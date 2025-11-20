Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La modelo se pronunció sobre el Wandagate y aclaró que no toma partido entre Wanda Nara y la China Suárez

Natalie Weber activó la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y, como suele suceder cada vez que abre ese espacio, dejó varias definiciones que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Entre ellas, una consulta sobre si piensa agrandar la familia y otra sobre el famoso escándalo conocido como Wandagate. La modelo dejó en claro cuál es su mirada sobre la maternidad y también sobre el escándalo que desde 2021 involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Todo comenzó cuando un usuario quiso saber si ella y su esposo, Mauro Zárate, tienen planes de buscar otro hijo. Weber acompañó su respuesta con una foto en blanco y negro donde se la ve riendo, abrazada a su hijo Rocco y sosteniendo a un bebé en beazos. Lejos de dar una respuesta solemne, Natalie optó por una frase que sus seguidores leyeron como divertida, pero también reveladora: “MZ quiere. Niño amor quiere. China quiere”. Con esas palabras señaló que tanto su marido como sus hijos presionan, cada uno a su manera, para ampliar la familia, mientras que ella dejó entrever que no está tan convencida de repetir la experiencia en el corto plazo.

Natalie Weber respondió a sus seguidores sobre la posibilidad de tener otro hijo junto a Mauro Zárate

Pero lo que realmente disparó la conversación en redes sociales fue la siguiente pregunta. Una seguidora le escribió directamente: “¿Sos team Wanda / China? ¿O pensás que están todos locos?”. Lejos de esquivar el tema, Weber decidió contestar con un texto largo y detallado, donde dejó claro que no elige bandos y que su opinión se construye solo en función de la información que se hace pública. “No soy team de nadie. Analizo las situaciones que ellos mismos se encargan de filtrar”, comenzó.

La esposa de Mauro Zárate criticó los patrones de relaciones con personas casadas y cuestionó la empatía hacia la China Suárez

A partir de allí, desarrolló una reflexión que sorprendió por la profundidad y por la falta de complacencia hacia cualquiera de las partes involucradas. En relación a la China Suárez, fue directa: “Nunca hablé con ninguna. Simplemente si alguien repite patrón de casados en todas sus relaciones, probablemente no sienta tanta empatía por esa persona. Ya sabemos que el culpable es el casado también”. Sin embargo, su crítica no se detuvo en la figura de la China. “Del otro lado tampoco hicieron bien las cosas porque también se filtraron infidelidades con un colega del marido. Era casado”, agregó.

Ante el revuelo que generó su respuesta, la modelo fue aún más precisa para evitar cualquier malentendido. “La gente cree que soy amiga de Wanda, y no. No la conozco. Analizo y opino de lo que veo. Eso no significa que tenga la verdad absoluta. Probablemente yo no vea algunas cosas”, escribió. Y sentenció: “Son simplemente opiniones. Algunos pensarán como yo y otros diferente, y todas las opiniones son válidas y están bien”.

Natalie Weber rechazó la violencia y las amenazas en torno al escándalo, y defendió la validez de todas las opiniones sobre el tema

Esta no es la primera vez que la esposa del exfutbolista de Vélez Sarsfield y Boca Juniors se mete en la polémica entre la empresaria y la actriz. Hace algunos meses, también usó sus redes sociales para opinar sobre el ida y vuelta constante entre Nara y Suárez. “Me parece terrible el nivel de violencia. La gente tiene que empezar a tomarse con más tranquilidad los temas y más siendo ajenos. Creo que para que todo se calme un poco, los protagonistas tienen que llamarse a silencio (los 3 adultos) y no brindar más datos de los que se ‘filtran’. De un lado siempre se filtran cosas, del otro parece que no quieren hablar cuando le ponen un micrófono pero después te clavan historias desde Turquía o acusando de robo, con el famoso tik tak y suben fotos de la merienda. Entonces creo que cuando hagan una tregua entre ellos de no hablar más con el único propósito de cuidar a las menores todo este tema pasará. De todos modos nada es justificación de violencia. Nadie tiene que amenazar a nadie. ¡Me parece un montón!", había escrito.