, una barca en miniatura y lentes de sol captaron el espíritu costero y el placer de las pausas compartidas. Laurita se tomó su tiempo para lo sencillo: se balanceó descalza en un columpio de madera, con los ojos cerrados y el vestido verde bajo las hojas de la selva tropical, evidenciando una búsqueda de calma y juego lejos del bullicio laboral.

Mientras la bailarina disfrtua de
Mientras la bailarina disfrtua de sus vacaciones, Miel está bajo el cuidado de su expareja
Laurita eligió una minimusculosa con
Laurita eligió una minimusculosa con las cinco estrellas de la selección brasileña
Los pelos al viento y
Los pelos al viento y coco en mano

El ritmo y la emoción de la playa llegaron de la mano de una icónica postal brasileña: Laurita posó en un Volkswagen Escarabajo amarillo, primero en bikini verde y top amarillo con la leyenda “Brasil Rio de Janeiro”, luego junto a una amiga, ambas con el coco en la mano y la vegetación como fondo. Los detalles de vestuario, las pilas de frutas frescas en mercados abiertos, las calles de tierra y la paleta veraniega terminaron de reforzar la atmósfera de autenticidad y desconexión.

La secuencia se completó con planos en movimiento: Laurita, de perfil, caminó alejándose del auto clásico con un coco en la mano; en otras imágenes, se la vio recostada al sol, con gafas naranjas y una actitud despreocupada, disfrutando los sabores y los colores del trópico. Las escenas alternaron el bullicio de las ferias, los momentos de playa y la simpleza de compartir con amigas, en un registro continuo de disfrute genuino y puesta a punto personal tras la separación.

Fernández junto a una de
Fernández junto a una de sus amigas
Junto al clásico Escarabajo amarillo,
Junto al clásico Escarabajo amarillo, Laurita se acomoda los lentes de sol y disfruta de un coco bajo la luz del verano brasileño
La felicidad de la bailarina
La felicidad de la bailarina durante su escapada (Instagram)

Mientras tanto, Peluca, su expareja, quedó a cargo de Miel, la mascota que comparten, evidenciando una organización cotidiana pensada para cuidar las rutinas y el afecto tras la ruptura, sin perder la cooperación y el respeto. Tanto es así que el productor compartió las fotos de las mascotas y la conductora le dejó su “me gusta”. Así, Laurita Fernández puso en evidencia que la reconstrucción y el rearmado tras una etapa difícil también pueden estar repletos de momentos de ligereza, mar y aventura, transformando el viaje en una celebración íntima de su propio bienestar y un recordatorio del poder del entorno, la amistad y la libertad para cambiar el ánimo y la perspectiva.

Peluca quedó a cargo del
Peluca quedó a cargo del cuidado de Miel, la perrita de Laurita, y publicó la foto paseándola junto a Moka, la suya

El viaje de Laurita Fernández a Brasil no fue solo una simple escapada turística, sino una oportunidad para reconectar consigo misma y replantear desde lo cotidiano la idea de bienestar tras un cambio importante en su vida. Cada imagen y cada pequeño ritual compartido con amigas reflejaron su decisión de priorizar el disfrute, la calma y el reencuentro con la alegría simple, a la vez que demostró que es posible reconstruirse y abrazar lo nuevo sin perder el encanto por lo esencial: el mar, la amistad y la libertad de empezar otra vez.

