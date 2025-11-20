La estrategia de Wanda Nara para demostrar que no estaba separada de Mauro Icardi en 2021 como dijo la China Suárez

El lunes pasado, la China Suárez dio a conocer su versión del inicio de su affaire con Mauro Icardi (La Mañana con Moria - El Trece)

El lunes pasado trajo un nuevo capítulo en el siempre explosivo Wandagate. La China Suárez volvió a quedar en el centro de todas las miradas al relatar en televisión, esta vez mano a mano con Moria Casán, episodios clave de su affaire con Mauro Icardi en París en 2021. Su versión, lejos de cerrar heridas, reabrió la polémica que sacudió en su momento la vida de Wanda Nara y de la familia entera, aunque su reacción no se hizo esperar y puso en marcha una estrategia particular para intentar desmontar la historia que despertó la actriz.

Así como aquel 16 de octubre de 2021 sorprendió a todos con una explosiva frase en Instagram dirigida indirectamente a la actriz, ahora la empresaria eligió dejar en claro, a través de una secuencia puntual de fotos y publicaciones desarchivadas, que lejos de una crisis, la pareja con el futbolista atravesaba una etapa de unión y de apuesta compartida.

Esos recuerdos digitales y mensajes públicos son para Wanda la prueba más fuerte de lo que estaba sucediendo puertas adentro durante aquel escándalo que no solo fue mediático sino también familiar. Dos semanas después de la historia que puso a las redes y al espectáculo en llamas, Wanda elegía el tono del relato íntimo al compartir un romántico texto dirigido a Mauro. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado”, relató en ese entonces la empresaria.

Wanda dejó en claro la fortaleza del amor que tenían con Mauro y cómo siguieron adelante (Instagram)

El relato continuaba con el registro de una separación formal a través de un acuerdo, y ese instante de quiebre que para Wanda marcó un antes y un después: “En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura de que esté mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”.

Para el Día de los Enamorados, la empresaria volvió a dedicarle un posteo

Los logros en la vida del futbolista también eran importantes para Wanda

No fue la única foto del archivo que Wanda decidió recuperar en medio de la disputa de relatos. También recordaba, en un Día de los Enamorados de ese entonces, en los que todavía la pareja mostraba en redes la felicidad familiar, una imagen en la que se mostraba junto a Icardi y sus dos hijas en común. “Amor en mi vida. Amores de mi vida”, escribió entonces la empresaria, etiquetando tanto a Mauro como a sus hijos mayores, fruto de su anterior relación con Maxi López. La escena y el mensaje reforzaban el cuadro de una familia todavía unida y alejada del escándalo.

Los mensajes públicos de apoyo también llegaron en plano profesional y familiar. En mayo de 2022, Wanda acompañaba a Icardi en su carrera internacional y celebraba sus logros. “Feliz de acompañarte, de verte crecer y compartir con vos el premio más grande... Nuestra familia. Felicidades, campeón”, escribió en una foto junto a Mauro en la cancha, testimoniando esa cotidianidad de pareja detrás de las luces. Solo un mes después, volvía a ratificar la imagen de familia ensamblada con los hijos, dedicando un sentido mensaje por el Día del Padre: “Feliz día al mejor de todos. Gracias por cuidarlos y darles tanto amor. Orgullosa de vos”.

A menos de un año de estallar el escándalo, Wanda y sus hijos celebraron el Día del Padre con Mauro (Instagram)

Así, en medio de la exposición y la polémica revivida por los dichos recientes de la China, Nara decidió hacerle frente con imágenes y una cronología emocional de los hechos. La conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) puso a circular en redes el mensaje de que la familia que formó con Icardi estaba intacta al momento de la infidelidad y que, más tarde, también supieron reconstruirse. De este modo, la empresaria intentó neutralizar la versión de Suárez, quien había contado sobre un flechazo instantáneo en París, entre la charla de WhatsApp y el primer encuentro en un hotel.

Mientras la historia del Wandagate suma capítulos y distintas voces disputan la verdad, Wanda busca sostener la idea de que la pareja sobrevivió a todo e intentó encontrar un nuevo equilibrio que, finalmente, no consiguió y decidió separarse, pero bastante tiempo después. Las redes, como siempre, serán el terreno donde la próxima jugada y la próxima versión terminarán de escribirse.