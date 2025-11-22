Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido

A 24 años del asesinato de Miguel El Vasco Lecuna, Georgina Barbarossa continúa recordando aquella oscura y triste época con sumo detalle. La angustia, la tristeza y la impotencia que experimentó recorren su piel como en aquel instante. Muestra de eso fue el relato que la conductora hizo horas atrás sobre la pérdida de su marido, donde detalló el infierno que vivió.

En un profundo y crudo mano a mano con Andrea Rincón, Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su esposo. “Para mi fue mucho más doloroso estar en el juicio a que me dijeran que se murió”, comenzó diciendo la conductora en charla con el programa Con todo respeto (Canal 9).

En su relato, la actriz también se refirió a los mensajes que recibió de parte de los asesinos, mientras intentaba sobrellevar el dolor de la pérdida y avanzaba la investigación policial: “Recibí amenazas constantes de los asesinos: “Cerrá el cu...o te matamos a los pibes””.

A 24 años del crimen, Georgina Barbarossa recordó a su marido con un emotivo homenaje

Lejos de los sentimientos de bronca e impotencia, Georgina destacó que recién pudo procesar todo lo vivido una vez que las autoridades le entregar el cuerpo de su pareja para poder enterrarlo: “Cuando me pudieron dar el cadáver de Vasco, recién ahí pude empezar a hacer el duelo, cuando lo enterré a Vasco donde él quería, cuando tiré las cenizas donde él quería”.

A principios de mes, a más de dos décadas del asesinato de su esposo, Georgina Barbarossa volvió a conmover a sus seguidores con un mensaje emotivo en redes sociales. La actriz y conductora eligió recordar a Miguel “El Vasco” Lecuna con una dedicatoria cargada de amor y nostalgia, reafirmando la vigencia de un dolor que el tiempo no ha logrado disipar. El aniversario del crimen, ocurrido en 2001 durante un asalto, se transformó una vez más en un ritual público de memoria y homenaje.

En esta ocasión, Barbarossa compartió una fotografía retro en la que aparece abrazada a Lecuna. La imagen, íntima y luminosa, muestra a la pareja sonriendo con complicidad. Él, con su característico bigote y el torso desnudo; ella, con el cabello claro y una expresión de alegría, lo rodea en un entorno que sugiere el relax de unas vacaciones. Junto a la foto, la artista escribió: “Vasquito, mi amor 24 años Te amo y extraño siempre”. La publicación reunió rápidamente miles de mensajes de apoyo, reflejando el acompañamiento constante de su entorno y de quienes siguen su historia.

Georgina Barbarossa recordó el dolor que atravesó ante la muerte de su marido

El recuerdo del asesinato sigue presente en la vida de Barbarossa. En una entrevista reciente, la actriz relató el momento en que recibió la noticia: “Me llaman del hospital Rivadavia que Vasco había tenido un accidente”. Al llegar, le confirmaron la muerte de su esposo, quien había perdido mucha sangre y no recibió atención médica a tiempo. Barbarossa describió la confusión y el impacto inicial: “No entendés nada. Cuando es una cosa tan abrupta que no entendés qué pasó... Porque me acuerdo que hasta la terapeuta me dijo: ‘No, lo tienen que velar’. Yo no lo quería ni velar, y me dijo: ‘No, tienen que velarlo y ustedes tienen que verlo a Vasco, tenés que verlo en un cajón muerto’”.

El proceso judicial y la despedida formal marcaron un punto de inflexión en su duelo. “Sentí que recién ahí, que me dieron el cuerpo y lo pude cremar y ponerlo donde Vasco quería. Recién ahí yo pude procesarlo”, expresó Barbarossa. El primer año tras la tragedia estuvo signado por el dolor y la búsqueda de justicia: “Al principio, yo estaba destrozada. Los chicos cumplían catorce años. Entonces, yo estaba muy pendiente de los chicos y lo único que quería era justicia. Entonces, yo al año, que creo que fue el juicio, cuando llegamos al juicio y se hizo justicia, entre comillas, ahí pude hacer el duelo”.

La reconstrucción personal fue un camino largo y complejo. Barbarossa reconoció la importancia de su familia y amigos en ese proceso: “El motor fue mi familia, mis hijos fundamentalmente para sacarlos adelante y mi familia y los amigos que te contienen. Pero cuando estás mal, estás mal y así puede venir, no sé, el Papa. Es un dolor inenarrable. Es horrible. Es una tragedia que no le deseo a nadie”.

Aunque han pasado los años, la ausencia de Lecuna sigue marcando la vida de Barbarossa. La actriz confesó que aún siente la presencia de su esposo y que el amor y la memoria persisten, transformando cada aniversario en un acto de compañía que trasciende el tiempo.